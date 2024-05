Kouč hvězd i celebrit s vlídným respektem. Huťka spojoval svět profíků a amatérů

„Je mi to strašně moc líto. Odešel zakladatel tenisové akademie v Přerově a jeden z trenérů daviscupového týmu z roku 1980 Petr Huťka. Mnoho let jsem jezdila na tenisová soustředění do Přerova, takže jsem s ním trávila každý rok jeden celý týden. Bylo mi ctí. Tu zprávu jsme očekávali, protože byl dlouhodobě nemocný, ale přesto mě to hluboce zasáhlo. Petře, budeš nám velmi chybět,“ vzkázala přes sociální sítě zpěvačka Helena Vondráčková.

Podobné kondolence přidal i Šporcl nebo hudební skladatel a klavírista Zdenek Merta. Smuteční řeč poté na včerejším pohřbu vedl herec Petr Rychlý, poklonit se přijeli Leona Machálková, Pavel Nový či Petr Janda. Huťka si osobnosti showbyznysu zkrátka získal a ty se každoročně na jeho tenisovou akademii pod názvem Akuna Cup rády vracely. „Uměl to skvěle s umělci, protože byl milý a bezprostřední. Oni si jej hodně vážili. A tyto kontakty získal právě díky své osobnosti. Uměl si tuhle z části funkcionářskou roli popularizátora tenisu užívat,“ vzpomíná jeho oblíbený svěřenec Ctislav Doseděl, který pod jeho vedením získal tři tituly na okruhu ATP.

Huťkův kariérní podpis bude ale dlouho rezonovat hlavně v profesionálním tenisovém světě, kde získal mnohá ocenění, jimž vévodí to od prezidenta Českého tenisového svazu za oddanost a věrnost tenisu.

Sám se do Přerova přesunul před padesáti lety ještě coby hráč a město na Bečvě se mu stalo okamžitě domovem, odkud postupně začal řídit národní týmy. Nejprve pro královský pohár, poté vypomáhal u Davis Cupu s vrcholem v podobě triumfu v roce 1980 a následně i koučoval tým pro Fed Cup či Světový pohár.

Ovládal mužský i ženský tenis, a to jakékoliv úrovně

Vedl fantastické tenisové osobnosti. Na jeho zdánlivě nekonečném výčtu svěřenců září jména jako Ivan Lendl, Pavel Složil, Jaroslav Navrátil nebo Jan Kodeš. Podobně si počínal i v ženském tenise, kde mimo jiné řešil i svůj poslední klenot v podobě devatenáctileté budoucí hvězdy ženského tenisového okruhu Lindy Noskové. Tu do Přerova pomohl přivést a jeho syn Petr Huťka mladší ji tři roky sám trénoval, než ji předal do péče současného kouče Tomáše Krupy. „Byl jedním z iniciátorů mého přesunu do Přerova. Chtěl, abych měla lepší tréninky, šikovnější trenéry a abych posouvala svůj tenis stále dopředu,“ reagovala Nosková na zprávu o jeho úmrtí.

Umění přecházet mezi ženským a mužským tenisem a také klidně profesionálním a amatérským podáním obou bylo pro Huťku typické. „A to je nepřenosná věc. Vychovával totiž od Jany Novotné až po Janu Pospíšilovou a zároveň mě nebo Karla Nováčka. To je unikátní a zase to potvrzuje, jakou tenisovou osobností byl. Já dodnes ženskému tenisu tolik nerozumím,“ hlásí Doseděl z role šéftrenéra pražské Sparty.

Tisíc monackých schodů se světovou jedničkou

A jaký byl vlastně kouč? „V první řadě to byla důstojná a sympatická osobnost. Opravdu z něj šel respekt, ale vlídný respekt. Tím, jak byl do tenisu zapálený a zároveň šlo o velkého pracanta, tak mi obrovsky imponoval. Vážil jsem si jej jako člověka, osobnosti, ale zároveň mi s ním bylo hrozně hezky, protože to byl ten správný tenisový srdcař,“ líčí Doseděl.

Ten nyní spolu s řadou svých kolegů čerpá právě z Huťkovy trenérské školy. „Uměl být i tvrdý. Byl náročný kouč, což mi vyhovovalo, protože já na sebe býval také přísný. I dnes, kdy jsem na kurtu v roli trenéra, tak spoustu těch věcí, co jsme spolu zažili, mi jede hlavou. Stejně tak cvičení, která mi chystal. Vzal jsem si z něj obrovské množství poznatků jako hráč i jako kouč. Jsem spokojený na kurtu, do funkcionařiny se příliš nepouštím. V tom mě Petr neinspiroval, ale co se týče tenisu, je právě on můj základní stavební kámen,“ připomíná někdejší světová šestadvacítka.

Kromě tenisových zážitků si však také do hlavy zapsal i konverzace, které se také točily kolem tenisu, jenž byl středobodem Huťkova života. „Vyprávěl různé historky, které byly sportovní jen okrajově. Dění na kurtech nepřipomínal, ale miloval to okolo. Vzpomínal, co se dělo u Ivana Lendla doma nebo jak skákali v Monte Carlu tisíc schodů s někdejší světovou jedničkou Thomasem Mustrem. Tyhle perličky jej bavily,“ vzpomíná jeho svěřenec.