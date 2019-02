Kapitán Pála po pádu do baráže: Dřív štěstí stálo při nás, teď bohužel ne

Český kapitán přiznal, že před rozhodující nedělní čtyřhrou nebyly české tenistky jasnými favoritkami. Vyrovnané šance viděl kapitán Petr Pála na obou stranách.

„Katka s Bárou (Krejčíkovou) jsou světovým párem číslo jedna, ale Beguová s Niculescuovou do Ostravy přijely po vyhraném turnaji v Thajsku,“ upozornil.



Rozhodující téměř tříhodinovou přetahovanou loňské vítězky Roland Garros a Wimbledonu nezvládly. Český tým, který v posledních osmi letech slavil hned šestkrát fedcupový titul, si tak poprvé od roku 2008 zahraje baráž.

Jak uplynulý víkend hodnotíte?

Holky nechaly na kurtu všechno. Nemůžete vyhrávat pořád. Jedna věc je, že jsme prohráli, bylo to těsné. Hráčky ale proti silnému Rumunsku v čele se Simonou Halepovou (někdejší světovou jedničkou a grandslamovou šampionkou) zahrály skvěle. V minulosti jsme měli hodně štěstí, tentokrát bohužel ne.

Kromě zkušené Karolíny Plíškové jste nominoval mladý tým. Nedostal lekci z nezkušenosti?

Bára (Krejčíková) prožila ve Fed Cupu premiéru. A to není nikdy jednoduché, navíc před vyprodanou domácí halou. Markéta Vondroušová sice už v reprezentaci nastoupila loni v semifinále na Floridě, ale pro čtyřhru jsem se rozhodl vsadit na sehraný pár, který má výsledky.

Už přemýšlíte nad baráži?

Soupeře se dozvíme v úterý. Je to samozřejmě nepříjemné. Zatím není jistý model pro příští rok, Fed Cup by měl doznat určitých změn. Ale to se v dubnu, kdy se hraje baráž, nebude vědět.

Případné změny v týmové soutěži s vámi funkcionáři ITF diskutují?

Zrovna na Australian Open jsme spolu mluvili. Federace vysílá jasný signál, že současný systém chtějí změnit. My zastáváme názor, aby stále zůstala možnost nastoupit před domácím publikem.

Rozhodnutí padne nejspíše během léta. K jakému systému se přikláníte vy?

Mně by se líbilo hrát na šestnáct týmů a hlavně, aby hráčky získávaly do žebříčku body. Pak si tenistky mohou vzít po Fed Cupu volno. Takhle například Katka Siniaková musí přemýšlet, že další den hraje v Kataru o body do žebříčku.

Plíšková vzpomínala na Serenu W. Halepová nemohla hrát špatně, řekla

Takže změnu ve stopách Davis Cupu, který vyvrcholí v listopadu týdenním turnajem pro osmnáct týmů, byste neuvítal?

U chlapů není současný pozměněný model lákadlem pro nejlepší hráče. Ano, pokud jste 40. hráč žebříčku a horší, tak jsou pro vás slibované finanční odměny velmi atraktivní. Snad podobný model nepotká holky.

David Haggerty, prezident ITF, při listopadovém finále v Praze přiznal, že by Fed Cup mohl vyvrcholit v dubnu po velkých betonových turnajích v USA.

To mi říkali právě v Austrálii. Myslím ale, že je to docela brutální varianta. Hrálo by se vlastně na začátku sezony, stále by hráčky čekaly ještě tři grandslamy.

Jaký je tedy ideální termín?

Třeba mezi Wimbledonem a US Open.

Jenže to by hráčky přišly o dovolenou.

Jasně. Proto říkám, že perfektní systém neexistuje.

Ale jednou z variant pro závěrečné vyvrcholení Fed Cupu může být i Praha.

To by byla snad ta nejideálnější varianta. Ze strany ITF je velký zájem nechat soutěž v Evropě, kde je velmi silná. Já se jen bojím, aby to nedopadlo, jako když jsem se před lety koukal na světový šampionát v cyklistice a tam na kamerách byl kromě závodníka vidět pouze pořadatel, nikde žádní diváci.