POHLED: Česká lvice kořistí? Kvitová potřebuje najít ztracenou jiskru

Kdyby se v některé z krizí rozloučila a odkráčela do penze, vyprovázel by ji bouřlivý aplaus znějící i z ­Londýna, Melbourne či Pekingu. Její odkaz je nezpochybnitelný.

Dosud se vždy v krušných chvílích sebrala a odhodlala k další dřině a boji. Zakousla se do tréninku, který vnímá jako nutné zlo. Pouštěla se do bitev se starými i novými rivalkami. Přebírala třpytivé trofeje a­ blaženě je objímala.

Nyní se opět ocitla v nevlídné situaci. Rok 2021 do značné míry protrpěla. V bublinách si připadala jako v žaláři. Tesknila na kurtech bez diváků. Smolně se zranila v Paříži. Utrpěla zničující porážky ve Wimbledonu a na olympiádě v Tokiu, které opouštěla úplně vyždímaná.

Na grandslamech nasbírala jen čtyři výhry, přičemž nejvýše postavenou ženou, kterou zdolala, byla Slovinka Hercogová (číslo 86). Hůř si na čtyřech největších akcích počínala naposled v devatenácti.

V sobotu ji v New Yorku převálcovala Řekyně Sakkariová, z níž sršel elán. Kvitová, dříve obávaná šelma tenisových lovišť, proti ní působila jako nebohá kořist. Přiznala, že jí chyběla šťáva. Zmínila, že potřebuje najít motivaci do úmorné přípravy a dostat se do kondice, bez níž nemůže čelit stále početnější hordě sokyň.

Ztratila jiskru i auru alfa samice. V březnu jí bude dvaatřicet. V elitní čtyřicítce v pořadí WTA Tour jsou teď jen tři starší dámy - Serena Williamsová, Kerberová a Azarenková.

Mezi fanoušky poletuje myšlenka, že by s trenérem a životním partnerem Jiřím Vaňkem mohla založit rodinu. Ale kdo jsme my všichni ostatní, abychom jen tak mohli radit takové sportovní kapacitě?

Sama si rozhodne, zda znovu vzkřísí poněkud uvadající kariéru.

Petra Kvitová a Jiří Vaněk (2018)

Sama musí zjistit, jak pevná je její vůle. Jak silná je její touha.

Stojí před další životní výzvou. Možná ji láká představa domu se zahradou, po níž pobíhají její blonďatá dítka. Občas o ní mluví. Ale vsadil bych se, že ji prozatím odsune. A že jí hrdost nedovolí propinkat se do důchodu v nudném průměru.

A že ještě kdekomu vytře zrak.