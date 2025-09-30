Osm skrečí za tři dny. Šílené, nejde to zvládnout, bouří se vyčerpaní tenisté

Autor:
  19:00
Sezonu začali na přelomu prosince a ledna v Austrálii a po skoro nepřetržitém zápolení se konečně dopracovali do fáze, kdy je čekají poslední dva měsíce. Jenže na závěr roku musí tenisté absolvovat úmornou štreku ze Severní Ameriky do Asie, což se nepříznivě projevuje na jejich zdravotním stavu. Probíhající podnik v Pekingu proto od neděle do úterý viděl hned osm skrečovaných zápasů.
Zdravotní přestávka Jakuba Menšíka ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu.

Zdravotní přestávka Jakuba Menšíka ve čtvrtfinále turnaje v Pekingu. | foto: Reuters

Jakub Menšík opouští kurt po skreči ve čtvrtfinále.
Kolumbijská tenistka Camila Osoriová se nechává ošetřovat na turnaji v Pekingu.
Polská tenistka Iga Šwiateková se hecuje na turnaji v Pekingu.
Čínská tenistka Čeng Čchin-wen se napřahuje k úderu na turnaji v Pekingu.
5 fotografií

Na ženské „tisícovce“ v čínském hlavním městě skončilo předčasně pět ze šestnácti duelů třetího kola, u mužů, kteří tam hrají „pětistovku“, slůvko „retired“ postihlo dvě čtvrtfinále a jedno semifinále.

Své zápasy nedohráli i dva Češi – Jakub Menšík a Barbora Krejčíková. „Poslední dny a týdny byly velmi náročné a mé tělo potřebuje nějaký čas na zotavení,“ napsal na Instagram prostějovský tenista, jenž do Pekingu dorazil rovnou z Laver Cupu, který nicméně hrát nemusel, a předtím do úmoru dřel na Davis Cupu.

Krejčíková o zranění v Pekingu: Je mnohem vážnější, než jsem si původně myslela

Tenisté si na náročný kalendář, který s nimi vláčí skoro bez pauzy napříč planetou, stěžují dlouhodobě. K jejich sportu mnoho akcí různě po světě patří a ti nejlepší si přijdou na štědré výdělky. Ale zároveň je čím dál patrnější, že v současné nabité konkurenci, kdy je skoro každý zápas vyrovnaný a zvyšují se nároky na fyzickou i mentální připravenost, se hráči a hráčky opotřebovávají rychleji.

Nehledě na to, že systém povinných turnajů, za jejichž vynechání jim hrozí pokuty a ztráty bodů, je nutí nastoupit, i když nejsou zcela fit.

Elitní tenistky na okruhu WTA musejí letos startovat na čtyřech grandslamech, deseti podnicích kategorie 1000 a šesti „pětistovkách“. Potřebný počet menších turnajů loni nesplnily ani Iga Šwiateková, ani Aryna Sabalenková, obě tak přišly o body a kvůli těmto odečtům Běloruska na podzim sesadila Polku z čela žebříčku.

Kolumbijská tenistka Camila Osoriová se nechává ošetřovat na turnaji v Pekingu.

Polská tenistka Iga Šwiateková se hecuje na turnaji v Pekingu.

A právě aktuální světová dvojka Šwiateková si v Pekingu na vyčerpávající tenisový program znovu postěžovala. Poté, co jí ve třetím kole po prvním setu vzdala Kolumbijka Camila Osoriová, prohlásila: „Myslím, že hráči jsou teď více unavení. Asijská šňůra je bohužel nejnáročnější částí sezony, protože cítíte, že už brzo bude konec, ale pořád do toho musíte jít.“

„Ještě nevím, jak má kariéra bude vypadat za pár let, ale možná budu muset některé turnaje vynechat, i když jsou povinné. WTA nám to s těmito pravidly udělala celkem šílené. Je nemožné všechno zvládnout. Nemyslím si, že to někdo z top hráčů splní.“

Ženská tenisová asociace WTA v prohlášení uvedla, že „blahobyt sportovců pro ni vždy byl prioritou“, a připomněla, že současný systém turnajů vygeneruje v příštích deseti letech nárůst odměn o 400 milionů dolarů.

