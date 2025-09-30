Na ženské „tisícovce“ v čínském hlavním městě skončilo předčasně pět ze šestnácti duelů třetího kola, u mužů, kteří tam hrají „pětistovku“, slůvko „retired“ postihlo dvě čtvrtfinále a jedno semifinále.
Své zápasy nedohráli i dva Češi – Jakub Menšík a Barbora Krejčíková. „Poslední dny a týdny byly velmi náročné a mé tělo potřebuje nějaký čas na zotavení,“ napsal na Instagram prostějovský tenista, jenž do Pekingu dorazil rovnou z Laver Cupu, který nicméně hrát nemusel, a předtím do úmoru dřel na Davis Cupu.
Tenisté si na náročný kalendář, který s nimi vláčí skoro bez pauzy napříč planetou, stěžují dlouhodobě. K jejich sportu mnoho akcí různě po světě patří a ti nejlepší si přijdou na štědré výdělky. Ale zároveň je čím dál patrnější, že v současné nabité konkurenci, kdy je skoro každý zápas vyrovnaný a zvyšují se nároky na fyzickou i mentální připravenost, se hráči a hráčky opotřebovávají rychleji.
Nehledě na to, že systém povinných turnajů, za jejichž vynechání jim hrozí pokuty a ztráty bodů, je nutí nastoupit, i když nejsou zcela fit.
Elitní tenistky na okruhu WTA musejí letos startovat na čtyřech grandslamech, deseti podnicích kategorie 1000 a šesti „pětistovkách“. Potřebný počet menších turnajů loni nesplnily ani Iga Šwiateková, ani Aryna Sabalenková, obě tak přišly o body a kvůli těmto odečtům Běloruska na podzim sesadila Polku z čela žebříčku.
A právě aktuální světová dvojka Šwiateková si v Pekingu na vyčerpávající tenisový program znovu postěžovala. Poté, co jí ve třetím kole po prvním setu vzdala Kolumbijka Camila Osoriová, prohlásila: „Myslím, že hráči jsou teď více unavení. Asijská šňůra je bohužel nejnáročnější částí sezony, protože cítíte, že už brzo bude konec, ale pořád do toho musíte jít.“
„Ještě nevím, jak má kariéra bude vypadat za pár let, ale možná budu muset některé turnaje vynechat, i když jsou povinné. WTA nám to s těmito pravidly udělala celkem šílené. Je nemožné všechno zvládnout. Nemyslím si, že to někdo z top hráčů splní.“
Ženská tenisová asociace WTA v prohlášení uvedla, že „blahobyt sportovců pro ni vždy byl prioritou“, a připomněla, že současný systém turnajů vygeneruje v příštích deseti letech nárůst odměn o 400 milionů dolarů.
Nicméně hráčská asociace PTPA, kterou spoluzakládal Novak Djokovič, na jaře podala na ATP a WTA žalobu, v níž označila aktuální podmínky za „neudržitelné“, a vyzvala, aby organizace k tenistům přistupovaly vstřícněji.
Renomovaný server The Athletic uvádí, že od jejich založení do roku 2019 bylo na okruzích ATP (od roku 1973) a WTA (od 1975) skrečováno 1,92 procent utkání.
Celková bilance z neděle, pondělí a úterý v Pekingu zní osm nedokončených duelů ze třiceti, což je 26,7 procent.