Pála o termínovém nesmyslu: Už jsem rezignovaný. Vondroušovou čeká v neděli

„Doufám, že dorazí zdravotně v pořádku,“ poznamenal Pála o světové šestce Vondroušové při sobotním videohovoru s českými novináři.

Máte zprávy, jak se cítí po páteční prohře 1:2 s Gauffovou? Sama říkala, že je se závěrečným vystoupením na Turnaji mistryň spokojená.

Jenom jsme si dneska napsali. Viděl jsem pár gamů na začátku a přišlo mi to lepší, i její vyjádření jsem četl. Uvidíme, jak na tom bude fyzicky, tady se jí bude hrát určitě líp: kurt je v pořádku a nefouká. A jestli sama říkala, že poslední zápas byl dobrý, tak je fajn, že to vzala takhle. Nebylo pro ni snadné jet rovnou na Turnaj mistryň, když předtím laborovala se zraněním. Měla docela ostrý start.

Počítáte s tím, že si hned v neděli kurty v Seville vyzkouší?

Z ITF nám vyšli vstříc a s Kanadou jsme si vyměnili tréninky, takže půjdeme hrát v půl páté. Později to nejde, je oficiální večeře. Kdybychom šli do extrému, tak by měli pochopit, že si Markéta potřebovala zahrát a nešla by na večeři. Trénink je důležitý, aby viděla, jak podmínky vypadají. Zahraje si i v pondělí a uvidíme, jak na tom pak holky budou. Musíme vymyslet nejlepší sestavu, abychom porazili Švýcarsko.

A tušíte, kdy by mohly přiletět Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková, které v Cancúnu startují ve čtyřhře?

Teď jsem psal Katce, jestli mi může zavolat, abych zjistil, kdy a za jakých podmínek mohou přicestovat. Čekají ještě na zápas Pegulaové a Gauffové, který se dohrává v sobotu pozdě večer. Myslím, že dorazit v neděli je pro ně prakticky nemožné, musím zjistit, jestli je reálné pondělí, nebo hrozí až úterý.

Podle zpráv z WTA ale už šanci na postup stejně nemají, jen o tom možná ještě samy neví...

V tom případě by tedy měli pořadatelé udělat vstřícný krok, že je pustí, ať tam nemusejí čekat a stihnou let. Jen je potřeba taky koupit letenky, celý proces chvíli trvá.

Takže teď naplno pociťujete frustraci z termínové kolize, že Turnaj mistryň končí v Mexiku v neděli a BJK Cup začíná v úterý v Seville?

Už ani nejsem rozhořčený, vyvztekal jsem se. Že Turnaj mistryň dají pod otevřené nebe, když hned po něm následuje další akce, na které chtějí mít nejlepší na světě, mi přijde jako pohrdání hráčkami. Na WTA by se měli zamyslet a spolupracovat i s ITF. Blbé je, že nejvíce trpí holky, které hrají jeden sport, jenže jeho představitelé spolu nekomunikují tak, aby jim dokázali vyjít vstříc. Už jsem takový rezignovaný.

Český tým míří na trénink před finálovým turnajem Poháru Billie Jean Kingové v Seville.

V Seville máte zatím Marii Bouzkovou a Lindu Noskovou, jaký jste měli v sobotu program?

Holky si teď zahrály body na kurtu číslo 1, předtím na tréninkovém kurtu hrály údery, servisy a returny, aby se do toho dostaly. Kurty jsou myslím velmi fajn, i když jsou trošku jiné, ale je v podstatě nemožné mít stejné kurty. Kdyby foukalo a silně pršelo, tak by byl pod tím stanem docela hukot. Snad bude hukot od nás v zápasech.

Zjišťujete novinky od Švýcarek, jestli nastoupí jejich těhotná jednička Belinda Bencicová?

Máme tolik vlastních starostí, aby byly připravené naše holky, že ani moc ne. Ale určitě se na Švýcarky půjdu podívat. Belinda je tady, je prý ve čtvrtém měsíci... Myslím, že to extrémně tajit nebude. Dvouhru si moc nedokážu představit, naposledy hrála po US Open v San Diegu. Ale berte mě s rezervou.