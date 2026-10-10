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Siniaková si v Pekingu zahraje o čtyřicátý deblový titul, Lehečka opět vítězí

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  9:25

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Kateřina Siniaková a Čang Šuaj slaví povedenou výměnu v semifinále čtyřhry na turnaji v Pekingu. | foto: Reuters

Světová jednička Kateřina Siniaková si v Pekingu zahraje o jubilejní 40. titul ve čtyřhře. Do finále prošla s domácí tenistkou Čang Šuaj a společně na okruhu WTA mohou vyhrát třetí letošní a celkově čtvrtý turnaj. Nasazené jedničky v semifinále porazily 6:4, 6:2 indonésko-novozélandský pár Aldila Sutjiadiová, Erin Routliffeová.

Třicetiletá Siniaková letos posbírala zatím sedm deblových trofejí, dvě s Čang Šuaj a zbývající s Američankou Taylor Townsendovou, s níž ovládla v září také US Open a v New Yorku zkompletovaly společný kariérní Grand Slam.

Kompletní tenisové výsledky

Roli nejlepší současné deblistky potvrzuje rodačka z Hradce Králové i v Pekingu po boku zkušené Čang Šuaj.

Letos už ovládly turnaje v Adelaide a Torontu.

Turnaj žen v Pekingu

tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů

Čtyřhra - semifinále:
Siniaková, Čang Šuaj (1-ČR/Čína) - Sutjiadiová, Routliffeová (Indon./N. Zél.) 6:4, 6:2.

Lehečka se po Tokiu úspěšně oklepal

Jiří Lehečka čtyři dny po prohraném finále v Tokiu zahájil vítězně turnaj Masters v Šanghaji. Portugalského tenistu Nuna Borgese porazil 6:3, 3:6, 6:3. Roli favorita potvrdil 19. hráč světového žebříčku za rovné dvě hodiny. Borgesovi dal dvanáct es.

Čtyřiadvacetiletý Lehečka v úterý v tokijském finále po vydařeném týdnu marně vzdoroval světové trojce a španělskému obhájci titulu Carlosi Alcarazovi. Předtím vyhrál obě dvouhry v daviscupové kvalifikaci v Praze proti Američanům. A dobře začal i v sobotu v Šanghaji.

Hned při první možnosti prolomil Borgesovi servis a náskok brejku udržel. Úvodní set uzavřel čistou hrou. Ve druhé sadě naopak Lehečka neudržel podání v šestém gamu a ztrátu 2:4 už nedohnal. Pak už měl opět navrch. Soupeři za celý zápas nabídl jediný brejkbol, proměnil třetí mečbol. Jeho dalším soupeřem bude světová třináctka Španěl Rafael Jódar.

O postup do 3. kola hraje ještě Dalibor Svrčina, jeho soupeřem je Tomáš Martín Etcheverry z Argentiny.

Turnaj mužů v Šanghaji

tvrdý povrch, dotace 9 415 725 dolarů

Dvouhra - 2. kolo:
Lehečka (22-ČR) - Borges (Portug.) 6:3, 3:6, 6:3

Čtyřhra - 1. kolo:
Pavlásek, Rikl (ČR) - Arévalo, Pavič (2-Salv./Chorv.) 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 10:7,
Nys, Roger-Vasselin (Mon./Fr.) - Nouza, Venus (ČR/N. Zél.) 6:2, 6:4.

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