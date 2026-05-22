Tenis Roland Garros 2026: pavouky dvouher mužů a žen

Druhý grandslam tenisové sezony tradičně hostí Paříž, 128 hráčů a stejný počet hráček bojuje od 24. května do 7. června na Roland Garros o nejprestižnější antukový titul. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž figuruje také osm Češek a čtyři Češi, si můžete prohlédnout v přehledném článku.

Jannik Sinner a Carlos Alcaraz po finálové bitvě na Roland Garros.

Do dvouhry mužů se dostali čtyři Češi – Lehečka, Menšík, Macháč a Kopřiva.

Největším favoritem turnaje je Ital Sinner, obhájce titulu Španěl Alcaraz chybí kvůli zranění.

Pavouk mužské dvouhry:

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Sinner (1-It.)
Tabur (Fr.)
Fearnley (Brit.)
J. M. Cerúndolo (Arg.)
Landaluce (Šp.)
hráč z kvalifikace
KOPŘIVA (ČR)
Moutet (30-Fr.)
Rinderknech (22-Fr.)
hráč z kvalifikace
Fucsovics (Maď.)
Berrettini (It.)
Quinn (USA)
Comesaňa (Arg.)
Ofner (Rak.)
Darderi (14-It.)
Bublik (9-Kaz.)
Struff (Něm.)
hráč z kvalifikace
Shapovalov (Kan.)
Munar (Šp.)
Hurkacz (Pol.)
Spizzirri (USA)
Tiafoe (19-USA)
Griekspoor (29-Niz.)
Arnaldi (It.)
Müller (Fr.)
Tsitsipas (Řec.)
Collignon (Belg.)
Vukic (Austr.)
Mérida (Šp.)
Shelton (5-USA)
Auger-Aliassime (4-Kan.)
Altmaier (Něm.)
Báez (Arg.)
Burruchaga (Arg.)
Van Assche (Fr.)
Kypson (USA)
Bautista (Šp.)
Nakashima (31-USA)
Norrie (20-Brit.)
Vallejo (Parag.)
Čilič (Chorv.)
Kouamé (Fr.)
Tabilo (Chile)
Majchrzak (Pol.)
hráč z kvalifikace
Vacherot (16-Mon.)
Cobolli (10-It.)
hráč z kvalifikace
Wu I-ping (Čína)
Giron (USA)
hráč z kvalifikace
Čang Č’-čen (Čína)
Garín (Chile)
Tien (18-USA)
F. Cerúndolo (25-Arg.)
Van de Zandschulp (Niz.)
Gaston (Fr.)
Monfils (Fr.)
Popyrin (Austr.)
Svajda (USA)
Walton (Austr.)
Medveděv (6-Rus.)
De Minaur (8-Austr.)
hráč z kvalifikace
Blockx (Belg.)
hráč z kvalifikace
Navone (Arg.)
Brooksby (USA)
Droguet (Fr.)
MENŠÍK (26-ČR)
Etcheverry (23-Arg.)
Borges (Portug.)
Kecmanovič (Srb.)
Marozsán (Maď.)
hráč z kvalifikace
Ugo Carabelli (Arg.)
Buse (Peru)
Rubljov (11-Rus.)
Ruud (15-Nor.)
hráč z kvalifikace
Medjedovič (Srb.)
Hanfmann (Něm.)
Sonego (It.)
hráč z kvalifikace
Hijikata (Austr.)
Paul (24-USA)
Fonseca (28-Braz.)
hráč z kvalifikace
hráč z kvalifikace
Prižmič (Chorv.)
hráč z kvalifikace
Royer (Fr.)
Mpetshi Perricard (Fr.)
Djokovič (3-Srb.)
Fritz (7-USA)
Basavareddy (USA)
Ševčenko (Kaz.)
Michelsen (USA)
Duckworth (Austr.)
Diallo (Kan.)
Kovacevic (USA)
Jódar (27-Šp.)
Davidovich (21-Šp.)
Džumhur (Bosna)
hráč z kvalifikace
Tirante (Arg.)
Kokkinakis (Austr.)
Atmane (Fr.)
Carreňo (Šp.)
LEHEČKA (12-ČR)
Chačanov (13-Rus.)
Géa (Fr.)
hráč z kvalifikace
Trungelliti (Arg.)
hráč z kvalifikace
Opelka (USA)
Wawrinka (Švýc.)
Fils (17-Fr.)
Humbert (32-Fr.)
Mannarino (Fr.)
Halys (Fr.)
Bellucci (It.)
MACHÁČ (ČR)
Bergs (Belg.)
Bonzi (Fr.)
Zverev (2-Něm.)

