Pátý zápas za pět měsíců. Nosková opět vyzve veteránku: Nevěřím jí, že skončí

Stanislav Kučera
  11:34

Fotogalerie3

Linda Nosková ve druhém kole Wimbledonu. | foto: AP

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Do třinácti turnajů zatím v letošní sezoně nastoupila Linda Nosková. A hned na pěti se potkala se Soranou Cirsteaovou. S 36letou Rumunkou, která zažívá poslední rok kariéry, se střetne i ve Wimbledonu, konkrétně v sobotním třetím kole. „Budu jí chtít vrátit poslední dvě porážky,“ říká česká tenistka.

Poprvé spolu letos hrály v polovině února, zatím naposledy změří síly v sobotu v All England Clubu. To dělá pět utkání za pět měsíců. Bilanci zatím poměrem 3:1 vede zkušená Rumunka.

„Někdy se to zkrátka takhle sejde, že hrajete pořád dokola s jednou soupeřkou. Tuším, že s Igou Šwiatekovou jsem to měla podobně,“ vzpomínala Nosková po čtvrteční výhře ve druhém kole travnatého grandslamu nad Camilou Osoriovou (6:3, 4:6, 6:2).

Nosková - Cirsteaová

v sezoně 2026

v Dubaji 1:6, 4:6
v Indian Wells 6:7, 6:4, 6:4
v Miami 2:6, 6:3, 4:6
v Římě 2:6, 4:6

Poté, co oznámila, že tato sezona bude její poslední, se Cirsteaové velmi daří. Dokážete se vcítit do jejího nastavení, že už může hrát bez tlaku?
Konec sice oznámila, ale vzhledem k tomu, co předvádí, jí to moc nevěřím. Když člověk ví, že končí, často z něj všechno spadne a hraje mnohem uvolněněji. Sama říká, že jí to rozhodnutí pomohlo. Ale já upřímně nevidím reálně, že by po tomhle roce opravdu skončila.

Jak hodnotíte utkání proti 68. tenistce světa Osoriové? Druhá sada vám nevyšla, ale ve třetí jste dominovala.
Ve druhém setu jsem vůbec nic neviděla. Začínaly jsme už pozdě a slunce svítilo přímo proti mně. Camila se s tím vyrovnala lépe, já netušila, jaký mám timing nebo kde míč trefuju, a podle toho také vypadaly moje servisové gamy. To byl hlavní důvod, proč mi druhý set nevyšel. Ve třetím už byly podmínky normální a jsem ráda, že jsem zápas úspěšně dohrála.

Tři české postupy ve Wimbledonu, uspěl třeba Lehečka. Menšík a Plíšková končí

Ve druhém dějství za stavu 4:4 si soupeřka také vyžádala ošetření a vy jste poté obě zbývající hry ztratila. Nerozhodila vás pauza?
Ani ne. Bylo to spíše důsledkem mých chyb než toho, že bych vypadla z rytmu. Camila předtím neměla úplně pěkný pád. Sice jsem ho neviděla, ale když ošetření potřebovala, je jasné, že musela odejít z kurtu.

Vážně jste nebyla ani trochu nazlobená?
Vůbec ne. Camila je super holka, která by zranění nefingovala. Když pauzu potřebovala, prostě si ji vzala.

Kolumbijka se rovněž hodně povzbuzovala, zatímco vy jste neustále působila klidně.
Mně hlasité hecování moc nesvědčí. Jsem radši, když můžu zůstat ve své bublině a soustředit se na každý míč.

Linda Nosková se natahuje po míčku ve druhém kole Wimbledonu.

Máte pocit, že v opačném případě byste byla přemotivovaná?
Není to v mé nátuře. Někdy mě vyhecují vnější okolnosti, ale pak si uvědomím, že to sama k výkonu vůbec nepotřebuju. Samozřejmě je dobré si ve vypjatých chvílích věřit a povzbudit se, ale abych se projevovala takhle uprostřed setu, to není můj styl.

