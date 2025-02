Kvitová: Tipla bych si, že už se nevrátím. Bojím se ostudy, nedoufejte v zázrak

„Když jsem porodila syna Péťu, tak mě sport obecně hodně chytl. Potřebovala jsem běhat, jít na kolo, zpotit se. I tenis mě začal hrozně bavit. A pořád mě baví, takže to chci ještě jednou zkusit,“ prozradila důvody návratu v úterním rozhovoru pro ČT Sport.

V pondělí oznámila, že jejím prvním turnajem bude menší podnik v Austinu, který začíná 24. února. Potom plánuje i velké akce v Indian Wells a Miami. Na okruh se vrátí po necelých 17 měsících od zatím posledního zápasu a devíti měsících od porodu.

„Říkala jsem si, že potom už na to budu stará, tak kdy jindy se mám vrátit než teď. V březnu mi bude 35, takže tohle je poslední návrat, který udělám.“

O čem ještě v rozhovoru mluvila?

O své formě: „Můj tenis v tuto chvíli není na úrovni, že bych mohla vyhrávat turnaje, to určitě ne. Budu ráda, když vyhraju nějaký zápas. Chtěla bych lidi upozornit, ať nedoufají, že to bude nějaký zázrak. Uvidíme časem, jestli se to zlepší, nebo ne, ale samozřejmě trénuju a dělám pro to maximum.“

O tom, jestli s ní bude syn Petr cestovat: „To bude asi největší oříšek. Nedávno jsme byli tři týdny v Americe na trénování a byli s námi rodiče od Jirky. Teď zase přijela moje mamka. A na turnajích to musíme nějak polepit. Příště s námi pojede můj bratr, musíme to nějak zvládnout.“

O návratu k tenisu: „Měla jsem akutního císaře, takže doba rekonvalescence byla delší. Postupně jsem začala s běháním i tenisem, ale kvůli jizvě jsem nemohla pořádně servírovat, což je největší limitace i teď. Na konci listopadu už jsem trénovala více, pak mě sejmula antibiotika, ale poslední tři týdny trénuju naplno.“

O limitacích: „Nejhorší je pohyb, takže se věnujeme hlavně kondici. V ruce to tak nějak mám, ale není to, jako kdybych skončila včera. V hlavě si to možná myslím, ale nohy tam nejsou, takže údery nejsou tak čisté. Nejhorší je asi servis. Hodně dlouho jsem nepodávala, takže cítím rameno, břicho, záda…“

O pocitech z návratu: „Na jednu stranu se těším, na druhou vím, co všechno tenis obnáší, jaké to jsou nervy před zápasem i během něj. A jak ještě nejsem úplně připravená, tak se bojím, jak to bude vypadat, aby to nebyla ostuda, abych aspoň pár gamů uhrála. Je to směs všeho.“

O tom, jak dlouho chce hrát: „Vymyšlené to nemám. Bude záležet, jak budu zápasy zvládat fyzicky a psychicky. Taky určitě přijdou prohry, které mě vždycky bolely. Nechávám tomu volný průběh. Ráda bych měla co nejlepší formu na trávu, proto chci začít hrát zápasy už teď, aby to nějak vygradovalo. Jak dlouho mě to bude bavit a jestli tělo vydrží, zjistím až se zápasy.“