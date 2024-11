Proč Siniaková v reprezentaci nezáří? Je tady pro ni nejhorší formát, cítí Pála

Sobotní bitvu v Málaze zdárně odstartovala Marie Bouzková, jež ve třech setech zdolala Magdalenu Frechovou.

„Vybojovala bod proti hráčce, která je 25. na světě a se kterou naposledy prohrála, takže skvělý výkon,“ chválil ji kapitán.

Následně Linda Nosková pořádně zatápěla dvojce žebříčku Ize Šwiatekové. Ve třetí sadě smazala manko 1:4, jenže za stavu 5:6 zaváhala a slibně rozehranou partii ztratila.

„I tak ale hrála úžasně,“ ocenil mladou tenistku Pála. „Škoda, že třetí set nedotáhla alespoň do tiebreaku, kde mohlo na naši stranu rozhodnout pár míčků.“

Utkání v tu chvíli trvalo už skoro šest hodin a český kapitán musel rychle vybrat, koho nasadí do závěrečné čtyřhry po boku Kateřiny Siniakové. Nakonec dal přednost Bouzkové.

„Po singlu měla delší čas na regeneraci a taky ho vyhrála. Bavili jsme se, že v deblu bude potřeba přebíhat na síti a Linda na to moc není zvyklá, a ještě byla unavená. Na druhou stranu skvěle servírovala, mohla by určovat tempo zezadu. Bylo to těžké rozhodnutí o dvou holkách, které i když byly unavené, tak řekly, že jsou připravené.“

Marie Bouzková (vpravo dole) a Kateřina Siniaková ve čtvrtfinálovém duelu BJK Cupu

Ačkoli měla být česká dvojice zkušenější, vždyť Siniaková je v deblu světovou jedničkou, na kurtu zářily Polky Šwiateková s Katarzynou Kawovou.

„Hrály výborně a důrazně,“ uznal Pála. Překvapil ho zejména výkon druhé zmíněné, která je v pořadí čtyřhry až na 93. místě.

„Vedle Igy narostla, takže ta mohla hrát víc v klidu a nemusela chtít hrát nějaké koule. Říkal jsem si, že holky by mohly zmáčknout právě Kawovou, v prvním setu na ní měly dva brejkboly. Ale nevyužily je a ona si pak oddechla a vedle sebe měla světovou hráčku. Tohle vyšlo blbě. Kdyby holky vedly, mohlo se to otočit. Z Katky by to třeba spadlo, protože nejdřív nemohla chytit rytmus a hlavně na síti trochu později reagovala.“

Právě Siniaková měla být českou oporou, ale v Málaze potvrdila, že v reprezentaci se jí čtyřhra příliš nedaří. Po letošku v ní má bilanci 5:6.

„Pro Katku je tady nejhorší formát, hraje se bez výhod a se super tiebreakem místo třetího setu. Je skvělá hráčka, ale tyhle věci smazávají rozdíly,“ upozorňuje Pála. „Kdyby se hrály shody a výhody, je to pro ni určitě psychologicky lepší. Čeká se, že bude na kurtu nejlepší, ale zápas v tomhle formátu hrozně rychle běží. Prohrajete dva no-ady a najednou může nastat zmatek v hlavě každému.“

Přestože Češky ve druhém setu zabraly a z hrozivého skóre 0:4 dotáhly na 4:4, koncovku nezvládly. V celkovém součtu prohrály 2:6 a 4:6, zápas skončil ve čtvrt na dvě v noci. A zatímco Polky radostně oslavovaly postup do semifinále, Siniaková, Bouzková a spol. smutnily.

„Měli jsme skoro nejtěžší los,“ litoval Pála, že hned pro čtvrtfinále jeho tým vyfasoval nabité protivnice. „Čtyřhry je velká škoda. Nesešlo se to, holky nemohly slepit dva vítězné míče u sítě po sobě, aby zabily volej a změnily vývoj utkání. Ale oba singly byly výborné.“