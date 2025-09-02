Kde zápasy Vondroušové, Krejčíkové a Muchové sledovat živě?
Zápasy US Open má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.
Krejčíková znovu proti domácí tenistce
Krejčíkovou čeká světová čtyřka a loňská finalistka Jessica Pegulaová.
Pro Češku to bude už třetí zápas v řadě proti domácí hráčce, předtím ve třech setech vyzrála na světovou jedenáctku Emmu Navarrovou i Taylor Townsendovou, které odvrátila osm mečbolů.
|
Připadám si jako rekreant. Jak Krejčíková ustála osm mečbolů a nerozhodily ji děti
Ve vzájemné bilanci vede nad Pegulaovou 2:1, naposledy ji zdolala na loňském Turnaji mistryň. Favoritkou ale bude domácí hvězda, která do čtvrtfinále postoupila bez ztráty setu.
Vondroušová proti obhájkyni
Vondroušová svou čtvrtfinálovou soupeřku dobře zná a v aktuální sezoně ji na kurtu potká už potřetí. V červnu Sabalenkovou vyřadila na trávě v Berlíně, před třemi týdny na betonu v Cincinnati jí jednoznačně podlehla.
Celkem má s běloruskou hvězdou poměrně vyrovnanou bilanci 4:5, což jí dává naději, že na úspěch může pomýšlet i v New Yorku.
Navíc už dvě elitní tenistky vyřadila – ve třetím kole přehrála světovou osmičku Jasmine Paoliniovou a v nedělním osmifinále si vyšlápla na desítku globálního pořadí Jelenu Rybakinovou.
Běloruská vládkyně žebříčku zatím v turnaji nepřišla o jediný set, ale střetnutí s českou levačkou pro ni bude první velkou prověrkou.
Muchová proti probuzené šampionce
Karolína Muchová vyzve bývalou světovou jedničku a také dvojnásobnou šampionku US Open (2018, 2020) Naomi Ósakaovou.
Japonská tenistka zářila v letech 2018 -2021. V roce 2022 přišel pokles formy a propad do páté desítky žebříčku, před lednovým Australian Open 2023 oznámila těhotenství.
Na okruh se vrátila na začátku roku 2024 jako matka dcery Shai po patnáctiměsíční pauze. Zatím se jí nedaří dostat zpět do top formy, kterou měla v nejlepším období kariéry, ale na letošním US Open zatím ztratila pouhý set.
Muchová se zatím ve všech čtyřech zápasech musela rvát v třísetových bitvách, navíc jí v osmifinále trápily zdravotní problémy.
|
Čtyři Češi ve čtvrtfinále US Open! Muchová v bitvě překonala i zdravotní potíže
Ve vzájemné bilanci vede Ósakaová 3:2, povzbuzením pro Muchovou může být, že zvítězila v loňském souboji na US Open.