I když jste se na postup nadřela, může vám takováhle výhra pomoct do dalšího průběhu? Ověřila jste si, že můžete zvládat i delší bitvy.
Těžko říct. Každý se samozřejmě snaží pošetřit co nejvíce sil, protože turnaj je dlouhý. Ideální je strávit na kurtu co nejméně času. Na druhou stranu je pravda, že pro chycení herního rytmu to může být fajn. S každým zápasem a tréninkem si na zdejší podmínky zvykám víc. Teď to bylo zase lepší než v prvním kole.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Muchová vs. SawangkaewováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Muchová vs. Sawangkaewová //www.idnes.cz/sport
3. 7. 15:30
  • 1.08
  • -
  • 8.31
Bartůňková vs. KrejčíkováTenis - Dvouhra - 3. kolo - 3. 7. 2026:Bartůňková vs. Krejčíková //www.idnes.cz/sport
3. 7. 15:30
  • 2.35
  • -
  • 1.62
Samsonovová vs. BouzkováTenis - 3. kolo dvouhry - 4. 7. 2026:Samsonovová vs. Bouzková //www.idnes.cz/sport
4. 7. 12:00
  • 2.18
  • -
  • 1.72
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vysvědčení nepotěší. Známky pro české reprezentanty: žádná jednička, dvě pětky

Čeští fotbalisté se chystají na zápas fotbalového mundialu proti Jihoafrické...

Od našich zpravodajů v USA Šampionát, který se nepovedl. Pro někoho zklamání, pro jiného ostuda. Ale spokojený být národní tým s vystoupením na mistrovství světa určitě být nemůže. Ve skupině s Mexikem, Jihoafrickou republikou...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hraje za účasti 48 týmů a hostí jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Národní tým se na světovém šampionátu představil po 20 letech, skončil...

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. Pochlubily se fotkou v bílé

Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová se vzaly. (2. července 2026)

Martina Sáblíková překvapila fanoušky radostnou novinou. Na sociálních sítích sdílela fotku ze své svatby. Ano si řekla s přítelkyní Nikolou Zdráhalovou.

Nejkrásnější šaty na kurtech? Kosťuková bude na Wimbledonu hrát v krajkách

Marta Kosťuková v druhé edici The Marta Dress pro Wimbledon 2026

Po Naomi Ósakaové a Coco Gauffové ukázala svůj wimbledonský model ještě před vstupem na kurty také Marta Kosťuková. A stejně jako její sokyně na sebe upoutala pozornost. Současná světová třináctka...

Nejdražší přestupy v lize: dva rekordy Slavie v řadě. Kdo se vyplatil nejméně?

Toumani Diakité a Ange N’Guessan

Nad dvaceti miliony korun, což ještě nedávno byla pomalu nepředstavitelná hranice, se už přestupy mezi největšími kluby v české fotbalové lize pohybují běžně. Naposledy prolomil rekord příchod dvou...

Tour v Gaudího městě. Barcelona si chce očistit pověst, sází na symboly i letní song

Premium
Tour de France startuje v Barceloně, přímo před bazilikou Sagrada Familia.

Od naší zpravodajky ve Španělsku Město, kde na vás téměř na každém kroku dýchne katalánská hrdost a vzpurnost, kde mezi holuby v parku poletují pestrobarevní papoušci a které je 3D učebnicí architektury, ať už urbanisticky dokonale...

3. července 2026

Sparta představila nový domácí dres. Spojením rudé a černé připomíná historii

Nový sparťanský domácí dres pro sezonu 2026/27.

Přesně před 120 lety vyměnila fotbalová Sparta černé úbory za rudé. Tomu odpovídá design nových domácích dresů, které klub před nadcházející sezonou představil. „Je založený na tradiční rudé barvě,...

3. července 2026  11:38

Pátý zápas za pět měsíců. Nosková opět vyzve veteránku: Nevěřím jí, že skončí

Linda Nosková ve druhém kole Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii Do třinácti turnajů zatím v letošní sezoně nastoupila Linda Nosková. A hned na pěti se potkala se Soranou Cirsteaovou. S 36letou Rumunkou, která zažívá poslední rok kariéry, se střetne i ve...

