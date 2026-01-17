Tenis Australian Open 2026: pavouky dvouher mužů a žen
Autor: iDNES.cz
17. ledna 2026 10:00
Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek soupeří od 18. ledna do 1. února 2026 o tituly na grandslamovém Australian Open. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž figuruje také jedenáct Češek a pět Čechů, si můžete prohlédnout v přehledném článku.
Skokan na lyžích Roman Koudelka 17. místem v Sapporu zaznamenal svůj nejlepší výsledek ve Světovém poháru za téměř dva roky. Pro osmou výhru v sezoně si do Japonska přijel lídr seriálu Domen Prevc ze...
Od našeho zpravodaje ve Velké Británii
Že nemůžete vstoupit dvakrát do téže řeky? Niina Petrokinová to dokázala. Znovu je mistryní Evropy. Znovu coby pouštní žena s podmanivým vystoupením na hudbu z filmu Duna. Znovu v pozici, kdy...
Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek soupeří od 18. ledna do 1. února 2026 o tituly na grandslamovém Australian Open. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž figuruje také jedenáct Češek a...
Parádní začátek sezony pro tenisty Jakuba Menšíka a Tomáše Macháče! Oba se těsně před startem Australian Open radují z trofejí na okruhu ATP: Menšík ovládl podnik v Aucklandu, Macháč dobyl Adelaide....
Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...