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Hledání formy pokračuje. Macháč dohrál v Pekingu, nestačil na Molčana

Autor: ,
  7:53
Tomáš Macháč ve druhém kole Roland Garros.

Tomáš Macháč ve druhém kole Roland Garros. | foto: AP

Tomáš Macháč prohrál 3:6, 2:6 se Slovákem Alexem Molčanem v 1. kole tenisového turnaje v Pekingu, do něhož se dostal jako lucky loser navzdory vyřazení v kvalifikaci. Olympijský vítěz ve smíšené čtyřhře od srpnového návratu po zranění prohrál pět ze šesti zápasů.

Macháč v létě nehrál dva a půl měsíce kvůli trhlině v noze, jež ho mimo jiné připravila o Wimbledon, a od té doby se na kurtu trápí.

Po vyřazení v úvodním kole US Open českým novinářům řekl, že není ani na dvaceti procentech svého tenisu, a příliš se mu nedaří ani o měsíc později. V Pekingu si v kvalifikaci proti Němci Yannicku Hanfmannovi připsal první výhru od květnového Roland Garros, následně však prohrál s Arthurem Geou.

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Po odhlášení dalšího Francouze Arthura Rinderknecha dostal český tenista na turnaji druhou šanci, ale na rozdíl od Lindy Fruhvirtové ji nevyužil. S úspěšným kvalifikantem Molčanem prohrál za hodinu, aniž by se dostal k jedinému brejkbolu.

Na společném turnaji v čínské metropoli se ve čtvrtek představí ještě Jakub Menšík a Kateřina Siniaková.

Tenisový turnaj mužů a žen v Pekingu

tvrdý povrch

Muži (dotace 4 089 385 dolarů)
Dvouhra - 1. kolo:
Molčan (SR) - Macháč (ČR) 6:3, 6:2

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Živě6:3, 3:4
  • 1.12
  • -
  • 6.00
Linetteová vs. SiniakováTenis - Dvouhra - 1. kolo - 1. 10. 2026:Linetteová vs. Siniaková //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
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  • 1.51
Giustino vs. DonaldTenis - Osmifinále - 1. 10. 2026:Giustino vs. Donald //www.idnes.cz/sport
1. 10. 13:00
  • 1.77
  • -
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Bublik vs. MenšíkTenis - Dvouhra - 1. kolo - 1. 10. 2026:Bublik vs. Menšík //www.idnes.cz/sport
1. 10. 14:30
  • 2.44
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