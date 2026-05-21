Patnáct minut a dost! Tenisté přitvrzují v boji o větší finanční odměny

Autor: ,
  11:01
Tradiční mediální den před startem Roland Garros zřejmě bude provázet nezvyklé napětí. Hlavní tenisové hvězdy oznámily, že na protest proti výši odměn na druhém grandslamu sezony opustí sál pro tiskové konference po patnácti minutách, setkání s novináři tak mohou ukončit předčasně. Chtějí tím vyvinout tlak na pařížský turnaj, který jim právě patnáct procent ze svých zisků vyplácí na prize money. A to se hráčům a hráčkám už nějakou dobu nelíbí. Chtějí totiž víc.

Jannik Sinner na turnaji v Madridu | foto: Reuters

Předturnajové tiskovky proběhnou v Paříži v pátek a sobotu, hlavní soutěže Roland Garros poté vypuknou v neděli.

Podle informací deníku The Guardian se hlavní hvězdy vybrané pro tiskové konference zvednou ze sálu po patnácti minutách a zbytek hráčů odmítne poskytnout doplňkové rozhovory pro TNT Sports a Eurosport, hlavní držitele vysílacích práv.

Je ale možné, že většina rozhovorů se přes patnáct minut ani nedostane, takže je otázkou, jestli bude mít protest nějaký reálný dopad.

Vypukne v tenise válka? Hvězdám nestačí 68 milionů, hrozí bojkotem grandslamů

Tenisté každopádně ve svém boji o větší podíl ze zisků na čtyřech nejprestižnějších podnicích rozhodně přitvrzují.

Skupina nejhlasitějších kritiků v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou či čtyřkou Coco Gauffovou dokonce hrozila bojkotem turnaje. Do takové míry se situace nevyhrotila. Zatím.

Hráči už dříve kritizovali, že letos v Paříži klesl jejich podíl na zhruba 14,3 procenta z celkových příjmů turnaje, zatímco na akcích ATP a WTA Tour dostávají na prémiích 22 procent.

Coco Gauffová s trofejí pro vítězku Roland Garros 2025.

Francouzská tenisová federace (FFT), která Roland Garros pořádá, v prohlášení pro agenturu AP vyjádřila lítost nad iniciativou, která „trestá všechny zúčastněné strany zapojené do turnaje: média, komentátory, členy federace a celou tenisovou komunitu, která s nadšením sleduje každý ročník Roland Garros“.

Na pátek navrhla schůzku se zástupci tenistů, později během turnaje by se hráči a hráčky měli potkat i s představiteli Wimbledonu, kteří jsou nyní pod velkým tlakem, aby při svém letošním ročníku rozdali tenistům více peněz.

V prohlášení ze začátku května, za které se vedle Sabalenkové postavil i první hráč mužského světového žebříčku Jannik Sinner, tenisté kritizovali fakt, že prémie neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského grandslamu. Oproti loňskému ročníku prý jejich podíl na celkových příjmech dokonce klesl o více než jedno procento.

Skleslý Jannik Sinner po finálové porážce na Roland Garros 2025.

Pořadatelé oznámili, že odměny navýšili zhruba o deset procent. Vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87 000 eur (2,1 milionu korun).

Navíc grandslamové turnaje podle francouzské federace hráčům nabízejí větší prostor pro zviditelnění a generují tak pro ně nepřímo další příjem ze sponzorských smluv a jiných aktivit.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)
Tipsport - partner programu
Poljičak vs. MrvaTenis - - 21. 5. 2026:Poljičak vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
Živě6:3, 2:6, 1:0
  • 1.81
  • -
  • 2.00
Bartoň vs. MatusevichTenis - - 21. 5. 2026:Bartoň vs. Matusevich //www.idnes.cz/sport
Živě5:3
  • 1.10
  • -
  • 6.70
Svrčina vs. FaurelTenis - - 21. 5. 2026:Svrčina vs. Faurel //www.idnes.cz/sport
21. 5. 13:30
  • 1.22
  • -
  • 3.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Česko - Švédsko 4:3. Divoký duel a velká výhra, hokejisté zapomněli na trapas

Češi slaví trefu proti Švédsku.

Čeští hokejisté napravili sobotní nečekaný neúspěch se Slovinskem a v pondělí večer zvítězili po dramatickém průběhu nad Švédskem 4:3. V tabulce skupiny B mistrovství světa mají po třech zápasech...

Česko - Slovinsko 2:3P. Historická porážka, Sedlákovi vadil gól po zvláštním vhazování

Slovinští hokejisté se radují z vítězství nad Českem.

Čeští hokejisté v sobotu velmi překvapivě ztratili první body na mistrovství světa. Výsledek 2:3 v prodloužení navíc znamená vůbec první prohru se Slovinskem. Nevydařil se tak debut brankáře Dominika...

Česko - Itálie 3:1. Úleva. Hokejisté se znovu trápili s outsiderem, museli otáčet

TOTÁLNÍ EUFORIE. Čeští hokejisté vydřeli obrat v duelu s Italií, nadšení Davida...

Čeští hokejisté na mistrovství světa málem podruhé padli s jasným outsiderem. Proti Itálii ale ve třetí třetině dokázali skóre otočit a zvítězit 3:1. U nečekaného vývoje byl znovu brankář Dominik...

