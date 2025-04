Chystá se nečekaný návrat? Pála chce v Ostravě i Šafářovou: Pomohla by nám

Češky se o prvenství znamenající postup na finálový turnaj v čínském Šen-čenu utkají ve čtvrtek s Brazilkami a v sobotu se Španělkami. Jejich soupeřky se střetnou v pátek.

Nominaci domácího družstva by ještě mohla doplnit zkušená Šafářová.

„Oslovil jsem ji, když se vrátila z turnaje v Charlestonu, přijela včera z Ameriky,“ uvedl Pála. „Ptal jsem se jí, jestli by nechtěla pomoci holkám svými zkušenostmi. Letos odehrála tři turnaje ve čtyřhře, byla ve finále v Praze. Hraje levou rukou, pomohla by i v tréninku. V Americe byla bez dětí, takže čekám, jak se rozhodne.“

Nosková by Šafářovou uvítala s otevřenou náručí. „Je to velká členka fedcupového týmu z dávných let,“ smála se a hned se opravila: „Z tak dávných ne, ale je to velká historie. Lucka se podílela na několika vítězstvích v soutěži, takže by bylo super mít ji tady v družstvu.“

Výčet hráček, které se omluvily, je obrovský.

„Nejnověji odpadla Sara Bejlek, která skrečovala zápas na turnaji v Antalyi, takže deset dnů poté nemůže být v nominaci,“ řekl Pála.

Po turnaji v Miami mluvil i s Karolínou Muchovou a Kateřinou Siniakovou. „Kája je také zraněná, jinak by hrála. Katka se necítí fit, má toho plné brejle, jak se říká. Měla by být až v Madridu.“

Linda Nosková trénuje pod dohledem nehrajícího kapitána Petra Pály.

Nedorazí ani Linda Fruhvirtová.

„Hrála výborně v Miami a následně i v Mexiku, ale omluvila se z rodinných důvodů, což musíme respektovat,“ podotkl nehrající kapitán a připomněl další už déle známé ztráty: „Markéra Vondroušová by tady byla, ale víte, že nehraje už nějakou dobu. Bára Krejčíková má chráněný žebříček, nehraje od Turnaje mistryň.“

A tak se Pála rozhodl dát příležitost nadějím. „Rád bych přivítal i nějakou juniorku, ale bohužel Nikola Bartůňková má tento týden zkoušky ve škole, aby ji vůbec pustili k maturitě. A Laura Samson je na cestě na turnaj do Madridu. Těch výpadků bylo opravdu hodně,“ dodal.

Neuspěl ani s Petrou Kvitovou.

„Ptal jsme se jí už před první nominací, jestli ji mám mít vzadu v hlavě. Říkala, že ne. Před několika dny jsme to zkusil znovu, ale marně. Připravuje se na Madrid. Ale šanci musí dostat i jiné. Máme tady čtyři holky, které by mohly naskočit do singla.“

Nehrající kapitán je i navzdory okolnostem přesvědčený, že Češky mají šanci uspět: „Jsme tady proto, abychom skončili první ve skupině. Vím, že se o to holky poperou. Týmové soutěže mohou mít spoustu překvapení. Mohou být i na náš účet, ale furt je to padesát na padesát pro všechny.“

Linda Nosková si poprvé vyzkoušela tvrdý povrch v ostravské hale.

Pála poprvé nemá v týmu hráčku elitní světové třicítky, jelikož Nosková je ve světovém žebříčku 32. a Bouzková 51.

„Vždycky musí někdo začínat, mít premiéru,“ usmál se kapitán. „Pamatuji si první start Petry Kvitové v singlu v Izraeli i dalších holek. Třeba Lindy (Noskové) v Seville, kde vyhrála, vedla si výborně i v Malaze proti Šwiatekové, a Maruška (Bouzková) zvldála dva zápasy ze dvou. To dodává týmu sílu, ve dvouhrách máme šance uspět.“

Důležité ale bude poskládat i optimální dvojici pro čtyřhru. „Musíme dát hlavy dohromady, nějak se to vyvine,“ věří Pála. „Čtyřhra je až poslední zápas, ale je jasné, že musíme mít připravené alespoň dvě varianty.“