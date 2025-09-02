US Open v TV: kde a kdy sledovat čtvrtfinále českých tenistek živě

Autor:
  5:58
Markéta Vondroušová s vládkyní žebříčku Arynou Sabalenkovou, Barbora Krejčíková proti čtvrté hráčce pořadí Jessice Pegulaové a také Karolína Muchová versus Naomi Ósakaová. Kde můžete sledovat české tenistky v atraktivních čtvrtfinálových soubojích na US Open?

Markéta Vondroušová má skvělou formu. Vyřadí světovou jedničku a obhájkyni titulu? | foto: Geoff Burke-Imagn Images

Kde zápasy Vondroušové, Krejčíkové a Muchové sledovat živě?

Zápasy US Open má ve své nabídce kanál Eurosport, případně jeho internetová verze HBO Max.

Kanál je dostupný u těchto poskytovatelů:

  • Pecka TV
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay

Podrobné textové reportáže najdete na iDNES.cz.

Streamy ze zápasů si můžete pustit i u sázkové kanceláře Tipsport. Pro sledování je nutné, abyste během posledních 30 dnů vsadili alespoň za 30 Kč.

Krejčíková znovu proti domácí tenistce

Krejčíkovou čeká světová čtyřka a loňská finalistka Jessica Pegulaová.

Pro Češku to bude už třetí zápas v řadě proti domácí hráčce, předtím ve třech setech vyzrála na světovou jedenáctku Emmu Navarrovou i Taylor Townsendovou, které odvrátila osm mečbolů.

Připadám si jako rekreant. Jak Krejčíková ustála osm mečbolů a nerozhodily ji děti

Ve vzájemné bilanci vede nad Pegulaovou 2:1, naposledy ji zdolala na loňském Turnaji mistryň. Favoritkou ale bude domácí hvězda, která do čtvrtfinále postoupila bez ztráty setu.

Kurzy od sázkové kanceláře Tipsport:

2.9. od 17:30Výhra PegulaovéVýhra Krejčíkové
Pegulaová vs. Krejčíková1,433,01

Vondroušová proti obhájkyni

Vondroušová svou čtvrtfinálovou soupeřku dobře zná a v aktuální sezoně ji na kurtu potká už potřetí. V červnu Sabalenkovou vyřadila na trávě v Berlíně, před třemi týdny na betonu v Cincinnati jí jednoznačně podlehla.

Celkem má s běloruskou hvězdou poměrně vyrovnanou bilanci 4:5, což jí dává naději, že na úspěch může pomýšlet i v New Yorku.

Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.
Markéta Vondroušová slaví postup do čtvrtfinále US Open.

Navíc už dvě elitní tenistky vyřadila – ve třetím kole přehrála světovou osmičku Jasmine Paoliniovou a v nedělním osmifinále si vyšlápla na desítku globálního pořadí Jelenu Rybakinovou.

Běloruská vládkyně žebříčku zatím v turnaji nepřišla o jediný set, ale střetnutí s českou levačkou pro ni bude první velkou prověrkou.

Kurzy od sázkové kanceláře Tipsport:

3.9. od 1:00Výhra SabalenkovéVýhra Vondroušové
Sabalenková vs. Vondroušová1,353,44

Muchová proti probuzené šampionce

Karolína Muchová vyzve bývalou světovou jedničku a také dvojnásobnou šampionku US Open (2018, 2020) Naomi Ósakaovou.

Japonská tenistka zářila v letech 2018 -2021. V roce 2022 přišel pokles formy a propad do páté desítky žebříčku, před lednovým Australian Open 2023 oznámila těhotenství.

Japonka Naomi Ósakaová v osmifinále US Open

Na okruh se vrátila na začátku roku 2024 jako matka dcery Shai po patnáctiměsíční pauze. Zatím se jí nedaří dostat zpět do top formy, kterou měla v nejlepším období kariéry, ale na letošním US Open zatím ztratila pouhý set.

Muchová se zatím ve všech čtyřech zápasech musela rvát v třísetových bitvách, navíc jí v osmifinále trápily zdravotní problémy.

Čtyři Češi ve čtvrtfinále US Open! Muchová v bitvě překonala i zdravotní potíže

Ve vzájemné bilanci vede Ósakaová 3:2, povzbuzením pro Muchovou může být, že zvítězila v loňském souboji na US Open.

Kurzy od sázkové kanceláře Tipsport:

3.9. od 17:30Výhra MuchovéVýhra Ósakaové
Muchová vs. Ósakaová2,91,46

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Kolář vs. MikrutTenis - 1. kolo - 2. 9. 2025:Kolář vs. Mikrut //www.idnes.cz/sport
2. 9. 11:30
  • 1.71
  • -
  • 2.03
Pegulaová vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra žen - čtvrtfinále - 2. 9. 2025:Pegulaová vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
2. 9. 17:30
  • 1.42
  • -
  • 3.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

KVÍZ: Velký test vědomostí o basketbalu: znáte globální fenomén?

Basketbal. To je jeden z celosvětově nejsledovanějších a nejvýdělečnějších sportů. Vyznáte se v historii i pravidlech? A jak dobře znáte nejvýznamnější basketbalové osobnosti? Otestujte si znalosti...

