Tenis Australian Open 2026: pavouky dvouher mužů a žen

Autor:
  10:00
Sto dvacet osm tenistů a stejný počet tenistek soupeří od 18. ledna do 1. února 2026 o tituly na grandslamovém Australian Open. Pavouky obou singlových soutěží, v nichž figuruje také jedenáct Češek a pět Čechů, si můžete prohlédnout v přehledném článku.

Italský tenista Jannik Sinner při tréninku před začátkem Australian Open | foto: Reuters

Do dvouhry mužů se dostalo pět Čechů – Menšík, Lehečka, Macháč, Kopřiva a Svrčina.

Největšími favority turnaje jsou obhájce titulu Ital Sinner a jeho velký sok Španěl Alcaraz.

Pavouk mužské dvouhry:

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Alcaraz (1-Šp.)
Walton (Austr.)
Hanfmann (Něm.)
Svajda (USA)
Zheng (USA)
Korda (USA)
Schoolkate (Austr.)
Moutet (32-Fr.)
Paul (19-USA)
Kovacevic (USA)
Tirante (Arg.)
Vukic (Austr.)
Budkov Kjaer (Nor.)
Opelka (USA)
Misolic (Rak.)
Davidovich (14-Šp.)
Bublik (10-Kaz.)
Brooksby (USA)
Ugo Carabelli (Arg.)
Fucsovics (Maď.)
Kecmanovič (Srb.)
Etcheverry (Arg.)
Fery (Brit.)
Cobolli (20-It.)
Tiafoe (29-USA)
Kubler (Austr.)
Kypson (USA)
Comesaňa (Arg.)
Navone (Arg.)
Medjedovič (Srb.)
Berrettini (It.)
De Minaur (6-Austr.)
Zverev (3-Něm.)
Diallo (Kan.)
Popyrin (Austr.)
Müller (Fr.)
Nava (USA)
Jacquet (Fr.)
Bonzi (Fr.)
Norrie (26-Brit.)
F. Cerúndolo (18-Arg.)
Čang Č’-čen (Čína)
Draxl (Kan.)
Džumhur (Bos.)
Cazaux (Fr.)
Faria (Portug.)
Arnaldi (It.)
Rubjov (13-Rus.)
Medveděv (11-Rus.)
De Jong (Niz.)
Halys (Fr.)
Tabilo (Chile)
Majchrzak (Pol.)
Fearnley (Brit.)
Marozsán (Maď.)
Rinderknech (24-Fr.)
Tien (25-USA)
Giron (USA)
E. Ymer (Švéd.)
Ševčenko (Kaz.)
J. M. Cerúndolo (Arg.)
Thompson (Austr.)
Borges (Portug.)
Auger-Aliassime (7-Kan.)
Musetti (5-It.)
Collignon (Belg.)
Sonego (It.)
Taberner (Šp.)
Dimitrov (Bulh.)
MACHÁČ (ČR)
Močizuki (Jap.)
Tsitsipas (31-Řec.)
LEHEČKA (17-ČR)
Gea (Fr.)
Djere (Srb.)
Wawrinka (Švýc.)
KOPŘIVA (ČR)
Struff (Něm.)
Royer (Fr.)
Fritz (9-USA)
MENŠÍK (16-ČR)
Carreňo (Šp.)
Sakamoto (Jap.)
Jodar (Šp.)
Hurkacz (Pol.)
Bergs (Belg.)
Quinn (USA)
Griekspoor (23-Niz.)
Nakashima (27-USA)
Van de Zandschulp (Niz.)
Šang Ťün-čcheng (Čína)
Bautista (Šp.)
Atmane (Fr.)
Maestrelli (It.)
Martínez (Šp.)
Djokovič (4-Srb.)
Shelton (8-USA)
Humbert (Fr.)
Sweeny (Austr.)
Monfils (Fr.)
Mannarino (Fr.)
Hijikata (Austr.)
Damm (USA)
Vacherot (30-Mon.)
Shapovalov (21-Kan.)
Pu Jün-čchao-kche-tche (Čína)
Altmaier (Něm.)
Čilič (Chorv.)
Munar (Šp.)
SVRČINA (ČR)
Bellucci (It.)
Ruud (12-Nor.)
Chačanov (15-Rus.)
Michelsen (USA)
O’Connell (Austr.)
Basavareddy (USA)
Mpetshi Perricard (Fr.)
Báez (Arg.)
Garín (Chile)
Darderi (22-It.)
Fonseca (28-Braz.)
Spizzirri (USA)
Nardi (It.)
Wu I-ping (Čína)
Duckworth (Austr.)
Prizmič (Chorv.)
Gaston (Fr.)
Sinner (2-It.)

Ve dvouhře žen se z českých tenistek ukážou Muchová, Krejčíková, Nosková, Bouzková, Siniaková, Vondroušová, Kvitová, Valentová, Bejlek, Bartůňková a Linda Fruhvirtová. Poslední dvě jmenované postoupily z kvalifikace.

Nejvíc Čechů na grandslamu za 18 let. Opory doplňují naděje, zazáří někdo?

Loni se z triumfu radovala překvapivě Američanka Keysová. Ve finále zdolala Bělorusku Sabalenkovou, která je letos největší aspirantkou na titul.

