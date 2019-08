Kvitová stále není zcela fit. Propadala splínu. Ale tvrdí: Mám nadhled

Zuřivé výměny na kurtu číslo 17 budily dojem, že US Open začalo už v neděli. Petra Kvitová s Estonkou Anett Kontaveitovou chvílemi tloukly do míčků, jako by je chtěly rozsekat na cucky. Česká levačka s černým rukávem na paži ani trochu nepůsobila jako mátoha, kterou trápí zranění. "Švihala jsem slušně, jenže ruka mě každou chvíli překvapí," říká.

Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Po báječném startu do roku 2019 útočila Kvitová na pozici světové jedničky. Jen těsně nedosáhla na vytouženou trofej z Australian Open. Do dubna stihla čtyři tažení do turnajových finále, sklidila tituly v Sydney a Stuttgartu. Jenže pak se její parádní sezona začala hroutit. V květnu odstoupila z mače s Řekyní Sakkariovou v Římě. Po zranění svalu v předloktí vynechala Roland Garros. V podstatě bez přípravy nastoupila do Wimbledonu, kde vypadla v osmifinále po porážce s domácí Kontaovou.

Ani na zámořské betonové šňůře se příliš nepředvedla. Odhlásila se z Toronta. V Cincinnati se poroučela v prvním kole. Pořadatelé nového podniku v Bronxu jí věnovali volnou kartu, kterou jim ovšem zanedlouho s díky vrátila. Rébusy na US Open Bude z Plíškové jednička? Co Kvitová po zranění? „Měla jsem chvilku, kdy jsem si říkala, že to je na prd,“ prohlásila po nedělním tréninku s Kontaveitovou. „Začátek roku se fakt povedl, pak jsem vypadla z provozu a je dost těžké se do něj vracet.“ Na kurtu krátce předtím vypadala výborně. Chválil ji taky kouč Jiří Vaněk. Sama si libovala, jak uvolněně a energicky šermovala raketou. „I když někdy sval při úderu ucítím a pak se nějakou chvíli bojím švihnout naplno. Podvědomě se brzdím.“ Pavouk mužské dvouhry Na nebi rachotila letadla nabírající výšku po startu. Z tribun přihlížely desítky diváků. Areálem svištěl nárazový vítr, který Kvitovou znepokojoval: „Unášel míče všude možně, takže jsem je kolikrát trefovala v nepřirozené pozici, za sebou, rámem.“

Každá neobvyklost přináší obavy. Paže jí nepředvídatelně otéká. Kvitová s nahořklým pousmáním poznamenává, že každý den je s ní jiný. Před Wimbledonem na trávě kvůli ní skoro netrénovala. Před US Open mohla svou hru přece jen trochu víc pilovat, ačkoliv... „Na betonu musím zvládnout víc delších výměn a potřebuju širší rejstřík úderů, ke kterým ale nemám dost zautomatizované všechny pohyby.“ Pavouk ženské dvouhry Ač na sobě devětadvacetiletá plavovláska nedává znát zklamání, přiznává, že vleklé trable štvou ji i její trenéry. Zároveň si uvědomuje, že v minulosti překonala zapeklitější situace.

„Mám nadhled, extra těžkou hlavu si z toho nedělám. Zkusím zvládnout US Open, po něm se domluvíme, co provedeme dál.“ Hned v úvodu turnaje natrefí na krajanku Denisu Allertovou, novomanželku a úspěšnou newyorskou kvalifikantku. „Není to příjemné. Vím, že se tu hraje další derby (Karolína Plíšková - Tereza Martincová). Mrzí mě, že my Češky nejsme po pavouku lépe rozhozené. S Denčou jsme se na okruhu ještě nikdy nepotkaly. Nestavím si před sebe nějaké ohromné cíle. Ale na zápasy se hrozně moc těším. Pauza po Cincinnati už se děsně vleče.“

