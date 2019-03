Kvitová světovou jedničkou? V Miami musí postoupit do finále

Letošní finalistce Australian Open a vítězce ze Sydney Kvitové se v Miami nedaří, nejdále se dostala v roce 2014 do čtvrtfinále a loni vypadla v osmifinále. Nyní v má v 1. kole volný los a ve druhém se utká s vítězkou duelu Marie Sakkariové z Řecka a Srbky Olgy Danilovičové, která dostala do soutěže divokou kartu.

„V Miami bývá dusno a vlhko, což na mé astma není ideální. Už se ale ustálilo, beru léky, zlepšila jsem se fyzicky a to vše pomáhá, abych to zvládala líp,“ uvedla Kvitová začátkem března před cestou do Ameriky. „Záleží na tom, jestli člověk hraje během dne, kdy je velké vedro, nebo až večer. Je to jako v Melbourne.“

V případě, že Ósakaová postoupí do čtvrtfinále, musí turnajová trojka Kvitová nebo Halepová získat titul, aby Japonku v žebříčku WTA předstihly.

Devětadvacetiletou Kvitovou letos dělila od tenisového trůnu jedna výhra, ale v lednovém finále v Melbourne prohrála s Ósakaovou, která je od té doby v čele. Teoretickou šanci měla Kvitová také v Indian Wells, ale tam vypadla už ve druhém kole.

Hlavní soutěž měla začít už v úterý, ale kvůli dešti se nehrálo. V 1. kole na sebe narazí Markéta Vondroušová s Barborou Strýcovou, na zápas čeká i Kateřina Siniaková. Karolína Plíšková je stejně jako Kvitová rovnou ve 2. kole. V kvalifikaci se o postup utkají Marií Bouzková s Karolínou Muchovou.

V sezoně se zatím odehrálo 13 turnajů WTA a každý měl jinou vítězku. Tou poslední se v Indian Wells stala osmnáctiletá Kanaďanka Bianca Andreescuová.