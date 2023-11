Pála se bál střídání Američanek. Máme větší šanci, musíme správně vybrat, říká

Češky v sobotním semifinále od 16:00 změří síly s Kanaďankami, druhou dvojici, která se potká dopoledne, tvoří Slovinsko a Itálie. Z toho vyplývá, že Pálovy tenistky platí za jasné favoritky.

„Ale před rokem jsme taky měli radost, že jsme porazili Ameriku ve skupině, a pak bylo strašně těžké, aby se holky z euforie dostaly do stavu, že hrají hned druhý den další těžký zápas a zase o hodně,“ připomíná kapitán loňské vyřazení mezi poslední čtyřkou se Švýcarkami.

„Teď jsme ale neskončili tak pozdě, Maky (Vondroušová) je odpočatá a měla by být na jedničce, pak máme další čtyři holky, které mohou hrát na dvojce. Musíme správně vybrat, abychom první zápas s Kanadou vyhráli, případně máme i dobrého debla.“

Když se ještě vrátíme k rozhodujícímu boji o semifinále s Američankami, nebyl jste nervózní, když Kateřina Siniaková prohrála úvodní dvouhru?

Už předem jsme věděli, že nás čeká těžké utkání. V duchu jsme asi všichni věřili, že Maky bod přinese a že Kačka jí předtím může dát trošku klid, ale Collinsová proti ní zahrála fantasticky. Na lavičce jsme se bavili o tom, že Kačka vlastně moc neví, co hrát. Něco jsme zkoušeli, ale bylo to hrozně namáhavé. Collinsová byla lepší, hrála skvěle a pro Maky pak nebylo vůbec lehké jít na kurt za stavu 0:1.

Tenistka Kateřina Siniaková a týmový kapitán Petr Pála diskutují během utkání s USA na finálovém turnaji BJK Cupu v Seville.

Přesto Keninovou smetla dvakrát 6:1.

Tím, že dobře začala a hned jí odskočila, tak se uklidnila. A poté vybojovala a vyběhala spoustu míčů. Zápas pro ni nebyl snadný i proto, že musela zvítězit, navíc předtím od US Open pořádně nehrála a naposledy na Turnaji mistryň v Cancúnu, odkud přiletěla rovnou sem, třikrát prohrála. Takže vzhledem k tomu všemu si počínala skvěle.

Líbil se vám i výkon Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové v závěrečném deblu?

Ano, myslím, že hrály fakt výborně. Jsem rád, že Bára dobře začala, Katka už byla rozehraná, a tak měl zápas od začátku vysokou úroveň. Jelikož se gamy hrají bez výhod, tak je tlak na servírující hráčku velký, za stavu 30:30 je to úplně jiný balon než normálně. Klobouk dolů, že i když byly holky ve druhém setu vždy o brejk dole, tak vývoj otočily.

Turnaj mistryň se jim však nevydařil, nepostoupily ze skupiny.

Pravda, ale tady už první debl proti Švýcarkám odehrály dobře, přitom přiletěly den před utkáním. Jestli chceme mít šanci uspět až do konce, což neznamená, že se stane, tak potřebujeme, aby takové zápasy zvládaly. Dodají jim sebevědomí i pro další čtyřhry.

Zaskočilo vás, že Američanky změnily nominaci deblu a místo Stephensové vyslaly po boku Townsendové Collinsovou?

Myslel jsem si, že je vymění. A obával jsem se toho. I když ke konci už jí došla šťáva a párkrát zaváhala na síti, bylo vidět, že na takový zápřah není zvyklá. Ale kdyby holky nehrály od začátku tak dobře a vedly by Američanky, tak by díky tomu, jak byla našlápnutá, vydržela celou dobu.

Přišlo vám, že odpadla i Keninová, která o den dřív proti Švýcarkám strávila na kurtu téměř tři hodiny?

Proto jsem doufal, že ji nasadí, ale zároveň mě to překvapilo. Byl jsem radši, že hraje ona, byla unavená a proti Maky víte, že se bude běhat. Stephensová by asi byla nebezpečnější.

Markéta Vondroušová podává během utkání finálového turnaje BJK Cupu v Seville proti výběru USA.

Teď se budete chystat na jedničku Kanaďanek Leylah Fernandezovou. Čím může bude škodit?

Skvěle se hýbe, snaží se hrát rychle u lajny. Je taky levačka, takže pro ni i Maky půjde o trochu jiný duel. Obě velmi dobře běhají, budou dobíhávat kraťasy. Ještě se ni podíváme. Každopádně Maky tady zatím hrála jeden zápas a vyhrála ho, teď jde jen o to, abychom jí dali klid, že je stav 1:0 pro nás a ještě máme dobrou čtyřhru. I když Kanada ji má také.

Cítíte o to větší motivaci dovést tažení v Seville až k titulu, když se vám podařilo projít z náročné skupiny?

Nevím, jestli to vyjde, ale máme větší šanci postoupit než loni, i když se pořád hraje jen na dva vítězné zápasy. Minule jsme porazili Ameriku už po singlech, ale ještě jsme museli hrát debla. Všechny čtyři holky byly úplně rozsekané a hned druhý den se hrálo proti výbornému Švýcarsku. Teď by holky mohly být v lepším rozpoložení než před rokem.