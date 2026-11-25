„Je to samozřejmě něco jiného než na běžném turnaji, kde alespoň zhruba víte, kdy budete hrát,“ přikyvuje Pavlásek. „Tady čekáme do poslední chvíle, jestli bude stav 1:1, nebo 2:0, jsme neustále na špičkách. Ale máme za sebou tolik zápasů, že dokážeme být ready.“
Zkušenosti mají už i s týmovou soutěží. V září ve druhém kole kvalifikace proti Američanům předvedli solidní výkon, proti favorizovanému páru Christian Harrison, Austin Krajicek nevyužili čtyři mečboly a prohráli 7:5, 3:6 a 6:7.
I díky tomu si vysloužili nominaci také pro finále v Boloni.
„Byla to parádní bitva, jen je škoda, že jsme ji nezvládli,“ ohlíží se Rikl. „Sebevědomí nám to dodalo, určitě z toho budeme těžit i v následujících daviscupových utkáních.“
Třeba už v pátek v boloňském semifinále, do nějž se Češi probojovali díky úternímu vítězství 2:0 nad Kanadou?
Reprezentanti si nejspíše zahrají proti Itálii, která má na soupisce světovou deblovou desítku Andreu Vavassoriho, ale jeho dlouholetý parťák Simone Bolelli na poslední chvíli vypadl, protože se dvojice po sezoně rozešla.
„Ráno jsme s trenéry řešili, kdo by k Vavassorimu mohl být, jestli Berrettini, nebo Musetti,“ přiblížil Pavlásek. „Variant bude asi víc, mohou spolu hrát i Berrettini a Musetti. Ale nejlepší bude zase 2:0 po dvouhrách a na lehátko,“ dodal s úsměvem.
Za Čechy ale také mohou naskočit Jakub Menšík s Tomášem Macháčem. Pro kapitána Tomáše Berdycha je každopádně důležité, že jsou oba specialisté na čtyřhru připraveni nastoupit. Rikla na posledním turnaji ve Stockholmu trápil břišní sval, ale zvládl se zotavit včas.
„Mám kolem sebe dobrý tým doktorů a fyzioterapeutů, kteří mě dali hrozně rychle dohromady,“ děkoval. „Sám jsem se snažil dělat všechno, co šlo, chodit na různé procedury. A být tady v Boloni bylo velké lákadlo, abych to stihl vyléčit.“
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Kromě aktuálních daviscupových povinností stíhají sledovat i překotné změny mezi elitními deblovými páry. Nečekaný rozchod světových jedniček Henryho Pattena a Harriho Heliovaary totiž zaběhlé pořádky pořádně rozhoupal.
„Většinou se na konci sezony pár změn stane, ale aby se měnilo šest nebo sedm párů z top 10 a to domino takhle padalo…“ kroutí hlavou Pavlásek. „Patten a Heliovaara rozložili pár Harrison, Skupski, kteří letos vyhráli dva grandslamy, a ti pak rozložili dvojici Cash, Glaspool.“
Češi ale spolu zůstávají, spolupráci, kterou navázali na jaře, si pochvalují. A věří, že by nyní díky dlouhodobějšímu partnerství mohli mít oproti novým párům výhodu.
„Jsme spolu tři čtvrtě roku, víme o sobě a může to být stavební kámen k potenciálním úspěchům,“ zamýšlí se Pavlásek, 41. hráč deblového rankingu. „Ty nové týmy se budou, nechci říct sehrávat, ale někdy jim to nemusí sednout.“
Zároveň však žijí v nejistotě, jestli jejich disciplína zůstane na turnajích ve stejné podobě, nebo se výrazně promění. V létě se totiž objevily zprávy, že ATP plánuje razantní snížení počtu účastníků deblových soutěží, ale po jednáních během nedávného Turnaje mistrů se zase zdá, že kontroverzní projekt padá.
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„Pořád to sledujeme, dotýká se nás to,“ přiznává Rikl, světový deblista číslo 36. „Bude to s ATP ještě boj a musíme se připravit na nejhorší.“
Což by znamenalo?
„Že by se uživilo třeba jen prvních čtyřicet hráčů v žebříčku,“ reaguje Pavlásek. „A zbylí by kromě grandslamů neměli kde hrát. Je otázka, kolik by nechali deblových dvojic na přihláškách, byly nějaké spekulace, že by se dělal čistě deblový turnaj. Tohle je velká neznámá. Ale pokud jsou deblisté do top 30, tak se toho pro ně zas tolik nemění.“
Ve středu si odškrtli všechny tréninkové povinnosti už v průběhu dne, a tak Pavlásek radostně vyhlížel, že bude fandit své oblíbené Slavii ve fotbalové Lize mistrů.
„Včera mě akorát znepokojila zpráva, že Lukáš Provod jde na operaci kolene. Pak jsem se někde dočetl, že Jindra Trpišovský říkal, že mu chybí sedm hráčů, což mě taky nepotěšilo. Ale věřím, že domácí publikum nás požene, abychom v Lize mistrů konečně vyhráli.“
Jeho spoluhráč Rikl přeje pro změnu Spartě, má tedy jiné starosti. A Pavlásek si kvůli tomu do něj občas lehce rýpne.
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„Byla pro nás špatná zpráva, že odvolali Priskeho, my jsme ho tam chtěli co nejdéle,“ prohlásil starší z dvojice se šibalským úsměvem. „Ale ztrácí na nás minus třináct, takže na Letné mrzne. Dívají se nám hodně na záda.“
„Ono se to zase otočí,“ přerušil ho Rikl. „Ale já jsem takový normální fanoušek, zas tolik si to neberu. Občas se o tom bavíme, ale nic si z toho nedělám. Fandím hezkému fotbalu.“
„Takže Slavii,“ popíchl ho Pavlásek.
„Někdy i Slavii,“ uznal Rikl.