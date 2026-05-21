Patnáct minut a dost! Tenisté přitvrzují v boji o větší finanční odměny

Předturnajové tiskovky proběhnou v Paříži v pátek a sobotu, hlavní soutěže Roland Garros poté vypuknou v neděli.
Podle informací deníku The Guardian se hlavní hvězdy vybrané pro tiskové konference zvednou ze sálu po patnácti minutách a zbytek hráčů odmítne poskytnout doplňkové rozhovory pro TNT Sports a Eurosport, hlavní držitele vysílacích práv.
Je ale možné, že většina rozhovorů se přes patnáct minut ani nedostane, takže je otázkou, jestli bude mít protest nějaký reálný dopad.
Tenisté každopádně ve svém boji o větší podíl ze zisků na čtyřech nejprestižnějších podnicích rozhodně přitvrzují.
Skupina nejhlasitějších kritiků v čele se světovou jedničkou Arynou Sabalenkovou či čtyřkou Coco Gauffovou dokonce hrozila bojkotem turnaje. Do takové míry se situace nevyhrotila. Zatím.
Hráči už dříve kritizovali, že letos v Paříži klesl jejich podíl na zhruba 14,3 procenta z celkových příjmů turnaje, zatímco na akcích ATP a WTA Tour dostávají na prémiích 22 procent.
Francouzská tenisová federace (FFT), která Roland Garros pořádá, v prohlášení pro agenturu AP vyjádřila lítost nad iniciativou, která „trestá všechny zúčastněné strany zapojené do turnaje: média, komentátory, členy federace a celou tenisovou komunitu, která s nadšením sleduje každý ročník Roland Garros“.
Na pátek navrhla schůzku se zástupci tenistů, později během turnaje by se hráči a hráčky měli potkat i s představiteli Wimbledonu, kteří jsou nyní pod velkým tlakem, aby při svém letošním ročníku rozdali tenistům více peněz.
V prohlášení ze začátku května, za které se vedle Sabalenkové postavil i první hráč mužského světového žebříčku Jannik Sinner, tenisté kritizovali fakt, že prémie neodpovídají stoupajícím příjmům pařížského grandslamu. Oproti loňskému ročníku prý jejich podíl na celkových příjmech dokonce klesl o více než jedno procento.
Pořadatelé oznámili, že odměny navýšili zhruba o deset procent. Vítězové ve dvouhře získají 2,8 milionu eur (68 milionů korun), poražení finalisté 1,4 milionu eur (34 milionů korun), zatímco tenisté vyřazení v prvním kole obdrží 87 000 eur (2,1 milionu korun).
Navíc grandslamové turnaje podle francouzské federace hráčům nabízejí větší prostor pro zviditelnění a generují tak pro ně nepřímo další příjem ze sponzorských smluv a jiných aktivit.