Koubek bere na kemp před MS Sochůrka i Sojku. Nechybí ani Chorý s Douděrou

Aktualizujeme
Trenér české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek na tiskové konferenci před...

Celkem tři nováčci jsou v nominaci trenéra české fotbalové reprezentace Miroslav Koubek zveřejnil širší nominaci na přípravný kemp před mistrovstvím světa. Jsou jimi teprve sedmnáctiletý sparťan Hugo...

21. května 2026  11:40,  aktualizováno  12:26

Nehraj jako čtyřicátník! Galvas má pohodu, také od táty ví, že hokej není jen o hokeji

Premium
Tomáš Galvas na tréninku české hokejové reprezentace.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Zavzpomíná a hned se zasměje. Lukáš Galvas si i teď vybaví, jak za ním syn Tomáš v dětství chodíval se slovy: „Tati, mně se nechce na trénink... Já bych měl radši zápas!“ Čím víc se ale nejmladší...

21. května 2026

Vyšetřovaní sudí Všetečka i Zelinka mohou pískat. Etická komise své řízení přerušila

Rozhodčí Miroslav Zelinka řídí utkání mezi Slavií a Českými Budějovicemi.

Etická komise Fotbalové asociace ČR přerušila disciplinární řízení s ligovými rozhodčími Janem Všetečkou a Miroslavem Zelinkou, kteří jsou vyšetřováni v souvislosti se sázkařskou a korupční kauzou v...

21. května 2026  11:59

S močením do lahví je konec. Pořadatelé Gira přišli s bizarním varováním

Portugalec Afonso Eulálio z Bahrainu v růžovém dresu během šesté etapy...

Organizátoři Gira museli během letošního ročníku italské Grand Tour řešit netradiční problém. Po několika incidentech totiž vydali cyklistům jasné upozornění, že močení do bidonů a jejich následné...

21. května 2026  11:37

Hříšník Singhateh vzal Jablonci naději. Nesmí se to stávat, čílil se kapitán

Zklamaní fotbalisté Jablonce po prohraném finále poháru s Karvinou.

Zatímco karvinští hráči propukli v euforii, jablonečtí fotbalisté popadali na zem. Vyčerpaní. Zdrcení. Závěr sezony si představovali jinak, místo toho koušou hořkou porážku 1:3 ve finále MOL Cupu....

21. května 2026  11:29

Teď je ta chvíle, kdy ukázat vnitřní sílu. Pardubice zády ke zdi už před 3. semifinále

Viktor Půlpán z Brna u míče v zápase s Pardubicemi, brání ho Jacob Evans III.

V teoretické rovině to je svým způsobem ohromně jednoduché. Pardubičtí basketbalisté nezbytně potřebují v Brně vyhrát hned čtvrteční, úhrnem třetí semifinálový zápas - v případě další porážky by...

21. května 2026  11:16

Patnáct minut a dost! Tenisté přitvrzují v boji o větší finanční odměny

Jannik Sinner na turnaji v Madridu

Tradiční mediální den před startem Roland Garros zřejmě bude provázet nezvyklé napětí. Hlavní tenisové hvězdy oznámily, že na protest proti výši odměn na druhém grandslamu sezony opustí sál pro...

21. května 2026  11:01

Malík asi zůstane plzeňské bráně věrný: Nevím, co by se muselo stát, abych odešel

Brankář Plzně Nick Malík během zápasu proti pražské Spartě.

Letní přípravu s hokejisty Škody zahájil také gólman Nick Malík, který v uplynulé sezoně patřil k základním stavebním kamenům plzeňské defenzivy. Třiadvacetiletý rodák z amerického Raleigh přispěl...

21. května 2026  10:52

Bouřlivé oslavy a zpěv na tribuně. Triumf Aston Villy prožíval i princ William

Finále Evropské ligy si nenechal ujít velký fanoušek Aston Villy princ William....

Aston Villa slaví historický triumf v Evropské lize. Finálový zápas svého oblíbeného klubu si přitom v Istanbulu nenechal ujít ani princ William, který z tribun sledoval vítězství 3:0 nad Freiburgem...

21. května 2026  10:43

Prožíval triumfy i porážky. Vítěz Velké pardubické Sexy Lord podlehl kolice

Sexy Lord se svým žokejem Jaroslavem Myškou na kvalifikaci Velké pardubické v...

Byl součástí nejkurióznějšího doběhu v historii Velké pardubické, loni mohl vítězství obhájit, ale těsně před cílem ho zastavilo zranění šlachy. Desetiletý ryzák Sexy Lord se už do závodů vrátit...

21. května 2026  10:28

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Velká cena Kanady formule 1 2026: program, výsledky, kde sledovat

Velká cena Kanady formule 1 začala.

Šampionát formule 1 má před sebou pátý závod sezony. Velká cena Kanady se pojede na okruhu Gillese Villeneuva v Montrealu. Program, výsledky jednotlivých jízd i další informace najdete v našem...

21. května 2026  10:01

iDNES Lounge: Děti se rády hýbou, jen jim to nekazme. Pomoci má nové ministerstvo

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES LOUNGE na téma sport, zdraví a společnost jsou Jan Březina...

Workoutová hřiště rostou, sportovních kroužků přibývá, přesto české děti ztrácejí kondici a chuť k pohybu. Problém podle odborníků neleží jen ve škole, ale i v rodinách, nastavení sportovních klubů a...

21. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.