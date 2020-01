Nervy pracovaly, ale hrála jsem velice dobře, hřálo Kvitovou

Čekala jste podobně hladký průběh?

Byl to jeden z mých nejlepších výkonů v prvním kole grandslamu. Začátek je pro mě vždycky těžký, zvlášť proti Češce. Nervy pracují. První tři gamy jsem ale zvládla, trošku jsem se uklidnila a hrála jsem velice dobře.

Dovedete se tedy už s trémou poprat lépe než dřív?

Snažím se. Před zápasem se pokouším ten stres prodýchat, ale dneska mi to moc nešlo. Při rozcvičce se začíná rozhýbávat tělo i mysl. Ta tíha ale ze mě padá až v průběhu prvního setu.

Pomohlo vám, že se nakonec hrálo pod střechou?

Určitě si nestěžuju. Halové podmínky mám ráda, když jsme přicházely na kurt, začínalo už pršet a měla jsem tedy trochu štěstí, že se střecha musela zatáhnout. Určitě to bylo lepší než hrát za zvedajícího se větru.

Dařilo se vám hlavně na servisu. Těší to i z důvodu charitativní pomoci za vaše esa?

Servis byl dnes určitě klíčem k úspěchu a samozřejmě jsem ráda i za tu malou pomoc Austrálii. To, co se tu nyní děje (rozsáhlé požáry), není nic příjemného. Viděla jsem záběry v televizi a byla to hrůza. Nedokážu si úplně představit, kdyby se taková katastrofa stala u nás doma. Jsem ráda, že tenis může aspoň trochu přispět k nápravám škod.