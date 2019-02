Konečně jsem zpátky! Kvitová může korunovat svou „druhou kariéru“

Čelit rozparáděné PK? Čirá bezmoc Která část vaší hry vás dnes zradila? zněla hlavním sálem pro tiskovky v Melbourne Parku otázka pro tenistku Ashleigh Bartyovou. Australanka bez otálení odvětila: „Žádná. Petra mě odzbrojila. Nebyla jsem nervózní. Ona fantasticky začala a já byla úplně bezmocná.“ Předloni v Birminghamu a letos v Sydney svedla s Petrou Kvitovou tuhé bitvy o titul. Ve včerejším čtvrtfinále Australian Open poznala, jaké je čelit levačce z Fulneku, když se dostane do ráže. Za 68 minut byla z Laver Areny vyprovozena s výsledkem 1:6, 4:6. Pakliže si Kvitová docela nevěří, soupeřka se může spoléhat na její chyby. Vždyť někdy se dokáže porazit v podstatě sama. Když se nachází v příznivějším stavu mysli, sokyně musí počítat se zuřivým odporem, výraznými vlnami v jejím projevu, odolností vůči bolesti a vyčerpání i odvahou riskovat ve zlomových chvílích. A ocitne-li se ve své zóně? Ať se protivnice dá na modlení. Najednou je pod neustálým tlakem. Těžko hledá vlastní rytmus, neb dění na dvorci řídí vysoká blondýna s copem. Křičí „Pojď!“, diktuje průběh výměn, občas sama zkazí, leč většinou míče zabíjí. „Opakuju jí, že nemusí trefit všech sto balonů ze sta. Na jasné vítězství jich přece pohodlně stačí šedesát,“ vysvětluje kouč Jiří Vaněk. Snaží se Kvitovou osvobodit od zbytečného přemýšlení a pochyb. A jakmile se mu to podaří... „Utkala jsem se se všemi nejlepšími hráčkami na světě a žádná nedokáže hodinu v kuse střílet vítězné údery jako ona,“ skládala Kvitové poklonu Kristina Mladenovicová po loňském výprasku 1:6, 2:6 ve finále v Petrohradě. „Absolutně nic s tím nejde dělat - jen jí srdečně poblahopřát.“ Do podružné role odsoudila Kvitová na Australian Open 2019 všech pět dosavadních vyzyvatelek. Rybáriková kapitulovala 3:6, 2:6. Beguová 1:6, 3:6. Bencicová 1:6, 4:6. Anisimovová 2:6, 1:6. Bartyová 1:6, 4:6. Partie trvaly od 59 do 69 minut. Vše se odvíjelo od znamenitého servisu vítězky. „A byť jsem já dobře trefovala první podání, Petra returnovala až k základní lajně, takže mě pořád hnala,“ líčila Bartyová. Ona i další rivalky cítí na raketě prudkost ran Kvitové. Zároveň si musejí zvykat na leváckou rotaci, kterou míčkům uděluje. Při podání z levé strany dvorce je pak její zatáčka „ven“ ukrutně nepříjemná. „Navíc se její servis těžko čte,“ tvrdí Kateřina Siniaková, jež krajanku lépe poznala při fedcupových trénincích. „Má to taky hodně v ruce. Jakmile se vám jeden úder úplně nepovede, hned může být po výměně. A občas mám dojem, že čím lepší míček zahraju, tím lepší mi přiletí zpátky.“ Leckdy si osmadvacetiletá Kvitová vystačí s pumelicemi odzadu. Ještě nebezpečnější ji však činí občasné pokusy o zpestření stylu. V dobré náladě s chutí potupí ženu odnaproti chytrým kraťasem či vyráží k síti, kde zakončuje voleji klasickými i topspinovými. Nenechá se rozhodit bouřícím obecenstvem, ba naopak ho dokáže zkrotit a ztlumit, což předvedla v úterý v Melbourne. I proto Bartyová po porážce pronesla: „Nemám žádné výčitky, Petra prostě byla příliš dobrá.“