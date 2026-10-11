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Menšík je v Šanghaji v osmifinále, Siniaková v Pekingu na 40. titul nedosáhla

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  13:13

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Kateřina Siniaková a Čang Šuaj se radí během finále čtyřhry na turnaji v Pekingu. | foto: Reuters

Česká tenistka Kateřina Siniaková si musí na 40. titul ve čtyřhře ještě počkat. S čínskou spoluhráčkou Čang Šuaj podlehla světová deblová jednička ve finále turnaje v Pekingu 1:6, 2:6 kanadsko-brazilskému páru Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová. Jakub Menšík porazil na turnaji Masters v Šanghaji na čtvrtý pokus poprvé v kariéře Argentince Francisca Cerúndola a po výhře 6:3, 3:6, 6:2 postoupil do osmifinále.

Menšíka čeká v osmifinále Francouz Arthur Gea, jenž ve 3. kole vyřadil ve dvou tie-breacích finalistu US Open Bena Sheltona.

Jednadvacetiletý český tenista ukončil nepříznivou sérii s Cerúndolem, s nímž v dosavadních třech zápasech uhrál jediný set. Naposledy mu podlehl ve dvou sadách minulou sobotu na turnaji v Pekingu.

Kompletní tenisové výsledky

Třináctý nasazený hráč turnaje neudržel ve dvouhodinovém utkání servis pouze jednou, v osmém gamu druhého setu, což ho stálo sadu. Jednadvacátý nasazený Cerúndolo svůj jediný brejkbol proměnil díky úspěšnému prohozu za pomoci pásky, což Menšík vzal sportovně s úsměvem.

V úvodním gamu rozhodující sady prostějovský rodák odvrátil dva brejkboly, sám následně při Cerúndolovu podání udeřil a poté se dostal do vedení 3:0. Zápas Menšík zakončil při soupeřově servisu, jeho prudký return při mečbolu nedokázal Argentinec vrátit přes síť.

Turnaj mužů v Šanghaji

tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů

Dvouhra - 3. kolo:
Menšík (13-ČR) - F. Cerúndolo (Arg.) 6:3, 3:6, 6:2.

Siniaková sedmý titul sezony nezískala

Rozhodující duel čtyřhry na turnaji v Pekingu se odehrál mezi nejvýše nasazenými dvojicemi a měl nečekaně hladký průběh. Turnajové dvojky Dabrowská, Stefaniová vyhrály za 61 minut. Třicetiletá Siniaková nerozšířila letošní sbírku sedmi deblových trofejí.

Dvakrát v této sezoně triumfovala právě s o sedm let starší Čang Šuaj. Zbývající tituly získala s Američankou Taylor Townsendovou, s níž ovládla v září také US Open a v New Yorku zkompletovaly společný kariérní Grand Slam.

Ve finále dvouhry se v Pekingu střetnou semifinálová přemožitelka Nikoly Bartůňkové Mirra Andrejevová z Ruska a domácí hvězda Čeng Čchin-wen.

Tenisový turnaj žen v Pekingu

tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů

Čtyřhra - finále:
Dabrowská, Stefaniová (2-Kan./Braz.) - Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) 6:1, 6:2.

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