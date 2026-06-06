Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Porážka? Nevadí. Vždyť Menšík teprve začíná. A už brzy může útočit na titul

Stanislav Kučera
Markéta Plšková
,
  9:16
Podání vypálil tak razantně a přesně, že úder z rakety Novaka Djokoviče letěl pouze do vyvýšeného umpiru, na němž seděl hlavní rozhodčí. Tomáš Berdych se zeširoka usmál a pumpoval zaťatými pěstmi, jeho tým skákal radostí. Takhle to vypadalo, když český tenista naposledy postoupil do grandslamového finále – ve Wimbledonu 2010. K této honosné metě se v pátek přiblížil Jakub Menšík, avšak do boje o titul z Roland Garros neproklouzl.
Jakub Menšík po zkaženém úderu během semifinále Roland Garros.

Jakub Menšík po zkaženém úderu během semifinále Roland Garros. | foto: Reuters

Jakub Menšík se po konci na Roland Garros loučí s francouzským publikem.
Jakub Menšík (vlevo) se loučí s povedeným grandslamem. V semifinále Roland...
Alexander Zverev zdolal Jakuba Menšíka a zahraje si finále na Roland Garros.
Alexander Zverev zdolal Jakuba Menšíka a zahraje si finále na Roland Garros.
65 fotografií

Se světovou trojkou Alexanderem Zverevem prohrál 5:7, 2:6, 6:3 a 3:6. Až z něj vyprchá zklamání, že proti favoritovi nepředvedl podobnou úroveň, díky níž v předcházejících kolech exceloval, bude se za antukovým svátkem jistě ohlížet pozitivně.

V pouhých dvaceti letech ukázal, že je připravený vyhrát grandslam. „To byl vždycky můj sen,“ přitakává vytáhlý rodák z Prostějova.

Nyní je jasné, že menší cíle než napodobit Petra Kordu, zatím jediného šampiona v historii samostatného Česka (Australian Open 1998), ani mít nemůže.

Zlepšení přišlo pozdě. Menšík se do finále Roland Garros neprobojoval

Disponuje všemi potřebnými dovednostmi – tenisovým uměním, správným mentálním nastavením i fyzickou odolností.

Jistě, pořád mu něco chybí. Jinak by Zvereva v pátek zdolal. Možná zkušenosti, vždyť dosud byl na grandslamu nejdál letos v Melbourne v osmifinále, do kterého vinou zranění ani nenastoupil.

Teď už si zažil, co všechno dlouhá dřina na jedné z nejsledovanějších akcí planety obnáší.

„Celkově jsme s týmem odvedli skvělou práci. Shodli jsme se, že to byly dva fantastické a pozitivní týdny. Ukázalo nám to, že jdeme správnou cestou. Udělám maximum, abych v tom pokračoval a jednou na grandslamu došel ještě dál a třeba ho i vyhrál,“ citovala ho agentura ČTK.

Jakub Menšík se hecuje v semifinále Roland Garros.

Český mužský tenis v Paříži dovedl do prvního grandslamového semifinále od roku 2017.

V tak mladém věku je pochopitelné, že se ještě má kam posouvat. S trenérem Tomášem Josefusem a dalšími členy týmu si jistě Roland Garros vyhodnotí a poučí se. Nedostatky dokážou odstraňovat velmi rychle.

Především je pozoruhodné, jak si Menšík umí z turnajů odnést hlavně ty pozitivní věci. I když se mu úplně nedaří, nemá tendenci si nadávat. Radši se s otevřenou a pozitivní myslí soustředí na další výzvy.

Což jistě přijde i nyní. Na trávě bude se svým dělovým servisem také nebezpečný. Navíc si s sebou ponese renomé grandslamového semifinalisty, který s kamennou tváří čelí i těm největším překážkám.

Nekolabuji, strašně si to užívám a medituji. Menšíkovi rodiče o emocích i výchově

A že jich v Paříži překonal dost.

Tak třeba hned ve druhém kole, kde proti Argentinci Navonemu strávil na kurtu víc než čtyři a půl hodiny. Pálilo na něj slunce, trápily ho křeče, ale on dokázal zvítězit. Vyšťavil se tak moc, že po mečbolu se několik minut nedokázal postavit na nohy.

