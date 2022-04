Tým má potenciál. Pála o Vondroušové, Fruhvirtové i ambicích pro finále

Když Markéta Vondroušová a Karolína Muchová zvládly rozhodující čtyřhru, Pála si oddechl. Vítězství nad Britkami, které na antuce nevynikají, se čekalo. Konečné skóre 3:2 pro Češky je tak možná překvapivě těsné.

„Ale máme tři body a je jedno, jak se udělají,“ zdůraznil Pála. „A určitě jsme k nim měli blíž než soupeřky. Vyhráli jsme dva jednoznačné zápasy a i čtyřhra mohla být taková.“

O jednoznačné zápasy se postarala Markéta Vondroušová, která porazila 6:1, 6:0 Dartovou a následně dvakrát 6:1 Raducanuovou.

Maky hrála výborně. Než dorazila do Prahy, tak kvůli zánětu dutin nenastoupila na turnaji v Miami a tady se taky chvilku necítila. Ale pak se rozehrála. Byli jsme domluvení, že když to půjde, bude hrát všechny tři zápasy. Je to nejlepší antukářka, kterou jsme tady měli.

Navíc ke dvěma singlovým bodům přidala i úspěch ve čtyřhře.

Tři body naposledy udělala Nicole Vaidišová se Slovenskem (2008) a Kája Plíšková v Rumunsku (2016). Je to úplně super, hrála famózně, což bylo vidět i na začátku debla. Doufali jsme, že Maky bude nejlepší na kurtu a Kája se chytí, protože pro ni to muselo být hrozně těžké. Debla hrála naposledy bůhví kdy, za poslední půl rok má jen dva zápasy z Miami. Jsem rád, že to holky takhle zvládly.

Podle čeho jste rozhodl, že do druhé sobotní dvouhry vyšlete šestnáctiletou Lindu Fruhvirtovou?

Všechny tréninky tady odehrála fantasticky, měla výbornou délku úderů, vůbec nekazila, hrála kraťasy i kopce, měnila rytmus. Myslel jsem, že se k tomu dostane i v ostrém zápase, ale nedostala. Plán byl možná dobrý, jen škoda začátků v setech, ve všech hned prohrávala 0:3.

Jak na vás Linda působila přímo při zápase?

Bylo to pro ni nepříjemné, protože aby se řešila taktika, musí člověk trefit aspoň nějaké údery. Musela se z toho dostat, což se pak povedlo.

V týmu jste zažil další novou tvář, takže další zkušenost i pro vás?

Je to pro mě jiné, protože ty holky poznávám. Za posledních několik let jsem zažil x premiér, x druhých zápasů. Baráž v Prostějově (2019), loňské finále v Praze... Je potřeba se na to připravit. Je to něco jiného, než když si vedle vás na lavičku někdo sedne podesáté.

Pořád vás vedení týmu baví?

Určitě, mě to baví! Doufám, že to se mnou baví i holky. Je nutné navnímat, kdo na co reaguje.

Proti Britkám jste sice neměl dřívější opory Plíškovou, Kvitovou, Krejčíkovou a Siniakovou, přesto se vám sešla mladá a silná sestava. Jaký v ní vidíte potenciál?

Myslím, že potenciál je velký. Holky, které tady byly, se porvaly skvěle. Maky byla suprová, s Kájou zvládly i debla. Holky nabraly zkušenosti, které jim můžou pomoct i na turnajích.

Už víte, jak budete skládat nominaci na listopadový finálový turnaj?

Myslím, že zájem holek bude velký. Uvidíme, jak na tom budou zdravotně. Když zájem bude, měli bychom pomýšlet na vyšší příčky. Ale zase je to jiný systém se dvěma singly a deblem. Taky bude záležet, jakou budeme mít skupinu, loni bylo vidět, jak je to vyrovnané (Češky vypadly ve skupině po těsné prohře se Švýcarkami). Navíc v deblu se hraje bez výhod a super tiebreak. Pro nás je lepší varianta s pěti zápasy, protože máme širší tým.

Je problém, že se stále neví, kde finále proběhne?

Nevadí mi to. Myslím, že se bude hrát někde v hale na tvrdém povrchu, kde nebude problém s počasím. A tvrdý povrch je nejspravedlivější.