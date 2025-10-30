Od roku 1986 až do loňska se pařížské Masters konalo v ikonické hale Bercy. I když si ji mnoho fanoušků zamilovalo a v průběhu let nabídla některé památné momenty, třeba i triumf tehdy dvacetiletého Berdycha v roce 2005, v poslední době už přestala vyhovovat moderním standardům.
A tak museli organizátoři najít nový domov.
„Jinak hrozilo, že nás přeřadí do nižší kategorie,“ přiznal ředitel podniku Cédric Pioline. „Od doby, kdy se několik turnajů Masters protáhlo na dva týdny, ATP zpřísnila své požadavky. Paříž byla v jasné nevýhodě a image, kterou turnaj v posledních letech měl, byla více než znepokojivá.“
Což by se nyní mělo změnit.
Novým domovem se od letoška stává moderní La Défense Arena, největší hala v Evropě, která se chlubí i zatahovací střechou. Na loňských olympijských i paralympijských hrách hostila soutěže v plavání, jinak slouží jako domov ragbistům a duní v ní rovněž koncerty světových hudebních hvězd.
Tenisové Masters poprvé vítá tento týden a nabízí mu svou uzavřenou podobu. S kapacitou centrálního dvorce 16 500 míst jde dokonce o druhý největší kurt na světě, hned za hlavním stadionem US Open, který nese jméno Arthura Ashe.
V obří hale jsou pod jednou střechou postaveny celkem čtyři kurty, zápasy tak každý den může sledovat až 23 tisíc diváků. Do Bercy se vešly jen dva dvorce, a přestože hlavní měl také velmi slušnou kapacitu 15 500, turnaj tolik neodsýpal a některé zápasy končily pozdě v noci.
„Prostory jsou daleko větší, jsou úplně moderní a zázemí pro hráče je mnohem lepší než v Bercy,“ popisuje pro iDNES.cz Berdych, který letošní premiéru nové haly viděl na vlastní oči. „Je krásně poznat, jak dokázali využít velký prostor a tribuny, které tady jsou, i když to není primárně tenisová hala.“
S jeho dojmy souhlasí i světová jednička Carlos Alcaraz, který sice vypadl hned v prvním kole, ale jinak se mu kulisy zamlouvaly. „Jsou působivé. Všechno je tady pro nás jednodušší a za tu změnu jsem opravdu rád.“
Organizátoři už zkraje týdne oznámili, že překonají počet návštěvníků za loňský ročník, kdy prodali 176 tisíc lístků. Letos už se dostali přes metu dvě stě tisíc návštěvníků.
Jistě tomu pomáhají i příznivé ceny, které nastavili, i na nedělní finále stojí nejlevnější lístky 50 eur (v přepočtu zhruba 1200 korun), na jiných podnicích Masters jsou běžné i šestinásobné ceny.
„Od prvních dnů tady bylo skoro vyprodáno, lidí je tady strašně moc, což je jedině dobře,“ souhlasí Berdych. „Část města, kde hala stojí, je moderní a bohatší a je vidět, že lidi si tady cestu za tenisem najdou.“
„Jen se jim nedaří vychytat úhel hlavní kamery na centrálním dvorci, kurt kvůli tomu působí strašně zkresleně. Vůbec není jako obdélník, je pomalu jako čtverec a tenis pak působí hrozně divně. Je to důležitý detail, protože dneska zápasy frčí hlavně přes televizi.“
Jinak ale pařížskou změnu chválí. Na rozdíl od jiného podobného projektu, který se podle jeho názoru tolik nepovedl. Přesun Masters v Miami na stadion pro americký fotbal v roce 2019.
„Kurt se jim tam podle mě nepodařilo udělat dobře a myslím, že tam ta změna k lepšímu nevedla.“
V Paříži zatím na nové dějiště převládají pozitivní ohlasy. Což může být pro tenisty vítaná vzpruha, aby se na poslední zastávku kategorie Masters v závěru náročné sezony vyhecovali.