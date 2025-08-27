Jednou třeba dvojnásobná wimbledonská šampionka napíše knihu, v níž se svým příznivcům svěří s jedinečnými prožitky a pobaví je příběhy, které zatím slyšeli pouze její nejbližší.
Na kurtech v Evropě, Austrálii, Asii i Americe ji v akci sledovaly miliony diváků. Poslouchali ji při rozhovorech. Do zákulisí se s ní ovšem podívali pouze vyvolení.
Za jejími roztodivnými výsledky - jásavými i smutnými - se mnohdy skrývaly pozoruhodné události.
Alespoň o některých z nich si můžete přečíst v tomto textu.