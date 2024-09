O finále s dcerou miliardáře. Hrály jsme spolu na parkovišti, vzpomíná Muchová

„Je rozjetá a díky tomu, že na několika turnajích za sebou postoupila takhle daleko, má velké sebevědomí,“ připomíná Muchová, že jen co se Pegulaová vrátila z neúspěšných olympijských her, podmanila si prestižní podnik v Torontu, v Cincinnati hrála finále a ve formě pokračuje i ve Flushing Meadows.

Právě na druhé zmíněné akci se vůbec premiérově potkaly, z třísetového vítězství 5:7, 6:4 a 6:2 se radovala Američanka. „Hrály jsme na parkovišti a byla to těžká bitva,“ vybaví si Muchová, že pořadatelé duel kvůli dešti o den odložili a následně ho v nahuštěnému rozpisu nasadili na menší kurt číslo 7.

„Hraje dlouhé údery a dobře se hýbe. Nedala mi jediný bod zadarmo,“ pokračuje 28letá Češka ve vyzdvihování předností o dva roky starší rivalky.

A Pegulaová jí komplimenty vrací: „Jsem její velká fanynka. Ona je tak talentovaná a komplexní, nemá mnoho slabin. Je cool vidět ji zpátky, protože její hra opravdu baví, což je pro tenis jedině dobře.“

Přestože v Cincinnati šlo pro Češku o teprve jedenáctý zápas po skoro desetiměsíčním výpadku kvůli zranění zápěstí, hvězdnou Američanku pořádně potrápila. „Určitě je ráda, že zase může hrát, a takové soupeřky mohou být hodně nebezpečné,“ cítí světová šestka.

„Čekám, že tady předvedeme o trochu vyšší úroveň než v Cincinnati,“ predikuje před čtvrteční bitvou, která začne hned po prvním semifinále mezi Arynou Sabalenkovou a Emmou Navarrovou, tedy zhruba ve tři hodiny v noci českého času.

Ona sama si na US Open lépe jistě počíná, vždyť ve středečním čtvrtfinále naprosto suverénně vyřídila světovou jedničku Šwiatekovou. A jakým skóre! Za hodinu a půl triumfovala 6:2 a 6:4.

„Přišlo mi, že jsem neudělala nic špatně a že jsem se na ni hned na začátku vrhla,“ rekapitulovala. „Ona pak byla frustrovaná a já udržela svůj výkon, i když se ve druhém setu zvedla.“

Grandslamovým čtvrtfinále prošla až na šestý pokus, přitom letos se jí na turnajích velké čtyřky nedařilo. Na Australian Open i ve Wimbledonu zaznamenala jen druhé kolo, Roland Garros kvůli zranění vynechala. Zato teď má dost možná nejlepší formu ze všech.

„V porovnání se začátkem roku jsem hodně zlepšila pohyb,“ vyzdvihuje důležitý aspekt svého progresu. „Pamatuju si, že v Austrálii jsem se cítila pomalá, ale v posledních měsících jsem na kondici zapracovala. A hodně mi to pomohlo.“

Americká tenistka Jessica Pegulaová slaví postup do semifinále US Open.

Ve své vlasti i po světě je známá nejen skvělými tenisovými výkony, ale také rodinným zázemím: její rodiče Terence a Kim disponují jměním v hodnotě zhruba sedmi miliard dolarů a vlastní klub z ligy amerického fotbalu NFL Buffalo Bills a celek z hokejové NHL Buffalo Sabres.

Pegulaová tak při svém kariérním růstu častokrát dostávala – a pořád ještě sem tam dostává – otázky, jaké to je být nejbohatší tenistkou světa a proč se vůbec sportu věnuje, když má doma takový luxus.

US Open příloha iDNES.cz

„Chápu, že se o tom mluví, ale já osobně ty peníze nemám. Jsou mého táty nebo mých rodičů,“ vysvětluje. „Bylo by pěkné, kdyby to lidé neříkali, ale jestli mi to vadí? Ne, opravdu ne. Nemyslím si, že záleží na tom, kolik peněz máte.“

Na US Open si může obohatit vlastní konto: za postup do finále nabízí turnaj milion a 800 tisíc dolarů hrubého, vítězka si vyslouží dvojnásobnou částku.

Stejně zarputile ale bude o tuto odměnu i obří porci tenisové slávy usilovat česká bojovnice. V semifinále US Open se ocitla i loni. Také v něm zápolila s Američankou, také Coco Gauffové o pár týdnů dříve podlehla v Cincinnati.

A jelikož před rokem v New Yorku do finále neprošla, o to víc chce uspět letos.