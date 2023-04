Tiebreak 16:14? Nejdelší v životě, pomohly zkušenosti, líčí šťastná Kvitová

V klíčové pasáži sobotního finále floridského podniku WTA 1000 ukázala všechny vlastnosti, které ji v průběhu turnaje zdobily. Příkladná bojovnost, psychická odolnost, nebojácnost a úderová jistota.

Díky tomu předčila světovou sedmičku Rybakinovou, která nastupovala se sérií 13 výher v řadě a trofejí z předcházející akce v Indian Wells.

„Myslím, že mi hodně pomohly zkušenosti. Už jsem odehrála spoustu finále, takže jsem věděla, že můžu hrát dobře nehledě na to, kdo stojí na druhé straně,“ líčila Kvitová pro web turnaje.

„Titul pro mě znamená hodně, hlavně proto, že mladé hráčky se furt zlepšují a pro mě je těžké jim čelit. Je to únavné, Elena je taky mladá,“ připomněla, že ve 33 letech si poradila s o deset let mladší sokyní.

Kromě kazašské hvězdy, která se letos probojovala i do finále Australian Open, v Miami vyřadila krajanku Noskovou, Chorvatku Vekičovou, Rusky Gračovovou a Alexandrovou a Rumunku Cirsteaovou.

Dohromady ztratila jediný set, ustála i náročný trojboj, kdy kvůli dešti musela hrát čtvrtfinále o den později, a tak podstoupila tři duely ve třech dnech, zatímco Rybakinová měla v pátek volno.

„Hrála jsem dobře už v Indian Wells,“ připomněla Kvitová účast ve čtvrtfinále na dřívějším turnaji, „takže v Miami jsem ve výkonech jen pokračovala. Snažila jsem se soustředit na každý zápas, dost jsem si pomáhala servisem. Zdejší rychlé kurty a rychlé míče mé hře sedí.“

Tituly Kvitové V Miami Češka získala jubilejní 30. trofej, 20. na tvrdém povrchu a devátou z akce WTA 1000, první od Madridu 2018.

Přejela i Rybakinovou, která je zvyklá agresivní hrou a dělovým servisem škodit sama, než že by těmto zbraním musela vzdorovat.

„Kdybych první set vyhrála, druhý by byl možná jiný, ale protože jsem byla fyzicky unavená, v důležitých momentech jsem neměla disciplínu. Taky jsem udělala pár hloupých rozhodnutí, zatímco Petra hrála skvěle,“ uznala Kazaška.

Kvitová se v pondělním vydání světového žebříčku poprvé od září 2021 vrátí do elitní desítky, bude desátá. Před antukovou částí roku, která nepatří mezi její nejoblíbenější, nabrala výtečnou formu.

Že by tedy v jedné z posledních sezon kariéry ukořistila ještě další titul?

„Už jsem jeden vyhrála, takže jsem velmi šťastná. Když jste pořád v turnaji, tak to tolik neprožíváte, protože se soustředíte na další a další zápas, někdy jste zase příliš unavení, abyste si mohli ten moment užít. Doufám, že teď to bude jiné a kdo ví, co bude dál.“