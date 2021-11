Čína se zalekla světové nevole. A tak zmizelou tenistku ukázala

Nedělní telefonát s předsedou MOV Thomasem Bachem má snad definitivně zahnat pochybnosti.

„Řekla, že je v bezpečí a pobývá doma v Pekingu, ale prosí o respektování soukromí,“ uvedl MOV v prohlášení pro agenturu Reuters.

Ještě před spojením s Bachem se Čína pokusila zažehnat obavy o Pcheng Šuaj e-mailem, který tenistka údajně napsala šéfovi WTA Stevu Simonovi.

Odvolala v něm svá obvinění, že ji bývalý vicepremiér Číny Čang Kao-li přiměl k sexu. Právě kvůli tomuto tvrzení ze začátku listopadu se dostala do křížku s komunistickým aparátem.

„Ale ten email pouze prohlubuje moje obavy o její bezpečnost a místo pobytu,“ zareagoval Simon.

Když psaní nestačilo, přišla čínská média s videem, v němž si Pcheng Šuaj hraje s plyšáky.

Na nedělní nahrávce pak tenistka zahajovala finále mládežnického turnaje v Pekingu.

„Ale stále zůstává nejasné, jestli se může svobodně rozhodovat a jednat,“ přemítal Simon.

Nad situací kolem Pcheng Šuaj se pobuřoval celý sportovní svět.

„Jsem zdevastovaná a šokovaná,“ napsala Serena Williamsová. „Tohle se musí vyšetřit a nesmíme zůstat zticha.“

Ženská tenisová asociace WTA pohrozila Číně odebráním pořadatelství turnajů, čímž by země přišla o desítky milionů dolarů.

A člen MOV Richard Pound naznačil, že v úvahu připadají i mnohem dalekosáhlejší důsledky: „Nemyslím si, že by to vedlo k odebrání her, ale stát se může všechno.“

Tenistčin případ totiž umocňuje nevoli z konání her v Číně.

Umlčení pro režim nepohodlných jedinců příliš přesně zapadá do dlouhého výčtu porušování lidských práv v zemi.

Proto když v říjnu čínští organizátoři v Řecku přebírali olympijský oheň, demonstranti jim transparenty vzkazovali „Svobodný Hongkong“ či „Ne genocidním hrám“.

A ozývají se i samotní sportovci. „To, co se děje v Číně, je neakceptovatelné,“ poznamenal norský běžec na lyžích Johannes Klaebo.

I proto se Čína v případě Pcheng Šuaj velmi snažila. Po úvodních chabých pokusech svolila k telefonátu s Bachem, čímž chce kauzu uzavřít.

Nicméně mrazivý pocit z ní bude znatelný i nadále. A nerozehřeje jej ani olympijský plamen.