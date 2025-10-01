Nosková je v Pekingu ve čtvrtfinále, mužský turnaj ovládl Sinner

Autor: ,
  11:01
Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Rusku Anastasiji Potapovovou porazila 6:2, 6:4. V boji o semifinále se utká s další Ruskou a nasazenou čtyřkou Mirrou Andrejevovou, nebo Britkou Sonay Kartalovou.
Linda Nosková na turnaji v Pekingu

Linda Nosková na turnaji v Pekingu | foto: Mahesh Kumar A.AP

Jannik Sinner s trofejí pro vítěze turnaje China Open v Pekingu
Jannik Sinner ve finále turnaje China Open v Pekingu
Jannik Sinner ve finále turnaje China Open v Pekingu
Jannik Sinner ve finále turnaje China Open v Pekingu
7 fotografií

Turnajová šestadvacítka Nosková oplatila Potapovové letošní porážku z 1. kola Roland Garros. Soupeřku zdolala podruhé ze tří vzájemných zápasů. V Pekingu jí šestkrát prolomila servis, sama o podání přišla třikrát.

„Vždycky je těžké zápas ukončit, hlavně když servírujete. Máte už před sebou konec, ale ten je ještě daleko. Utkání nekonči, dokud neuhrajete poslední bod. Musím na tom zapracovat,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Nosková, která v závěrečném gamu čelila čtyřem brejkbolům, než proměnila druhý mečbol.

Dvacetiletá Nosková získala první set díky vydařené druhé polovině, kdy od stavu 2:2 získala čtyři gamy za sebou. Ve druhé sadě svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy nevyužila dvakrát výhodu brejku, v devátém gamu ale vzala soupeřce servis ještě jednou a podávala na vítězství.

O čtyři roky starší Potapovová si vyžádala pauzu na ošetření pravého ramena a závěr ještě zdramatizovala. Nosková čelila čtyřem brejkbolům, nakonec ale utkání dotáhla do vítězného konce. „Snažila jsem se dál soustředit na sebe. Věděla jsem, že musím hrát bod po bodu a postupně tak dokončit zápas,“ doplnila Nosková.

Sinner vyhrál turnaj v Pekingu podruhé

Jannik Sinner porazil ve finále v Pekingu jednoznačně 6:2, 6:2 Američana Learnera Tiena a získal třetí titul v sezoně. V čínské metropoli hrál aktuálně druhý hráč světového žebříčku finále potřetí za sebou a slavil podruhé.

Čtyřiadvacetiletý Ital ovládl duel proti o šest let mladšímu Tienovi, který hrál o titul na ATP Tour poprvé v kariéře, za hodinu a čtvrt. Favorit zápasu nastřílel deset es a odvrátil oba brejkboly.

Jannik Sinner s trofejí pro vítěze turnaje China Open v Pekingu

V jubilejním 30. finále kariéry si Sinner připsal 21. vítězství. Po triumfech na Australian Open a ve Wimbledonu letos vyhrál první turnaj mimo grandslamů. V dalších čtyřech letošních titulových soubojích podlehl svému velkému rivalovi Carlosi Alcarazovi, který ho porazil i loni v Pekingu. Aktuální světová jednička trofej na China Open neobhajovala, Španěl hrál souběžně konaný turnaj v Tokiu a v úterý získal titul.

Turnaj v Pekingu

tvrdý povrch

Muži (dotace 4 016 050 dolarů):
Dvouhra - finále:
Sinner (1-It.) - Tien (USA) 6:2, 6:2.

Čtyřhra - finále:
Heliövaara, Patten (3-Fin./Brit.) - Chačanov, Rubljov (Rus.) 4:6, 6:3, 10:8

Ženy (dotace 8 963 700 dolarů):
Dvouhra - 4. kolo:
Nosková (26-ČR) - Potapovová (Rus.) 6:2, 6:4

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Bolsovová vs. BejlekTenis - Osmifinále - 1. 10. 2025:Bolsovová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
Živě4:6, 0:1
  • 10.70
  • -
  • 1.05
Plíšková vs. GjorčeskáTenis - 1. kolo - 1. 10. 2025:Plíšková vs. Gjorčeská //www.idnes.cz/sport
Živě4:3
  • 1.39
  • -
  • 2.94
Bartůňková vs. OzováTenis - 1. kolo - 1. 10. 2025:Bartůňková vs. Ozová //www.idnes.cz/sport
1. 10. 12:15
  • 1.14
  • -
  • 4.87
Oberleitner vs. BrunclíkTenis - Osmifinále - 2. 10. 2025:Oberleitner vs. Brunclík //www.idnes.cz/sport
2. 10. 10:00
  • 2.99
  • -
  • 1.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

Nosková je v Pekingu ve čtvrtfinále, mužský turnaj ovládl Sinner

Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do čtvrtfinále. Rusku Anastasiji Potapovovou porazila 6:2, 6:4. V boji o semifinále se utká s další Ruskou a nasazenou čtyřkou Mirrou...

1. října 2025  11:01

Kodex u dveří a vychytávky za miliony. Procházka ukázal místo, kde se připravuje

V první chvíli vám nic nenapoví, že stoupáte po schodech do vymazleného tréninkového centra pro MMA bojovníky za miliony. Navíc pod záštitou Jířího Procházky (skóre 31-5), kterého v neděli v Las...

1. října 2025

Odjíždíme se vztyčenou hlavou, říká obránce Vlček. Chválil fanoušky Slavie

Od naší zpravodajky v Itálii S těžkýma nohama opouštěl slávistický obránce Tomáš Vlček v úterý před půlnocí stadion San Siro. Měl toho až až. „Valil se na nás jeden útok za druhým. Pořád a pořád,“ kroutil hlavou po prohře 0:3 s...

1. října 2025  10:46

Kratina: V Teplicích už nejsou hráči, kteří zbyli, v přestupech jsme v top 10

Fotbalové Teplice mluví ústy svého ředitele Rudolfa Řepky o hvězdných válkách na přestupovém trhu a desetinásobných částkách za hráče oproti minulosti, jejich nový majitel Milan Kratina však věří, že...

1. října 2025  10:29

Machovský se usadil v Olomouci. Konečně nežijeme jako kočovný cirkus, těší ho

Loni přišel jako last minute posila. Kvůli zranění brankáře Branislava Konráda si hokejová Olomouc narychlo sehnala Matěje Machovského, gólmana se zkušenostmi z KHL, Finska či Sparty. Trefa. Fanoušci...

1. října 2025  10:26

Nesmíme polevit, velí Šotnar. Pardubicím čelí jeho bývalý zaměstnavatel

Fanoušci svůj tým konečně uvidí v plné parádě, zve na středeční domácí duel pardubických basketbalistů se Slunetou Ústí nad Labem (od 17.30) jejich trenér Jan Šotnar. A připomíná, že od léta k tomu...

1. října 2025  10:19

Souboje s Horákem jsou velká škola, oceňuje plzeňský Dokoupil

Ve třech předchozích kolech nastřílel dohromady deset branek, v tom čtvrtém proti Lovosicím jich pivot házenkářů Talent týmu Plzeňského kraje Jiří Dokoupil přidal hned osm. A to se na brankovišti...

1. října 2025  9:02

Největší zápas mého života. Ale vyždímal nás, říká Chaloupek. Na San Siru zažil lekci

Od naší zpravodajky v Itálii Téměř přesně před rokem - v září 2024 - hrál za slávistické béčko proti Žižkovu. Remíza 2:2. A nyní? Ochutnal fotbalovou Ligu mistrů na velkolepém San Siru. Byl jedním z nejlepších hráčů Slavie. A...

1. října 2025  8:32

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Sparty si zahrají ligovou fázi Konferenční ligy. Po úspěšné cestě předkolem narazí na soupeře, kteří nejsou úplně atraktivní, ale skýtají větší šanci na úspěch. Kdy a s kým bude Sparta...

1. října 2025  8:10

Bezchybný Dobeš vychytal Ottawu, Faksa se trefil proti bývalému týmu

V úterních zápasech přípravy na hokejovou NHL se blýskl mladý český gólman Jakub Dobeš, jenž vychytal za Montreal čisté konto u triumfu 5:0 nad Ottawou. Mezi tři tyče se postavil i Karel Vejmelka,...

1. října 2025  7:24,  aktualizováno  8:05

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Pšššt, ať to nevyplašíme! Mazanec nulu proti Brnu nepřeceňuje a brání se chvále

Hokejoví Oceláři Třinec zažívají mimořádně povedený vstup do sezony. K tomu brankář Marek Mazanec vévodí extraligovým statistikám. „Pšššt, nesmíme to zakřiknout,“ mírní gólman nadšení poté, co v...

1. října 2025

Obr Pecháček má být dominantní v NBL. Děčín? Rivalitu tolik neprožívám, říká

Probuzení spícího obra? Habán i mezi basketbalisty Adam Pecháček se v létě třaskavě přesunul mezi nesmiřitelnými, ale že by v Děčíně dřímal a do Ústí nad Labem šel bdít, to si nemyslel. „Probuzený...

1. října 2025  7:47

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.