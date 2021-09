Vyčerpaná, ale motivovaná. Kvitová chce v Ostravě potěšit fanoušky

Pouhých 35 kilometrů od rodného Fulneku odehraje Petra Kvitová jeden z posledních turnajů sezony. Ve středu vstoupí do podniku WTA 500 v Ostravě, na němž plní roli nasazené dvojky a největší domácí hvězdy. „Moc se těším, turnaje před diváky mi hrozně chyběly. Rodina určitě přijede, nemá to daleko, tak věřím, že si to všichni užijeme,“ vyhlíží česká tenistka.