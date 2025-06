Oznámení Kvitové sdílela na Instagramu mimo jiné organizace WTA, která k fotografii české tenistky připojila článek „Petřiny ikonické momenty“, v němž vybrala pět nezapomenutelných okamžiků pestré kariéry.

Oficiální účet Wimbledonu zase zveřejnil příspěvek, ve kterém stojí: „Pozoruhodná kariéra, speciální úsměv.“

A komentář Poháru Billie Jean Kingové zase tvořil česky psaný vzkaz „Děkujeme, Petro“.

Bývalá světová jednička a rovněž šampion Wimbledonu Boris Becker pod oznámení Kvitové připsal: „Petro, jsi skvělá žena! Tenis bude postrádat tvůj úsměv.“

Fanoušci pak zaplavili profil hráčky srdíčky a přáním všeho dobrého. „Být tvou fanynkou byla radost,“ stojí v jednom z komentářů. „Bude nám chybět Petřin řev lvice,“ mrzí jiného fanouška. „Absolutní šampionka na kurtu i mimo něj,“ je přesvědčen další.

O tom, jak velkou osobností Kvitová ve sportovním světě je, svědčí i to, kolik zahraničních médií o jejím plánovaném konci kariéry informuje. BBC, The Independent, The Mirror, Daily Mail, agentura AP... rozloučení publikovaly i oficiální stránky Olympijských her.

BBC připomíná úspěchy ve Wimbledonu, The Independent zase upozorňuje, že Kvitová mohla získat ještě více trofejí, kdyby nedošlo na konci roku 2016 k jejímu napadení a poranění levé ruky.