V Pekingu skrečovala i domácí hvězda Čeng Čchin-wen, ve třetím kole nedohrála zápas s Lindou Noskovou.

Nicméně hráčská asociace PTPA, kterou spoluzakládal Novak Djokovič, na jaře podala na ATP a WTA žalobu, v níž označila aktuální podmínky za „neudržitelné“, a vyzvala, aby organizace k tenistům přistupovaly vstřícněji.

Renomovaný server The Athletic uvádí, že od jejich založení do roku 2019 bylo na okruzích ATP (od roku 1973) a WTA (od 1975) skrečováno 1,92 procent utkání.

Celková bilance z neděle, pondělí a úterý v Pekingu zní osm nedokončených duelů ze třiceti, což je 26,7 procent.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Golubicová vs. FruhvirtováTenis - Osmifinále - 1. 10. 2025:Golubicová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
1. 10. 07:00
  • 1.85
  • -
  • 1.87
Potapovová vs. NoskováTenis - Osmifinále - 1. 10. 2025:Potapovová vs. Nosková //www.idnes.cz/sport
1. 10. 08:30
  • 2.38
  • -
  • 1.61
Bolsovová vs. BejlekTenis - Osmifinále - 1. 10. 2025:Bolsovová vs. Bejlek //www.idnes.cz/sport
1. 10. 10:00
  • 3.39
  • -
  • 1.26
Plíšková vs. GjorčeskáTenis - 1. kolo - 1. 10. 2025:Plíšková vs. Gjorčeská //www.idnes.cz/sport
1. 10. 10:30
  • 1.42
  • -
  • 2.62
Bartůňková vs. OzováTenis - 1. kolo - 1. 10. 2025:Bartůňková vs. Ozová //www.idnes.cz/sport
1. 10. 12:15
  • 1.14
  • -
  • 4.87
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejisty podle fotky? Jen skuteční fanoušci dají všechny

Před rokem znovu zachvátila Česko hokejová euforie, národní tým na domácím mistrovství světa slavil zlato. Sledujete dění v jednom z nejpopulárnějších sportů i po něm? Máte přehled, jak vypadají...

Smrt obětavé naděje. Mladý biatlonista zemřel při jízdě na kole po střetu s autem

Střet s autem při vyjížďce na kole nedaleko Krouny na Chrudimsku přeťal slibnou kariéru devatenáctiletého biatlonisty Jana Vaňhy. Okolnosti páteční tragické nehody nyní zjistila redakce iDNES.cz....

Nejkrásnější dresy na světě máme my! vzkazuje Viagemu tým z pralesa

Máme nejkrásnější dresy na světě! holedbal se ústecký fotbalový Viagem, když pompézně představoval novou sadu pro druhou ligu. Hozenou rukavici zvedl amatérský futsalový oddíl FC Lokomotif Ústí nad...

Volejbalová senzace pokračuje! Češi si na MS zahrají o medaile, čeká je Bulharsko

Čeští volejbalisté si na mistrovství světa na Filipínách zahrají semifinále. Už tak nejúspěšnější šampionát v samostatné české historii osladili čtvrtfinálovou výhrou nad Íránem 3:1 po setech 22:25,...

Rázná reakce. Pogačar v krutém závodě jasně obhájil zlato, Evenepoel se vztekal

Zrovna když se kolem Tadeje Pogačara rojily pochybnosti, vytáhl další životní výkon. Velmi podobný tomu loňskému, kdy ze sóla slavil titul mistra světa. Teď jej slovinský cyklista obhájil ve vyhřáté...

ONLINE: Plzeň vede na Spartě, Jágr proti Varům nehraje. Třinec porazil Brno

Sledujeme online

Úterní podvečer nabízí další program hokejové extraligy, hraje se kompletní desáté kolo. Šlágr dopadl lépe pro Třinec, který porazil Kometu Brno 1:0. V Liberci hraje od 18:00 Mladá Boleslav, do...

30. září 2025  16:45,  aktualizováno  19:22

Muchová prohrála bitvu s Anisimovovou, končí i Bouzková. Alcaraz slaví osmý titul

Karolína Muchová loňskou finálovou účast na tenisovém turnaji v Pekingu neobhájí. V osmifinále devětadvacetiletá olomoucká rodačka podlehla 6:1, 2:6, 4:6 světové čtyřce Amandě Anisimovové z USA. Ve...

