12:00

Co mají společného Kateřina Neumannová, Barbora Strýcová a Kristiina Mäki? Tipujete správně, všechny se po mateřství skvěle dokázaly vrátit do běžecké stopy, na tenisové kurty a atletický ovál. Jejich příběhy jsou plné dřiny a strádání, ale i euforie z cenných úspěchů. Už v úterý se do společnosti předních českých sportovkyň, které se po porodu odhodlaly ke comebacku, přidá Petra Kvitová.