Ve třetí rundě narazil na australského favorita De Minaura, kterého nikdy předtím neporazil. První sadu ztratil nelichotivým poměrem 0:6. Ale kde by se jiní složili, on vytrval. A vyhrál ve čtyřech sadách.

Jakub Menšík v semifinále Roland Garros
Momentka ze semifinále Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Alexanderem...

Poté se nenechal rozhodit ztraceným vedením 2:0 na sety proti Rubljovovi ani bouřlivým publikem, které při jeho premiéře na největším pařížském dvorci hnalo jeho čtvrtfinálového soupeře Fonseku.

Až Zverev, kterého experti už od vypadnutí Sinnera a Djokoviče pasují do role největšího favorita, byl nad jeho síly. Což rozhodně není něco, za co by se měl stydět.

„Velmi pozitivně hodnotím nejen výsledky, ale především způsob, jakým dokázal čelit všem nástrahám v průběhu turnaje,“ ocenil ho trenér Josefus.

Šanci jsem měl, mrzelo Menšíka. Udělám maximum, abych jednou grandslam vyhrál

Až se Menšík příště dostane do grandslamového semifinále – a je velmi pravděpodobné, že to bude brzy –, třeba už promění šance, které mu proti Zverevovi unikly.

Kdyby v první sadě využil jeden ze tří brejkbolů na vedení 5:3, hrál by se dost možná úplně jiný zápas.

Každopádně nemusí smutnit dlouho. Vždyť kariéru teprve začíná. Ve dvaceti letech už patří k nejlepším.

Jakub Menšík bezprostředně po konci na Roland Garros.

Teď je hlavní, aby si odpočinul a nachystal na nadcházející travnatou část sezony.

Wimbledon začíná už za 23 dní a je dost možné, že Menšík na něm bude mezi nejlepší šestnáctkou nasazených. Což je solidní základ pro další daleké tažení.

Jistě by bylo příhodné, kdyby čekání na Berdychova nástupce ve finále grandslamu skončilo právě na posvátné londýnské trávě.

Třeba už letos, po dlouhých 16 letech?

Vstoupit do diskuse

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Tipsport - partner programu
Bartoň vs. MolčanTenis - - 6. 6. 2026:Bartoň vs. Molčan //www.idnes.cz/sport
6. 6. 11:00
  • 2.66
  • -
  • 1.46
Bartůňková vs. KruegerováTenis - - 6. 6. 2026:Bartůňková vs. Kruegerová //www.idnes.cz/sport
6. 6. 12:00
  • 2.34
  • -
  • 1.60
Siniaková, Townsendová vs. Danilinová, KrunićováTenis - - 7. 6. 2026:Siniaková, Townsendová vs. Danilinová, Krunićová //www.idnes.cz/sport
7. 6. 11:00
  • 1.23
  • -
  • 4.07
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

Kde budou hrát Češi na MS? Jak vypadají všechny stadiony pro americký šampionát

MetLife Stadium v New Jersey, kde se odehraje finále fotbalového mistrovství...

Svou cestu Severní Amerikou začínají už v pátek, kdy se v přípravném utkání čeští fotbalisté střetnou s Guatemalou v New Jersey. Úvodní zápas mistrovství světa je ale čeká v mexické Guadalajaře. V...

Děčínský lídr Pomikálek o minulé sezoně: V kabině byly neshody, tým si nesedl lidsky

Děčínští basketbalisté se chystají na zápas. Uprostřed kapitán Tomáš Pomikálek.

Bez frází, vytáček a mazání medu kolem pusy. Když kapitán děčínských basketbalistů Tomáš Pomikálek hodnotil letošní ligovou sezonu, přiznal: „Poté, co kabinu opustili Dashawn Davis a Ahman Rand,...

6. června 2026  10:21

FIFA nakonec umožní fanouškům přinést si na zápasy MS lahve s vodou

Stadion MetLife v East Rutherfordu, který bude hostit finále mistrovství světa,...

Světová federace FIFA necelý týden před začátkem fotbalového mistrovství světa v Severní Americe znovu změnila pravidla týkající se lahví na vodu, které si mohou fanoušci s sebou přinést na stadiony....

6. června 2026  10:09

Královna Maděrová: Povinnosti šampionky zvládám skloubit, stihla jsem i odpočinek

Zuzana Maděrová po vítězství ankety Král bílé stopy

Přípravu na další sezonu už sice zahájila před několika týdny, její italský olympijský triumf v paralelním obřím slalomu ale nelze zapomenout. Stále ji zastavují lidé na ulici, gratulují jí. Ovace si...