Pavouk ženské dvouhry:

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

1. kolo

2. kolo

3. kolo

4. kolo

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Sabalenková (1-Běl.)
Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.)
Pavljučenkovová (Rus.)
Paj Čuo-süan (Čína)
Lamensová (Niz.)
Potapovová (Rak.)
Sawangkaewová (Thaj.)
Raducanuová (28-Brit.)
Mboková (17-Kan.)
E. Jonesová (Austr.)
McNallyová (USA)
Sakacumeová (Jap.)
P. Kuděrmětovová (Uzb.)
Maristanyová (Šp.)
Gálfiová (Maď.)
Tausonová (14-Dán.)
Alexandrovová (11-Rus.)
Sönmezová (Tur.)
Bondárová (Maď.)
Mandliková (USA)
Putincevová (Kaz.)
Haddadová Maiaová (Braz.)
Jacquemotová (Fr.)
Kosťuková (20-Ukr.)
Jovicová (29-USA)
Volynetsová (USA)
Honová (Austr.)
Stakusicová (Kan.)
Erjavecová (Slovin.)
Frechová (Pol.)
Sasnovičová (Běl.)
Paoliniová (7-It.)
Gauffová (3-USA)
Rachimovová (Uzb.)
Danilovičová (Srb.)
V. Williamsová (USA)
Hunterová (Austr.)
Bouzasová (Šp.)
Baptisteová (USA)
VONDROUŠOVÁ (32-ČR)
MUCHOVÁ (19-ČR)
Cristianová (Rum.)
Parksová (USA)
Ealaová (Filip.)
Liová (USA)
Osoriová (Kol.)
Linetteová (Pol.)
Navarrová (15-USA)
Svitolinová (12-Ukr.)
Bucsaová (Šp.)
Klimovičová (Pol.)
F. Jonesová (Brit.)
Gibsonová (Austr.)
Blinkovová (Rus.)
KREJČÍKOVÁ (ČR)
Šnajderová (23-Rus.)
Jastremská (26-Ukr.)
Ruseová (Rum.)
Starodubcevová (Ukr.)
Tomljanovicová (Austr.)
Sakkariová (Řec.)
Jeanjeanová (Fr.)
Vekičová (Chorv.)
M. Andrejevová (8-Rus.)
Pegulaová (6-USA)
Zacharovová (Rus.)
Arangová (Kol.)
Kesslerová (USA)
Selechmetěvová (Rus.)
Seidelová (Něm.)
Dijasová (Kaz.)
Badosaová (25-Šp.)
Fernandezová (22-Kan.)
Tjenová (Indon.)
PLÍŠKOVÁ (ČR)
Stephensová (USA)
Kruegerová (USA)
BEJLEK (ČR)
Olijnikovová (Ukr.)
Keysová (9-USA)
NOSKOVÁ (13-ČR)
Semenistá (Lot.)
Čang Šuaj (Čína)
Prestonová (Austr.)
Wang Sin-jü (Čína)
Kalininová (Ukr.)
Šramková (SR)
Ostapenková (24-Lot.)
Keninová (27-USA)
Stearnsová (USA)
Marčinková (Chorv.)
Mariaová (Něm.)
Udvardyová (Maď.)
SINIAKOVÁ (ČR)
Waltertová (Švýc.)
Anisimovová (4-USA)
Rybakinová (5-Kaz.)
Juvanová (Slovin.)
Gračovová (Fr.)
Golubicová (Švýc.)
Sunová (N. Zel.)
L. FRUHVIRTOVÁ (ČR)
VALENTOVÁ (ČR)
Jointová (30-Austr.)
Mertensová (21-Belg.)
Tararudeeová (Thaj.)
Sierraová (Arg.)
Učidžimaová (Jap.)
Kasatkinová (Austr.)
BARTŮŇKOVÁ (ČR)
Boulterová (Brit.)
Bencicová (10-Švýc.)
Ósakaová (16-Jap.)
Ružičová (Chorv.)
Cirsteaová (Rum.)
Lysová (Něm.)
Inglisová (Austr.)
Birrellová (Austr.)
Siegemundová (Něm.)
Samsonovová (18-Rus.)
Kalinská (31-Rus.)
Kartalová (Brit.)
Grabherová (Rak.)
Cocciarettová (It.)
Zarazúaová (Mex.)
BOUZKOVÁ (ČR)
Jüan Jüe (Čína)
Šwiateková (2-Pol.)
Výsledky

Nečas mírnil sedmigólový příděl Colorada, debakl schytala i Florida

Martin Nečas z Colorada vede puk, zezadu ho sleduje Filip Forsberg z Nashvillu.

Páteční zápasy hokejové NHL nabídly dva nečekané debakly. Lídři soutěže z Colorada, za které jednou skóroval i Martin Nečas, překvapivě propadli 3:7 s Nashvillem a ještě hůře dopadli obhájci Stanley...

17. ledna 2026  7:11,  aktualizováno  8:35

Spokojený Varaďa: Hlad po vítězství chyběl, teď ale kluci měli hlavy v zápase

Hokejisté Vítkovic se radují z vítězství.

Věděli, že musí zabrat. A v úvodní třetině utkání 42. kola extraligy bylo znát, že hokejisty Vítkovic série pěti porážek v řadě svazuje. Přesto dokázali poslední Litvínov porazit 4:1. „Tým přestál...

17. ledna 2026  8:29

