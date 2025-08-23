Mohla jsem víc trénovat, ale zabila bych svůj talent. Kvitová se chystá na rozlučku

„Pamatujete si, jak jste hráli dřív. Jak jste vše trefovali, všechno šlo lehce. A najednou to nejde.“
Proto chce česká lvice, jak se jí kvůli bojovnosti začalo přezdívat, působení na kurtech ukončit. K ostrým zápasům se po porodu syna Petra vrátila teprve na konci února, po půl roce snažení, kdy z osmi odehraných zápasů zatím vytřískala jedinou výhru, už nechce podstupovat náročné kočování po světě.
Los US Open jí pro první kolo přidělil celkem obstojný duel, Kvitová změří síly s Francouzkou Diane Parryovou, jež zaujímá 106. místo v žebříčku. Česká hráčka však od Wimbledonu nepodstoupila ani jeden zápas a právě londýnské představení brala jako to rozlučkové. Na US Open vyrazila, protože na něj ještě může využít chráněný žebříček.
„Tenis pořád miluju, ale to všechno okolo, kdy čekáte na trénink, na zápasy, cestujete... Je to únavné,“ líčí majitelka 31 trofejí. „Navíc když máte syna, žijete úplně jiný život. Chci s ním trávit víc času.“
Právě o rozšíření rodiny Kvitová rovněž mluvila. A přestože se jí návrat po mateřské nevydařil, může se chlubit velmi úspěšnou kariérou. A jak sama říká, ne jednou.
Premiérovou trofej na ženském okruhu WTA získala na začátku roku 2009 v Hobartu. Tu poslední ukořistila v červnu 2023 na trávě v Berlíně.
Právě zelené kurty pro ni byly těmi nejdůležitějšími. Jistě si vzpomenete na její triumfy ve Wimbledonu, kde pozvedla slavný talíř pro vítězku hned dvakrát: v letech 2011 a 2014.
Podle některých expertů u tohoto čísla nemusela skončit.
„Ano, možná jsem toho mohla vyhrát víc,“ uznává i Kvitová. „Ale co s tím teď nadělám? Zkrátka jsem taková. Mohla jsem na sobě víc pracovat, mohla jsem častěji trénovat. Ale myslím, že bych tím zabila talent, který ve mně byl.“
A který jí pomohl k těm nejblyštivějším pohárům.
V roce 2011 si Kvitová podmanila i prestižní Turnaj mistryň pro osm nejlepších tenistek sezony, šestkrát byla součástí vítězného českého týmu ve Fed Cupu, v sezoně 2016 získala bronz na olympiádě v Riu.
V ten rok však rovněž utrpěla vážné zranění. V prosinci ji v jejím bytě nožem napadl útočník a pořezal jí levou hrací ruku.
Prvotní prognóza? Špatná. Klidně i konec kariéry. „Bylo to hodně těžké období,“ vzpomíná Kvitová. „Bylo tam hodně otazníků. Budu ještě někdy moct hrát tenis?“
Mohla. Už po půl roce byla znovu na kurtu. Odhodlaná náročné chvíle překonat.
„Věděla jsem, že jsem bojovnice. Ale až tehdy jsem zjistila, jak obrovskou sílu v sobě mám. Bylo to skvělé, i když hrát tenis bylo náročné. Brečela jsem na kurtu, vracely se mi ošklivé vzpomínky, měla jsem noční můry. Trvalo, než tohle všechno zmizelo.“
I přes nehezké momenty Kvitová od té doby vyhrála dalších dvanáct turnajů a vyhoupla se na druhé místo světového žebříčku. „Byla to moje druhá kariéra a já jsem za ni ohromně vděčná.“
Grandslamovou trofej sice už nezískala, o jednu si však přece jen zahrála. V roce 2019 podlehla ve třísetové finálové bitvě Australian Open Japonce Naomi Ósakaové.
„To byla moje nejbolestivější prohra. Na druhou stranu, když se mi dělo všechno to ošklivé, dala bych úplně cokoliv, abych si takový zápas mohla zahrát.“
A tak si v myšlenkách raději ponechá tu nejhezčí vzpomínku. Druhé vítězství ve Wimbledonu. „Bylo úplně jiné než to první. Už víte, jaké to je. A chcete vyhrát. A když se vám to podaří znovu, je to nádherný pocit.“
A jestli jí ve sbírce něco chybí? „Post světové jedničky. Ale nevadí mi to. Stejně bych nebyla šťastnější, než jsem teď.“