Ve dvouhře žen se z českých tenistek ukážou Muchová, Nosková, Bouzková, Bejlek, Siniaková, Krejčíková, Valentová a Bartůňková. Původně měla hrát i Vondroušová, ale kvůli zranění se odhlásila.

Loni se z triumfu radovala Američanka Gauffová, ve finále zdolala Bělorusku Sabalenkovou.

Pavouk ženské dvouhry:

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Sabalenková (1-Běl.)
Bouzasová (Šp.)
hráčka z kvalifikace
Jacquemotová (Fr.)
Kasatkinová (Austr.)
Sönmezová (Tur.)
hráčka z kvalifikace
Bucsaová (31-Šp.)
Jovicová (17-USA)
Ealaová (Filip.)
Navarrová (USA)
Tjenová (Indon.)
Vekičová (Chorv.)
Tubellová (Fr.)
Siegemundová (Něm.)
Ósakaová (16-Jap.)
Mboková (9-Kan.)
BARTŮŇKOVÁ (ČR)
Waltertová (Švýc.)
SINIAKOVÁ (ČR)
Ružičová (Chorv.)
hráčka z kvalifikace
Vandewinkelová (Belg.)
Keysová (19-USA)
Šnajderová (25-Rus.)
Zarazúaová (Mex.)
hráčka z kvalifikace
Kesslerová (USA)
hráčka z kvalifikace
Olijnykovová (Ukr.)
Birrelová (Austr.)
Pegulaová (5-USA)
Gauffová (4-USA)
Townsendová (USA)
Gálfiová (Maď.)
hráčka z kvalifikace
Urhobová (USA)
Boulterová (Brit.)
Jointová (Austr.)
Potapovová (28-Rak.)
Kalinská (22-Rus.)
Boissonová (Fr.)
hráčka z kvalifikace
Cocciarettová (It.)
Gibsonová (Austr.)
Putincevová (Kaz.)
Osoriová (Kol.)
Alexandrovová (14-Rus.)
NOSKOVÁ (12-ČR)
Sakkariová (Řec.)
hráčka z kvalifikace
Učidžimaová (Jap.)
hráčka z kvalifikace
Čeng Čchin-wen (Čína)
Mariaová (Něm.)
Mertensová (23-Belg.)
Liová (30-USA)
Čang Šuaj (Čína)
Kalininová (Ukr.)
Parryová (Fr.)
Grabherová (Rak.)
hráčka z kvalifikace
Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.)
Anisimovová (6-USA)
Svitolinová (7-Ukr.)
Bondárová (Maď.)
hráčka z kvalifikace
Jeanjeanová (Fr.)
Sorribesová (Šp.)
Korpatschová (Něm.)
Taggerová (Rak.)
Wang Sin-jü (32-Čína)
Tausonová (21-Dán.)
Snigurová (Ukr.)
Keninová (USA)
Stearnsová (USA)
Tomljanovicová (Austr.)
McNallyová (USA)
hráčka z kvalifikace
Bencicová (11-Švýc.)
Kosťuková (15-Ukr.)
Selechmetěvová (Rus.)
Volynetsová (USA)
Burelová (Fr.)
Udvardyová (Maď.)
Golubicová (Švýc.)
Parksová (USA)
Fernandezová (24-Kan.)
Ostapenková (29-Lot.)
Seidelová (Něm.)
VALENTOVÁ (ČR)
Linetteová (Pol.)
BEJLEK (ČR)
hráčka z kvalifikace
E. Jonesová (Austr.)
Šwiateková (3-Pol.)
Andrejevová (8-Rus.)
Ferrová (Fr.)
hráčka z kvalifikace
Arangová (Kol.)
F. Jonesová (Brit.)
Haddadová Maiaová (Braz.)
hráčka z kvalifikace
BOUZKOVÁ (27-ČR)
Samsonovová (20-Rus.)
Teichmannová (Švýc.)
Frechová (Pol.)
Ruseová (Rum.)
Rachimovová (Uzb.)
Cristianová (Rum.)
Zacharovová (Rus.)
MUCHOVÁ (10-ČR)
Paolinová (13-It.)
Jastremská (Ukr.)
Raducanuová (Brit.)
Sierraová (Arg.)
Marčinková (Chorv.)
Lysová (Něm.)
Efremovová (Fr.)
Cirsteaová (18-Rum.)
Baptisteová (26-USA)
KREJČÍKOVÁ (ČR)
Koviničová (Č. Hora)
hráčka z kvalifikace
Blinkovová (Rus.)
Starodubcevová (Ukr.)
Erjavecová (Slovin.)
Rybakinová (2-Kaz.)
Výsledky

