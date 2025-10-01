Turnajová šestadvacítka Nosková oplatila Potapovové letošní porážku z 1. kola Roland Garros. Soupeřku zdolala podruhé ze tří vzájemných zápasů. V Pekingu jí šestkrát prolomila servis, sama o podání přišla třikrát.
„Vždycky je těžké zápas ukončit, hlavně když servírujete. Máte už před sebou konec, ale ten je ještě daleko. Utkání nekonči, dokud neuhrajete poslední bod. Musím na tom zapracovat,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Nosková, která v závěrečném gamu čelila čtyřem brejkbolům, než proměnila druhý mečbol.
Dvacetiletá Nosková získala první set díky vydařené druhé polovině, kdy od stavu 2:2 získala čtyři gamy za sebou. Ve druhé sadě svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nevyužila dvakrát výhodu brejku, v devátém gamu ale vzala soupeřce servis ještě jednou a podávala na vítězství.
O čtyři roky starší Potapovová si vyžádala pauzu na ošetření pravého ramena a závěr ještě zdramatizovala. Nosková čelila čtyřem brejkbolům, nakonec ale utkání dotáhla do vítězného konce. „Snažila jsem se dál soustředit na sebe. Věděla jsem, že musím hrát bod po bodu a postupně tak dokončit zápas,“ doplnila Nosková.
Sinner vyhrál turnaj v Pekingu podruhé
Jannik Sinner porazil ve finále v Pekingu jednoznačně 6:2, 6:2 Američana Learnera Tiena a získal třetí titul v sezoně. V čínské metropoli hrál aktuálně druhý hráč světového žebříčku finále potřetí za sebou a slavil podruhé.
Čtyřiadvacetiletý Ital ovládl duel proti o šest let mladšímu Tienovi, který hrál o titul na ATP Tour poprvé v kariéře, za hodinu a čtvrt. Favorit zápasu nastřílel deset es a odvrátil oba brejkboly.
V jubilejním 30. finále kariéry si Sinner připsal 21. vítězství. Po triumfech na Australian Open a ve Wimbledonu letos vyhrál první turnaj mimo grandslamů. V dalších čtyřech letošních titulových soubojích podlehl svému velkému rivalovi Carlosi Alcarazovi, který ho porazil i loni v Pekingu. Aktuální světová jednička trofej na China Open neobhajovala, Španěl hrál souběžně konaný turnaj v Tokiu a v úterý získal titul.