Pavel řídil NASCAR jako první prezident na světě. Nezastrašil ho profík ani déšť

Exkluzivně

První prezident, který kdy řídil pravý závodní vůz NASCAR? Ten český, Petr Pavel! Před víkendovým Czech Truck Prix se ve čtvrtek svezl na mosteckém okruhu nejprve s českým pilotem Martinem Doubkem,...

Senzace! Krejčíková přežila mečboly, ve čtvrtfinále jsou i Lehečka a Vondroušová

Neděle 31. srpna 2025 se do českých tenisových dějin zapíše jako jeden z nejúspěšnějších dnů, do čtvrtfinále US Open se totiž probojovali hned tři zástupci! Markéta Vondroušová zaskočila Jelenu...

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů....

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Hokejová Sparta při slavnostní přehlídce odtajnila nové dresy. Čistý vzhled zůstává

Novou sezonu už oficiálně začala, to hlavní si ale hokejová Sparta nechává až na start extraligy. Příští úterý do ní vstoupí nejen s novým kapitánem, ale také výbavou a dresy. Pražský klub je...

2. září 2025  7:06

Středoevropská rally 2025: program, výsledky, startovní listina, kde sledovat

Středoevropskou rallye v atraktivním formátu si i letos vychutnají motorističtí nadšenci ve třech státech. Od 16. do 19. října 2025 se pojede na území České republiky, Německa a Rakouska. Jaký je...

2. září 2025

Čtyři Češi ve čtvrtfinále US Open! Muchová v bitvě překonala i zdravotní potíže

Karolína Muchová na US Open opět zvládla třísetový zápas a pomohla českému tenisu k novému rekordu! Po výhře 6:3, 6:7 a 6:3 nad Ukrajinkou Martou Kosťukovou postoupila mezi nejlepší osmičku a...

1. září 2025  23:05,  aktualizováno  2.9 6:30

Nedaří se v útoku, tým ztrácí sebedůvěru. Sehnal říkal: Nechali jsme se přejet

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Začátek pondělního zápasu? „Srbové hráli na úplně jiném levelu než my,“ uznal Ondřej Sehnal, který na EuroBasketu devíti asistencemi řídil následné české osmělení. „Oni pak přepnuli na nižší stupeň a...

2. září 2025  6:29

US Open v TV: kde a kdy sledovat čtvrtfinále českých tenistek živě

Markéta Vondroušová s vládkyní žebříčku Arynou Sabalenkovou, Barbora Krejčíková proti čtvrté hráčce pořadí Jessice Pegulaové a také Karolína Muchová versus Naomi Ósakaová. Kde můžete sledovat české...

2. září 2025  5:58

Hlavně se nepřetvařuj! Chlapík o šéfování kabiny a řezu v kádru. Co Spartě chybělo?

Premium

Když si v létě projížděl soupisku, v hlavě mu vyskočila myšlenka: Ty jo, co když to teď vyjde na mě? Tušení měl správné. Na začátku srpna si ho zavolal trenér sparťanských hokejistů Pavel Gross....

2. září 2025

Jednoznačná záležitost a konec nadějí. Čechy proti Srbům srazil už bídný úvod

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Po úvodní desetiminutovce, v níž dali jen dva koše, se Češi museli obávat debaklu. V zápase ale předvedli dvanáct akcí zakončených úspěšnou střelou za tři body a se Srby padli 60:82. Definitivně na...

1. září 2025  19:55,  aktualizováno  22:58

Vytrucoval si přestup a je nejdražším hráčem anglické ligy. Isak míří do Liverpoolu

Pro všechny strany je to velká úleva po vleklých dohadech, které by si znovu nejspíš s radostí odpustily. Newcastle v závěru přestupového okna prodává švédského útočníka Alexandera Isaka do...

1. září 2025  11:21,  aktualizováno  22:49

Rekordní německá kanonáda. A Sengünova paráda znamená další výhru Turků

Turečtí basketbalisté již s jistotou postupu do osmifinále mistrovství Evropy porazili ve čtvrtém kole české skupiny A v Rize soupeře z Estonska 84:64. Poprvé od roku 2009 tak na kontinentálním...

1. září 2025  17:25,  aktualizováno  22:16

Očekávaný krok po loučení s oporami. Novým kapitánem Sparty se stal Chlapík

V minulé sezoně překvapivě rozdělila zodpovědnost mezi dva lídry, teď se vrací k tradiční variantě. Sparta ohlásila před blížícím se startem extraligy nového kapitána, céčko přistane na dres Filipu...

1. září 2025  20:13

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Podrobit se testu pohlaví? Boxerka Chalífová se odvolala a chce na MS

Olympijská vítězka Imán Chalífová se odvolala proti nařízení organizace World Boxing, jež vyžaduje pro účast v soutěžích test k určení pohlaví. Arbitrážní soud pro sport (CAS) v pondělí oznámil, že...

1. září 2025  19:48

Po gólu v extázi. Viděli jste někdy Šulce takhle řádit? Byl to zážitek, rozplýval se

Sotva míč přes ležícího obránce Balerdiho dostrkal za čáru, oči se mu rozsvítily. Rozpřáhl ruce, zakřičel, rozběhl se a zase zastavil. Chvíli jako by nevěděl, čí je. Pak přeskočil blikající reklamní...

1. září 2025  12:19,  aktualizováno  19:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.