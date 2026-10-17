Kvitová znovu bojovala jako lvice. Sedm měsíců po porodu podlehla Wickmayerové

Šestatřicetiletá Kvitová se vloni po první mateřské přestávce vrátila na okruh WTA, výsledkově se jí ale nedařilo.
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Po US Open pak profesionální kariéru ukončila a v říjnu oznámila, že čeká další dítě. Letos na konci března přibyly do rodiny, kterou má s trenérem Jiřím Vaňkem, k synovi Petrovi dcery Emma a Ella.
Ve startovním poli v Lucemburku se vedle druhé nasazené Kvitové s Wickmayerovou utkaly v prvním kole Angelique Kerberová s Monicou Puigovou, Agnieszka Radwaňská s Tatianou Golovinovou a Alizé Cornetová s Magdalenou Rybárikovou.
Finále je na programu v neděli.