6. června 2026  9:23

Porážka? Nevadí. Vždyť Menšík teprve začíná. A už brzy může útočit na titul

Jakub Menšík po zkaženém úderu během semifinále Roland Garros.

Podání vypálil tak razantně a přesně, že úder z rakety Novaka Djokoviče letěl pouze do vyvýšeného umpiru, na němž seděl hlavní rozhodčí. Tomáš Berdych se zeširoka usmál a pumpoval zaťatými pěstmi,...

6. června 2026  9:16

Ať lidé skandují, že Nova umí fotbal. Šéf o mistrovství světa či hostech ve studiu

Martin Kubičík, editor fotbalových studií na Nově, moderátor a zároveň vedoucí...

Až příští týden před úvodním zápasem českých fotbalistů na mistrovství světa pojede v noci moderovat televizní studio na pražském Barrandově, do auta si k němu sedne i manželka Nicole. „Je mojí první...

6. června 2026  9:05

Já to přece nevzdám. Mistr světa Přindiš se v 37 letech vrátil. A má plán

Vít Přindiš během závodu SP v Troji.

V roce 2023 slavil Vít Přindiš na kajaku titul mistra světa ve vodním slalomu. Dvakrát byl mistrem Evropy, třikrát celkovým šampionem Světového poháru, platil za extratřídu v peřejích. Jen tu...

6. června 2026  8:13

Knicks přehráli San Antonio ve finále NBA i podruhé, koncovku rozhodl Brunson

Jalen Brunson z New Yorku zakončuje, o blok se snaží dvojice Julian Champagnie...

Basketbalisty New York Knicks dělí dvě vítězství od zisku titulu v NBA, prvního od roku 1973. Druhé finále na palubovce San Antonia vyhráli o jediný bod 105:104. Skóre mohl otočit Victor Wembanyama...

6. června 2026  8:07

Od šedesátníka Willieho po letošní trio: Přehled maskotů fotbalových mistrovství

Maple, Zayu a Clutch, maskoti mistrovství světa ve fotbale, které se koná v...

Letošní mistrovství světa ve fotbale má hned tři oficiální maskoty. Každý z nich reprezentuje jednu z pořadatelských zemí, Kanadu, Mexiko a USA. Los Maple, jaguár Zayu a orel Clutch rozšířili dlouhou...

6. června 2026

Neskutečné emoce. Jak Krejčí zklidnil hlavu, dobyl Troju a porazil zbytek světa

Jakub Krejčí na vodě v Troji během SP kajakářů

Tvrdí o sobě: „Vodní živel mě zcela pohltil.“ Zároveň se ho však naučil ovládat. Až tak, že v pátek v pražské Troji porazil poprvé všechny nejlepší kajakáře světa. U něj hledejte budoucnost českého...

6. června 2026  7:52

Návrat domů! Paradeiser i Buday chtějí zazářit na Oktagonu v Bratislavě

Ronald Paradeiser slaví výhru v Oktagonu.

Už v sobotu se v Bratislavě představí organizace Oktagon MMA s dalším turnajem. Na stadionu Ondreje Nepely se v kleci vystřídají MMA ikony slovenské scény jako Rony Paradeiser, Martin Buday, Robo...

6. června 2026  7:33

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Soupisky všech týmů na MS ve fotbale 2026. Jaké hvězdy uvidíte?

Vinícius Júnior (vlevo) a Bruno Guimaraes slaví brazilský gól.

Přípravy na mistrovství světa ve fotbale vrcholí, týmy čekají poslední zkušební zápasy. V našem přehledu najdete soupisky všech zemí, které se šampionátu v USA, Kanadě a Mexiku zúčastní.

6. června 2026  7:23

O fandění z Mexika píší deník: Jsme blázniví důchodci, letenky máme už rok

Premium
Jaroslav Kolář a Václav Tichý na fotbalovém MS v Kataru před zápasem Brazílie.

Od našeho zpravodaje v USA Dohromady je jim 146 let. Dva kolegové, kamarádi a taky boomři, jak si sami říkají. Dlouholetí novináři a pánové v důchodovém věku, kteří společně spravují Nadaci fotbalových internacionálů, vyrazí...

6. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.