30. září 2025  13:23,  aktualizováno  19:09

Osm skrečí za tři dny. Šílené, nejde to zvládnout, bouří se vyčerpaní tenisté

Sezonu začali na přelomu prosince a ledna v Austrálii a po skoro nepřetržitém zápolení se konečně dopracovali do fáze, kdy je čekají poslední dva měsíce. Jenže na závěr roku musí tenisté absolvovat...

30. září 2025

Zabavené choreo, pak strkanice. Slávističtí fanoušci se v centru Milána střetli s policií

Od našich zpravodajů v Itálii Před plánovaným pochodem strkanice s policisty přímo v centru města. Z milánského Piazza del Duomo se v úterý odpoledne rozléhal do okolních ulic, kde se nacházejí luxusní butiky světových značek,...

30. září 2025  18:14,  aktualizováno  18:56

ONLINE: Real hraje v Almaty, Atalanta hostí Bruggy, pak jde do akce i Liverpool

Sledujeme online

Vedle souboje Slavie na Interu Milán se v úterý hraje dalších osm zápasů fotbalové Ligy mistrů. Program otevřou od 18.45 utkání Real Madrid v daleké Almaty a Atalanta Bergamo doma s Bruggy. Od 21.00...

30. září 2025  18:35

Kaprizov s Minnesotou usmlouval téměř tři miliardy, je nejlépe placeným hráčem NHL

Útočník Kirill Kaprizov podepsal s Minnesotou osmiletou smlouvu s celkovým příjmem 136 milionů dolarů, v přepočtu přes 2,8 miliardy korun, a bude nejlépe placeným hokejistou NHL. Roční odměna 17...

30. září 2025  17:15,  aktualizováno  17:16

Ženám vládne senzační mistryně světa. Obětavá dříčka, která miluje javorový sirup

Magdeleine Vallieresovou před uplynulým víkendem neznali možná ani ti největší cyklističtí fajnšmekři. Ani k tomu nebyl důvod. Čtyřiadvacetiletá Kanaďanka se do té doby radovala z vítězství jen...

30. září 2025  16:10

Bude v Plzni týden klid? Tým vedl Bakoš s Bečkou, Hyský stále trénuje v Karviné

Fotbalový trenér Martin Hyský v úterý vedl trénink v Karviné. V Plzni, s níž je po pondělním odchodu Miroslava Koubka spojován, měli mužstvo dva dny před soubojem v Evropské lize s Malmö na povel...

30. září 2025  15:03

Krejčí: S návratem už jsem nepočítal. Z Pardubic pořád může být i fotbalové město

Čistě z osobního hlediska asi ve středu večer v Pardubicích a širokém okolí nenajdete šťastnějšího člověka, než kterým bude Jiří Krejčí. Staronovému trenérovi Východočechů se přece jen splní sen, se...

30. září 2025  14:52

Hradec se zlepšil a zažívá déjà vu. Nulový Škorvánek: Hra je teď na jiné úrovni

Po osmém zápase letošního ročníku to vypadá, že hokejisté Hradce Králové začali vstupovat do pomyslné stejné extraligové řeky jako loni, kdy se probrodili až ke druhé příčce v základní části. Stejně...

30. září 2025  14:45

Jihlava splnila cíl, v poháru ji čeká soupeř z první ligy. Navíc s vazbou na region

Do Jihlavy dorazí účastník nejvyšší domácí fotbalové soutěže, v rámci třetího kola MOL Cupu vyzve FC Vysočina pražskou Duklu. Zajímavý souboj to bude nejen z pohledu porovnání první a druhé ligy, ale...

30. září 2025  14:24

Chceme patřit mezi nejlepší na světě. Kolem Řezáče vznikl nový tým běžkařů

Deset jmen, deset nadějí na úspěchy v nadcházející zimní sezoně. Miliardář a sportovní nadšenec Pavel Sehnal dnes ve svém akvaparku v Čestlicích na jižním okraji Prahy představil nový česko-italský...

30. září 2025  14:05

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.