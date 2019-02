Talíř z Australian Open je cílový praporek, řekla Kvitová po návratu

Náročné tažní australskou výhni zvládla náramně. Vždyť u protinožců strávila téměř měsíc, odehrála 14 zápasů. A především: ovládla turnaj v Sydney, na Australian Open prohrála až ve finále s Japonkou Ósakaovou.

„Tři týdny jsem se cítila dobře. Sobotní finále grandslamu bylo nejtěžší. Teď jsem spíš unavená z cestování,“ řekla Kvitová po návratu do Česka.

V Praze se Kvitová příliš nezdržela. Na setkání s reportéry převzala od manažera Miroslava Černoška květinu, rozkrájela dort s motivem Australian Open a hurá zpět do letadla. Tentokrát směr Petrohrad.

„Vezmu si bundu a čepici, abych nenastydla,“ narážela 28letá Kvitová na změnu klimatu. V Austrálii si teď „užívala“ někdy až 40stupňová vedra, v Rusku zase klesají teploty výrazně pod bod mrazu. „Vyrazím s kamarádkou. Trenéři (Jiří Vaněk a David Vydra) dostanou volno,“ doplnila.

Sobotní finále s vámi prožívali fanoušci po celém světě, na sociálních sítích úspěch přály tenisové legendy. Vnímala jste i zahraniční podporu?

Skoro jsem nebyla na internetu. Nečetla jsem ani žádné články, občas jsem projela sociální sítě a něco zaznamenala.

Stala jste se oblíbenkyní australského publika?

To úplně nevím, když jsem ve čtvrtfinále porazila domácí naději Bartyovou. Hrála jsem turnaj, takže jsem se soustředila výhradně na tenis.

Ale vzpomínky i na nepříjemné chvíle přeci jenom přišly. Na kurtu vás v rozhovoru po čtvrtfinále rozplakal moderátor Jim Courier, bývalý americký tenista a světová jednička.

To bylo ale v pohodě. On je dobrý chlap.

Nelezou vám otázky na incident z prosince 2016 už na nervy?

Štve mě to. Jednou to skončí, až přestanu hrát tenis. Talíř z finále Australian Open je vyvrcholením všeho, co se za ty dva roky odehrálo. Obraz práce, kterou jsme odvedli. Takový cílový praporek.

Loni se vám na grandslamech nedařilo. V součtu jste vyhrála pouze čtyři zápasy. Co se teď změnilo?

Kvitová: To je spíš otázka na trenéry.

Vaněk: Je to specifické. My se snažíme připravit na každý turnaj stejně. V Sydney to bylo strašně hektické, Petra chodila až po půlnoci na kurtu. Ale paradoxně jí náročný program pomohl, nesoustředila se na to, kde a jak hraje.

Vydra: Snažíme se postupně zlepšovat. Letos jsem navýšili intenzitu v přípravě o 15 procent.

Petro, jaký bude váš následující program? Obhajuje vítězství na turnajích v Petrohradu a Dauhá.

Teď poletím do Petrohradu, ale bude to na pohodu. Pak jsem přihlášená v Dauhá, Dubaji, Indian Wells a Miami. Moc neplánujeme, všechno se uvidí. Pravidla WTA říkají, že se musíme přihlašovat šest týdnů před startem turnaje.

Ubudou počty turnajů na antuce?

Vaněk: Byla by to škoda. Hlavní turnaj bude určitě Madrid, chtěli bychom do Říma a samozřejmě Roland Garros. Osekávat antukový program by bylo zbytečné.

Před domácími fanoušky v květnu v Praze se představíte? Obhajovala byste titul.

Loni jsem odehrála hodně turnajů, takže letos tady neplánuju startovat.