Pegulaová po obratu s Muchovou: Ničila mě, byl to trapas. Skoro jsem brečela

Do čtvrtečního semifinále s Muchovou vstoupila světová šestka bídně, což v pozápasovém rozhovoru na kurtu nezastírala: „Ona hrála neuvěřitelně, udělala ze mě začátečnici. Skoro jsem se rozplakala, protože to bylo až trapné. Ničila mě.“

Nicméně za stavu 1:6, 0:2 a 30:40 vyškrábla útok Češky tak šikovně, že ji donutila zkazit zdánlivě snadný, ale přesto obtížný volej. A tím se nastartovala k obratu.

„Říkala jsem si, že mám štěstí a že jsem zpátky,“ popsala zlomový moment. „Že jsem si v tomhle gamu udržela podání, bylo klíčové.“

O čem ještě na tiskové konferenci hovořila?

O vydřeném postupu: „Byl to pořádný zápas. Jsem ráda, že tu sedím jako vítězka, ale chvílemi to pro mě vypadalo drsně. Ale nějak jsem našla způsob, jak utkání otočit. Na konci druhého setu a ve třetím jsme předvedly dobrý tenis.“

O nepovedeném začátku: „Po prvním setu jsem se moc nevzpamatovala, protože jsem rychle prohrávala 0:2. Ale pak se mi povedlo vrátit těžký úder, ona pokazila volej a momentum se změnilo. Taky mi pomohli diváci, kteří do mě dostali nějaký adrenalin. Předtím jsem byla hodně netečná, ani jsem nebyla nervózní. A v takovém stavu se proti ní hraje těžko, protože ona je záludná soupeřka. Nedá vám rytmus a na konci prvního setu hrála na extrémně vysoké úrovni.“

Američanka Jessica Pegulaová se připravuje k úderu během semifinále US Open.

O obratu: „Klíčové bylo, že jsem si ve třetím gamu druhého setu podržela servis. Jakmile jsem získala nějaký rytmus a začala se cítit pohodlněji, dokázala jsem hrát agresivněji, útočit na její servis a diktovat výměny svým forhendem.“

O porovnání s čtvrtfinálovou výhrou nad světovou jedničkou Igou Šwiatekovou: „Před tímhle zápasem jsem byla mnohem více nervózní, dnes ani nevím, jak jsem se cítila. Možná to bylo špatně, protože jsem byla až moc uvolněná. Možná se taky projevilo, že jsem hrála dvě noci za sebou. Právě tohle je výzva, když jste na grandslamu: každý den se cítíte jinak a musíte se situaci přizpůsobit.“

Američanka Jessica Pegulaová se raduje z vítězství v semifinále US Open.

O sobotním finále s Arynou Sabalenkovou, s níž prohrála ve finále generálky na US Open v Cincinnati 3:6 a 5:7: „Na tvrdém povrchu je skvělá, možná nejlepší na světě. V Cincinnati podávala neuvěřitelně, a stejně mi přišlo, že jsem měla šance, takže teď snad tak dobře servírovat nebude. Myslím, že mám hru na to, abych ji dostala do frustrace.“

O tom, že poprvé v kariéře zabojuje o grandslamový titul: „Splněný sen, po kterém jsem toužila už jako dítě. Je za tím hodně tvrdé práce. Kdybyste mi na začátku roku řekli, že budu ve finále US Open, tak bych se hodně smála, protože by mě to nenapadlo. Jsem ráda, že jsem se takhle daleko opravdu dostala, ale přijela jsem sem vyhrát titul.“