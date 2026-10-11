Menšík je v Šanghaji v osmifinále, Siniaková v Pekingu na 40. titul nedosáhla

Menšíka čeká v osmifinále Francouz Arthur Gea, jenž ve 3. kole vyřadil ve dvou tie-breacích finalistu US Open Bena Sheltona.
Jednadvacetiletý český tenista ukončil nepříznivou sérii s Cerúndolem, s nímž v dosavadních třech zápasech uhrál jediný set. Naposledy mu podlehl ve dvou sadách minulou sobotu na turnaji v Pekingu.
Kompletní tenisové výsledky
Třináctý nasazený hráč turnaje neudržel ve dvouhodinovém utkání servis pouze jednou, v osmém gamu druhého setu, což ho stálo sadu. Jednadvacátý nasazený Cerúndolo svůj jediný brejkbol proměnil díky úspěšnému prohozu za pomoci pásky, což Menšík vzal sportovně s úsměvem.
V úvodním gamu rozhodující sady prostějovský rodák odvrátil dva brejkboly, sám následně při Cerúndolovu podání udeřil a poté se dostal do vedení 3:0. Zápas Menšík zakončil při soupeřově servisu, jeho prudký return při mečbolu nedokázal Argentinec vrátit přes síť.
Turnaj mužů v Šanghaji
tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Dvouhra - 3. kolo:
Siniaková sedmý titul sezony nezískala
Rozhodující duel čtyřhry na turnaji v Pekingu se odehrál mezi nejvýše nasazenými dvojicemi a měl nečekaně hladký průběh. Turnajové dvojky Dabrowská, Stefaniová vyhrály za 61 minut. Třicetiletá Siniaková nerozšířila letošní sbírku sedmi deblových trofejí.
Dvakrát v této sezoně triumfovala právě s o sedm let starší Čang Šuaj. Zbývající tituly získala s Američankou Taylor Townsendovou, s níž ovládla v září také US Open a v New Yorku zkompletovaly společný kariérní Grand Slam.
Ve finále dvouhry se v Pekingu střetnou semifinálová přemožitelka Nikoly Bartůňkové Mirra Andrejevová z Ruska a domácí hvězda Čeng Čchin-wen.
Tenisový turnaj žen v Pekingu
tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů
Čtyřhra - finále: