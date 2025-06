Proč se vůbec na kurty vracela?

Za dlouhých 19 let na profesionálním okruhu posbírala spoustu velkolepých úspěchů.

Kromě dvou fantazií na travnatém grandslamu v letech 2011 a 2014 rovněž kralovala na prestižním Turnaji mistryň, v brazilském Riu si došla pro bronz na olympijských hrách a společně se svými kolegyněmi šestkrát slavila titul ve Fed Cupu.

Právě na ni kapitán Petr Pála tak často spoléhal.

Právě ona si vysloužila přezdívku Česká lvice.

A právě ona dlouhodobě držela tuzemský tenis na špici.

SOUZENÝ WIMBLEDON. Petra Kvitová jako vítězka travnatého grandslamu v roce 2011 a 2014.

Klidně si mohla s loňským novoročním oznámením, že čeká prvního potomka, odbýt i definitivní loučení s profesionálním sportem. Nikdo by se na ni nezlobil, všichni by jí za dlouholeté úsilí poděkovali a ona se mohla rozloučit s fanoušky někde na domácí půdě.

O důstojné sbohem by rozhodně nebyla nouze.

Ale ona nechtěla.

Cítila, že na kurtech ještě nenapsala závěrečný příběh. A tak sebrala tenisové náčiní a znovu se vrhla do náročného světa, ve kterém ji všichni nadšeně přivítali.

„Nevím, čeho chce Petra svým návratem dosáhnout, už nepotřebuje nikomu nic dokazovat. Ale přeju jí jen to nejlepší, má právo hrát, jak dlouho bude chtít,“ odpovídala nedávno na dotaz iDNES.cz Caroline Wozniacká, za chvíli už trojnásobná maminka, která má s návratem na kurty rovněž zkušenosti.

Můžeme se jen dohadovat, jaký byl skutečný záměr Kvitové. Chtěla snad konkurovat mladším sokyním a dokázat si, že na ně i v 35 letech a po složitém porodu akutním císařským řezem má? Nebo věřila, že ještě ovládne některý z oblíbených turnajů?

Petra Kvitová v roce 2024 jako nastávající maminka.

I kdyby chtěla jen další výzvu, zaslouží si obdiv. Stejně jako za celé její 19leté počínání.

Jakkoliv byl její letošní návrat protkaný záhadami a neúspěchy, může si přece jen minimálně jednu výhru odškrtnout.

Cestuje se svým synem Petrem, kterému bude moct zanedlouho věnovat ještě víc času. A po zářijovém loučení může v klidu řešit další rodinné otázky.

„I když ještě přesně nevím, jak bude vypadat moje americké turné na betonech, ráda bych se se svou aktivní tenisovou kariérou rozloučila v New Yorku koncem léta,“ podělila se o své plány na instagramovém profilu.

Vlastně i tohle je logické. Po posledním grandslamu sezony tenistky odjíždějí na asijské turné, které by pro Kvitovou rozhodně bylo spíš trápením než jakýmkoli přísunem radostných emocí.

Do Wimbledonu, který startuje 30. června, si nechala dát divokou kartu. Do hlavní soutěže ji obdržela jako jediná nebritská reprezentantka. Což je jen další důkaz toho, jak vznešené renomé ve světě má.

„Wimbledon pro mě navždycky zůstane tím nejvíc srdečním turnajem. Místo, kde jsem zažila ty největší momenty kariéry – a moc se těším, že si ho letos ještě jednou naplno užiju.“

A ačkoliv by bylo dojemné, kdyby se rozloučila právě po akci v All England Clubu, díky divoké kartě si ušetřila jeden turnaj, na který může využít chráněný žebříček.

A tak všechno směřuje ke konci na americkém grandslamu. Samozřejmě se do konce srpna může stát ještě spousta věcí a Kvitová na něm ani nemusí hrát. Už ale chtěla mít čistý stůl a dopředu odpovědět na otázky ohledně konce, které se v poslední době logicky rojily.

„Takové rozhodnutí nikdy není snadné – ale pro mě je to rozhodnutí radostné. Z kurtu odcházím s úsměvem – tím stejným, který jste u mě mohli vídat během celé kariéry, ať už při výhrách, nebo prohrách. Za všechny ty roky jsem neuvěřitelně vděčná – své rodině, přátelům, týmu i fanouškům po celém světě, kteří mě podporovali bez ohledu na výsledek. Nemohla jsem si přát víc. Tenis mi dal úplně všechno, co dnes mám, a navždy mu za to budu vděčná,“ vzkazuje Kvitová.

I my jsme jí vděční. Za všechna léta, která svým tenisem nazdobila k lepšímu.

Jen jsme se klidně mohli rozloučit už dřív.