3. července 2026  11:34

Kolumbie - Ghana v TV: Kurzy a kde sledovat MS ve fotbale 2026 živě

Daniel Muňoz z Kolumbie slaví trefu na mistrovství světa proti DR Kongo.

Vyřazovací fáze MS 2026 pokračuje ostře sledovaným duelem Kolumbie - Ghana. Jihoamerický favorit ovládl svou skupinu před Portugalskem, africký vyzyvatel ale touží po senzaci. Přečtěte si, kde...

3. července 2026  11:17

Klinsmann k reprezentaci, pokus číslo dva? Pro Nedvěda je prý hlavní variantou

Jurgen Klinsmann

Jeho jméno už se v souvislosti s českou fotbalovou reprezentací objevilo. Na podzim ale nakonec zkušený trenér Jürgen Klinsmann nepřišel a na lavičku poté usedl Miroslav Koubek. Po vypadnutí na...

3. července 2026  11:11

24. den MS ve fotbale: Argentina narazí na Kapverdy, Kolumbie vyzve Ghanu

Martínez z Argentiny slaví proměněnou penaltu v zápase s Jordánskem.

Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje první kolo play off. Program 24. dne otevře souboj Austrálie s Egyptem, následovat bude očekávaný duel obhájců titulu z Argentiny s překvapením turnaje z...

3. července 2026  11:02

MS ve fotbale 2026 ONLINE: Mahriz skončil v reprezentaci, Německo je bez trenéra

Sledujeme online
Alžírský kapitán Rijád Mahriz po zápase se Švýcarskem.

Fotbalové mistrovství světa se letos koná ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku od 11. června do 19. července. Poprvé v historii se ho účastní 48 týmů, což znamená rekordních 104 zápasů. A...

3. července 2026  10:53

Liberecký Kušej chce proti Slavii hrát: Nechtěli mě, tak proč by se mě měli bát?

Jan Bořil, Vasil Kušej a Alexandr Bužek na tréninku Slovanu Liberec

Loni zažil ve Slavii vynikající jaro, později ale vypadl ze sestavy. Teď se Vasil Kušej pokusí o restart ve fotbalovém Liberci, kam přišel z Edenu na hostování. A doufá, že ve čtvrtém ligovém kole...

3. července 2026  10:46

Favorit? V Nové Pace jsem začal jako akrobat, vzpomíná autokrosař Novotný

Autokrosař Jakub Novotný na snímku z Nové Paky.

Jako obhájce evropského titulu bude Jakub Novotný o víkendu patřit v Nové Pace k favoritům. I proto, že pojede doma. Z nedalekého Konecchlumí, kde bydlí, to má na trať ve Štikovské rokli jen několik...

3. července 2026  10:39

Tisíce lidí, čekání několik dní i nepohodlí. Slavná fronta láká už více než sto let

Tenisoví fanoušci čekají ve slavné frontě ve Wimbledonu.

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii K Wimbledonu neodmyslitelně patří, stejně jako bílé oblečení, jahody se šlehačkou či tráva pečlivě sestřižená na osm milimetrů. Slavná The Queue, v předkladu fronta. Každý den v ní dlouhé hodiny...

3. července 2026  10:36

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Kdo vyhraje MS 2026: Aktuální kurzy a favorité MS ve fotbale

Kylian Mbappé z Francie slaví svůj druhý gól v utkání mistrovství světa proti...

Světový šampionát v Severní Americe vstoupil do vyřazovací fáze. Sázkaři i fanoušci řeší otázku, kdo vyhraje MS 2026. Přinášíme přehled aktuálních kurzů sázkové kanceláře Synot Tip a přesné...

3. července 2026  10:26

Vonnová pózovala v nové zimní kolekci. Těším se na sezonu, vzkázala

Lindsey Vonnová na Veké ceně Monaka 2026

Zda bude Lindsey Vonnová po svém zranění z olympijských her pokračovat v kariéře, je stále otevřenou otázkou. Zatím se alpská lyžařka věnuje rekonvalescenci a vedlejším projektům. Jedním z nich je i...

3. července 2026  10:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.