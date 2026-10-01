Hledání formy pokračuje. Macháč dohrál v Pekingu, nestačil na Molčana

Macháč v létě nehrál dva a půl měsíce kvůli trhlině v noze, jež ho mimo jiné připravila o Wimbledon, a od té doby se na kurtu trápí.
Po vyřazení v úvodním kole US Open českým novinářům řekl, že není ani na dvaceti procentech svého tenisu, a příliš se mu nedaří ani o měsíc později. V Pekingu si v kvalifikaci proti Němci Yannicku Hanfmannovi připsal první výhru od květnového Roland Garros, následně však prohrál s Arthurem Geou.
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Fruhvirtová využila v Pekingu druhou šanci k postupu, Plíšková ukončila sezonu
Po odhlášení dalšího Francouze Arthura Rinderknecha dostal český tenista na turnaji druhou šanci, ale na rozdíl od Lindy Fruhvirtové ji nevyužil. S úspěšným kvalifikantem Molčanem prohrál za hodinu, aniž by se dostal k jedinému brejkbolu.
Na společném turnaji v čínské metropoli se ve čtvrtek představí ještě Jakub Menšík a Kateřina Siniaková.
Tenisový turnaj mužů a žen v Pekingu
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