POHLED: Čtyři porážky, 36 dvojchyb. Kvitová si zaslouží důstojnější rozlučku

Dvojnásobná wimbledonská šampionka, majitelka 31 titulů z okruhu WTA, bývalá světová dvojka, hrdinka Fed Cupu.

To vše je neodmyslitelně spjaté s levorukou bojovnicí z Fulneku, avšak tyto parádní úspěchy minulých let trochu blednou při střetu s neveselou realitou jara 2025.

Když Kvitová na začátku února oznámila, že se po porodu syna Petra vrátí na kurty, mnohé tím překvapila. Spíše se čekalo, že ve 34 letech už nechá raketu odpočívat, i vzhledem k tomu, že v posledních sezonách střídala záblesky tenisové geniality s výpadky a únavou.

Jenže ona se rozhodla, že se na profesionální okruh ještě vrhne, za což si zaslouží obdiv.

„Tenis mě pořád baví, takže to chci ještě jednou zkusit,“ zdůvodnila. A zároveň dodala: „Budu ráda, když vyhraju nějaký zápas. Chtěla bych lidi upozornit, ať nedoufají, že to bude nějaký zázrak.“

Jenže od české lvice se přece jen čekalo víc. Ostatně, ani ona sama coby velká šampionka není zvyklá na brzké výpadky a jasné porážky.

Samozřejmě, po náročném období a porodu císařským řezem těžko může mít špičkovou fyzičku. Ale statistiky chyb a nepovedených podání jsou znepokojivé.

Ve čtyřech zápasech po mateřské pauze urvala jen dva sety a dohromady spáchala 36 dvojchyb, což je v průměru devět na utkání. A s takovou zátěží se hraje těžko.

V Madridu proti Volynetsové trefila jen 55 procent prvních servisů a nezískala po něm ani polovinu bodů. Natropila devět dvojchyb, tou poslední hodinu a půl dlouhé soužení zakončila. Z kurtu odcházela viditelně zklamaná, ze všech duelů, které po návratu odehrála, byl ten ve španělském hlavním městě suverénně nejhorší. Prohrála 4:6 a 0:6.

„Bohužel ani ta hra nevypadala moc hezky, bylo to opravdu velké trápení,“ posteskla si po zápase pro CANAL+ Sport. „Začátek jsem zvládla, ale pak jsem skoro nedala míč do kurtu. Bylo to těžké psychicky, už jsem se z toho nedokázala vyhrabat.“

Čím dál víc se tak nabízí otázka: Proč se Kvitová vůbec vracela?

Tenisovému světu už nic dokazovat nemusí, všude kam přijede, ji zaslouženě vítají jako legendu.

Sama připouštěla, že na trofeje už si zálusk nedělá.

A rozlučka před českým publikem, která by se nabízela?

Kapitánu Petru Pálovi sdělila, že o nedávnou kvalifikaci BJK Cupu v Ostravě zájem nemá a v únoru pro Českou televizi říkala, že se startem na červencovém turnaji WTA v Praze nepočítá.

Comeback směřuje k travnaté části sezony, před Wimbledonem chce logicky odehrát co nejvíc zápasů. A až po grandslamu v Londýně bude na místě detailnější hodnocení.

Prozatím je jasné, že začátek její mise se nevyvedl.

Možná se zbytečně vrhla rovnou na největší podniky. I když nepotkala vyloženě hvězdné soupeřky, tři ze čtyř turnajů, kterých se zúčastnila, spadaly do elitní kategorie WTA 1000.

Třeba Švýcarka Belinda Bencicová se po mateřství rozehrála na menších akcích kategorie ITF a až potom poskočila o patro výš.

A i když Kvitová touto cestou nahraje před Wimbledonem potřebná utkání, která má radši než trénink, porážky mohou otřást jejím sebevědomím a chutí k tenisu. Navíc se vrátila po velmi krátké přípravě, se kterou našlapaným protivnicím nestačí.

Dál ji čekají Řím a grandslamové Roland Garros, takže další těžké výzvy.

Že letos nasbírala čtyři prohry v řadě, je v kontextu její velkolepé kariéry nepodstatné. Ale hvězda jejího formátu si zaslouží důstojnější rozlučku, ne trápení na oblíbených podnicích, které si ji pamatují jako šampionku.