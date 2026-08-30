Parryová přehrála Mertensovou a vyhrála v Monterrey generálku na US Open

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Bartůňková nedosáhla na první finále mezi elitou, proti Mertensové ztratila náskok
Na rozjetou Parryovou už ale zkušená Belgičanka o den později nestačila. Třiadvacetiletá Francouzka se vzpamatovala z kanára ve druhé sadě, v rozhodující si vypracovala náskok 5:1 a o tři gamy později 50. hráčka světového žebříčku svůj životní zápas dopodávala.
Jako šampionka turnaje WTA 500 tak Parryová dorazí do New Yorku na závěrečný grandslam sezony. Rozehraje ho proti Švýcarce Viktoriji Golubicové.
Tenisový turnaj žen v Monterrey v Mexiku
tvrdý povrch, dotace 1,206.446 dolarů:
Dvouhra - finále:
Čtyřhra - finále: