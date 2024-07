Proč Krejčíkovou trénuje kamarád Motl? Zkušenosti sbírám, Báře to sedí, líčí

Poté chodili na stejné gymnázium, zůstali v kontaktu, příležitostně si zatrénovali.

A nyní spolu už skoro rok objíždějí nejprestižnější tenisové turnaje.

Ona jako hráčka, která na nich chce sbírat trofeje, on jako pomocník, rádce, opora. A i když sám přiznává, že ne plnohodnotně, tak svou kamarádku vede i jako trenér.

„Nevím, jestli se tak budu někdy nazývat. Pro mě je to nějaká celoživotní cesta,“ vyprávěl českým novinářům ve Wimbledonu, kde Krejčíková v pondělí večer nastoupí k osmifinále proti Danielle Collinsové.

Barbora Krejčíková podává ve Wimbledonu.

Vzhledem k tomu, že Motl je v současných 26 letech o dva roky mladší než aktuálně třetí nejvýše postavená Češka a sám do profesionálního tenisu jen nakoukl, vzbuzuje jejich spolupráce údiv.

Ve světové špičce, kde o úspěchu či neúspěchu rozhodují detaily, bývá obvyklé, že se hráčky obklopují renomovanými kouči.

„Tento názor vnímám, ale důležité je, aby Bára byla šťastná a my jí pomáhali k výsledkům,“ reaguje Motl, přičemž mluví i za kondičního trenéra Tomáše Breicetla. „Dělám to nejlepší, co můžu, a každý den získávám nové zkušenosti. Za ten rok už jich bylo dost, i když se samozřejmě pořád učíme.“

Poprvé s Krejčíkovou vyrazil loni v srpnu do Cincinnati, šampionka Roland Garros 2021 totiž krátce předtím propustila dlouholetého kouče Aleše Kartuse.

S Motlem v minulé sezoně ovládla turnaj v San Diegu, letos postoupila do čtvrtfinále Australian Open a nejnověji mezi poslední wimbledonskou šestnáctku.

„Vzhledem k tomu, že nám spolupráce už nějakou dobu drží a bojujeme dál, tak Báře asi vyhovuje,“ hodnotí Motl.

Krejčíková zpočátku vyzdvihovala jeho přínos především v mentální podpoře, kterou vzhledem k četným zdravotním problémům z nedávné doby potřebovala. A Motl se postupně rozkoukává i v taktických záležitostech.

„Pořád musím mít otevřené oči a dívat se, co se děje kolem,“ líčí. „Zápasy sleduju na videu i naživo. Když mám čas, chodím se na turnajích dívat, jak hrají ostatní holky, jak se v důležitých momentech chovají, kam servírují…“

Na travnatém grandslamu spolu zatím zdárně prošli přes tři překážky: Rusku Kuděrmětovovou, Američanku Volynetsovou a Španělku Bouzasovou.

Barbora Krejčíková hraje forhend ve druhém kole Wimbledonu.

„Bára si zatím vede dobře, její výkony mají vzestupnou tendenci. Každá soupeřka byla typově trochu jiná, ale Bára vždy zahrála skvěle,“ chválí Motl. Cení si také zvládnutých koncovek setů: v prvních dvou kolech Krejčíková urvala ve svůj prospěch čtyři z pěti, do nichž se dostala.

„Vypadá to, že se trošku vrátily na naši stranu, protože v předchozích zápasech jí vždycky o trochu utekly,“ připomíná Motl sérii čtyř porážek v řadě, s níž Krejčíková vstupovala do travnaté sezony. Předtím dva měsíce léčila zranění a nemoci, a tak ji Motl musel povzbuzovat. „Ale Bára je velká bojovnice,“ vypozoroval.

Navzdory tomu, že je o dva roky mladší, ujišťuje, že autoritu má.

„Pracuje se mi s ní dobře. Je velmi chytrá a tenis vidí skvěle, takže jí stačí dát jen pár věcí. A hlavně už je brutálně zkušená. Když ji nasměrujete, tak ona už si to pak udělá, jak potřebuje,“ tvrdí.

Sám si vyzkoušel několik profesionálních turnajů, kde na žádný průlom nedosáhl. Ale tenis mu otevřel cestu ke studiu ve Spojených státech, kam se vydal v roce 2018.

Kromě hraní tam poprvé poznal i trenéřinu. „Mohli jsme se koučovat navzájem, takže jsem získal náhled z prostředí, které pro tenhle špičkový tenis sice není úplně typické, ale některé věci jsou super,“ říká absolvent psychologie a sportovního managementu na Middle Tennessee State University.

Tamní studium mu rozšířilo obzory, naučil se přistupovat k životním událostem s nadhledem.

A že se aktuálně stará o grandslamovou vítězku? Takhle na spolupráci s Krejčíkovou nepohlíží. „Pro mě je to furt ta Bára, kterou jsem tehdy viděl v Pršticích. A tak to asi zůstane.“