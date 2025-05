Při snažení na kurtu číslo sedm doplatila hlavně na nevynucené chyby. Spáchala jich 45, kdežto houževnatá Švýcarka se nedostala ani na polovinu tohoto čísla.

„Po prvním setu jsem trošku vytuhla. Soupeřka do toho začala víc chodit a já naopak zůstávala stát,“ hodnotila Kvitová výsledek 6:3, 0:6 a 4:6.

První start na grandslamu od US Open 2023 tak pro dvojnásobnou wimbledonskou šampionku skončil hned na úvodní překážce. Po únorovém návratu po porodu má bilanci 1:5 a k jednomu střetnutí nenastoupila. „Nějaké zápasy jsem odehrála, ale bohužel ne moc vítězných. Sebevědomí mi určitě chybí,“ připouští 35letá Češka.

Nepomáhá vám naopak, že k utkáním můžete z pozice maminky přistupovat uvolněněji?

Tenis se snažím brát s nadhledem, i proto, že už mám nějaký věk. Ale porážka mě samozřejmě mrzí, to je jasné, to bych jinak už nehrála. Každopádně od sebe nemůžu čekat zázraky, když jsem byla deset dní ráda, že chodím, v Římě mě totiž píchlo v achilovce.

Co přesně se vám stalo?

V rozehrávce před druhým kolem jsem se vytočila na volej, který jsem měla na těle, a píchlo mě v patě, zezadu v achilovce. A byl konec. Z kurtu jsem odkulhala, naštěstí po svých, ale nemohla jsem nastoupit.

V Paříži vás zranění neomezovalo? Ani zatejpované pravé rameno?

Ne, všechno bylo dobré. Hrála jsem pod prášky a necítila jsem nic.

V průběhu utkání často pršelo, někdy slabě, jindy zase silněji. Bylo náročné se s tím vypořádat?

Bylo to takové všelijaké. Balony potom přestaly létat a už to nebylo úplně ono. I ve třetím setu začalo trochu mrholit, taky hodně foukal vítr, který se točil, takže podmínky nebyly úplně nejlepší. Ale pro obě byly stejné. A hlavně: tohle je Paříž. Mně přijde, že za dobu, co sem jezdím, je tady takové počasí vždycky.

Když jste hrály předposlední bod, čárový rozhodčí nejprve zahlásil aut, ale sudí na umpiru míč posléze vyhodnotila jako dobrý a soupeřka rázem měla dva mečboly. Čekala jste, že by se výměna měla spíš opakovat?

Těžko říct. Asi bych si to musela pustit zpětně. Balon byl dobrý, to jsem věděla hned, jak to písknul, ale nejsem si jistá, jak to mělo být dál. Je blbé, že se to stalo takhle na konci. Bohužel.

Jste ráda, že už máte antuku za sebou?

Jsem. I když než jsme sem odjeli, říkala jsem si, že už se do rytmu dostávám, občas jsem se i sklouzla… Jenže tady jsem zase dva dny nehrála, míče jsou tu těžké a kurty úplně jiné. Tak jsem si říkala: Už je to tady zase.

Co vás čeká dál?

Budu hrát Nottingham a Queen’s a potom Wimbledon. Jsem ráda, že je antuka za mnou, a doufám, že na trávě se mi přihodí něco lepšího.