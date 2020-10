Sraz hvězd bez Kvitové, z turnaje v Ostravě se odhlásila: Tělo není ready

Češky Karolína Plíšková, Markéta Vondroušová, Karolína Muchová či Barbora Strýcová. Ze zahraničních osobností Elina Svitolinová, Aryna Sabalenková, Viktoria Azarenková nebo Coco Gauffová. Akce, která díky výjimce i v koronavirem svíraném Česku odstartuje od pondělí, stále láká na enormní tenisovou kvalitu.

Tenis i MMA mají výjimku Sobotní galavečer smíšených bojových umění Oktagon 17 v Brně i tenisový turnaj okruhu WTA v Ostravě se uskuteční. Stát oběma mezinárodním sportovním akcím udělil výjimku.

Ale Petra Kvitová u toho nebude.

„Je mi to líto, musím ovšem dbát na zdraví. A ani rychlá změna povrchů není ideální,“ uvedla. „Není to tak, že bych měla jeden specifický problém. Už v Paříži mě sem tam něco pobolívalo, ale jde spíš o obecné vyčerpání těla a o to, abych se nezranila ještě víc. Snad si odpočinu a začnu naplno přípravu na novou sezonu.“

K čemuž ji vedly i zkušenosti z minulosti.

„Je pravda, že dřív jsem odehrála spoustu zápasů, i když jsem nebyla stoprocentně připravená,“ řekla ve videorozhovoru s českými novináři. „Jsem ráda, v tomto směru už využiju zkušeností, co mám. Snad je tohle rozhodnutí správné.“

Odhláška ji mrzí i z důvodu, že se kromě Fed Cupů s tenisem nikdy natolik turnajově nepřiblížila svému domovu ve Fulneku. Do Ostravy je to z něj chvilka.

„Zrovna na Fed Cupu jsem tu zažila spoustu radostných momentů. I když to bylo s diváky, ti mě vždycky dohnali k nejlepším výkonům,“ srovnává vzpomínky na plné tribuny se současnou realitou nuceně ztichlé arény.

Na princip bezpečnostních bublin je zvyklá. Ale... „V Ostravě bych to asi psychicky moc nedávala, když mám 20 minut rodiče a bratry, které bych najednou nemohla vidět, o to by to bylo těžší. A hlavně nevím, jestli by to tělo vydrželo. O což jde momentálně nejvíc.“