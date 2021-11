Bencicová měla excelentní den, uznal Pála. Krejčíkovou nepostavil po domluvě

V duelu o postup sice Češky vedly zásluhou Markéty Vondroušové, jenže pak Barbora Krejčíková nestačila na Belindu Bencicovou a nabuzená švýcarská jednička úřadovala i v deblu po boku Jil Teichmannové.

„Švýcarky hrály tak dobře, že se to holkám nepodařilo otočit,“ komentoval Pála debl, do nějž k Siniakové vyslal Hradeckou.

Proti Německu jste Krejčíkovou šetřil, protože v předcházející dvouhře bojovala s křečí. Proč nehrála debl ani proti Švýcarkám?

Bára předtím hrála singla, který nedopadl dobře. Bylo to naše společné rozhodnutí s trenéry a s Bárou, jak se cítí. Rozhodl jsem se postavit zase Kačku s Luckou, protože minulý zápas vyhrály. Teď to nedopadlo, ale hlavně kvůli skvělému výkonu soupeřek. Belinda byla rozjetá, dodala klid parťačce a holky od začátku prohrávaly. Nemohly to zlomit, bylo to těžké.

Čekal jste, že Švýcarky změní sestavu z Tokia, kde ve finále s Krejčíkovou a Siniakovou prohrály Bencicová a Golubicová?

Jo, protože Belinda musela po takovém výkonu v singlu hrát. Kačka s Bárou uspěly na olympiádě tím, že hrály přísně. Ale tady byla Belinda rozjetá, Teichmannová dobře servíruje a povrch je docela rychlý. Byl to servis, nebo return, a v tomhle soupeřky bohužel dominovaly. Hrály tak dobře, že se to holkám nepodařilo otočit.

Švýcarky tak postoupily do semifinále, zatímco Češky končí ve skupině.

Jsem zklamaný za holky, že si nezahrají další zápas před domácími fanoušky, což by bylo skvělé. Měli jsme velmi těžkou skupinu. Bylo to těžké, ale Švýcarky byly ve druhé dvouhře a čtyřhře lepší. Belinda měla excelentní den.

Co říkáte na výkony české jedničky Krejčíkové? Obě dvouhry sice prohrála, ale narazila na velmi kvalitní soupeřky.

Chybělo jí, že si v reprezentaci nezahrála singla dřív. Teď na ni byl velký tlak, ale hrát doma byl pro ni svátek. I když je Bára třetí na světě, tak hrála s Kerberovou s Bencicovou, což je strašná nálož. Myslím, že by potřebovala malinko pomalejší povrch, který víc vyskakuje. Tenhle byl docela rychlý, ale to je v režii ITF, to jsme nemohli ovlivnit. Pomalejší povrch by pro nás s touhle sestavou byl určitě lepší.

Jak hodnotíte první zkušenost s novým, turnajovým formátem bývalého Fed Cupu?

Těžko se to posuzuje, když hrajete doma. Na nás diváci byli, ale nevím, co by řekli ostatní. Já byl vždycky proti tomuhle formátu, ale všechno ukáže čas. Vážím si, že se hraje v Praze, byl to pro mě svátek a věřím, že i pro holky. Publikum přišlo i v této těžké době.

Ale když domácí hráčky nepostoupily do semifinále, diváky už další průběh možná nebude zajímat.

Uvidíme, kolik jich přijde v semifinále a finále. Vždycky je dobré hrát před vlastním publikem, než když tam je 150 fanoušků. Taky je složité, že končíme hodně pozdě. A jak máte dvanáct týmů a jejich tréninky, tak je to hodně rozházené. Museli jsme si zvykat, že jsme přes den strávili dohromady daleko míň času, než jsme byli zvyklí.

Co vás s národním týmem čeká dál?

Budeme hrát kvalifikaci o postup do příštího finálového turnaje. Už se na to těšíme a doufám, že už bude jednodušší cestování a všechno ostatní, což je nejdůležitější. Zkusíme se zase dostat do finále.