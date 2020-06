Paříž válcuje druhé. Je to pro vaše dobro, dušuje se šéf Roland Garros

„Taky mi bylo jasné, že ho spousta lidí bude vnímat jako sobecké. Ono je ale legrační číst komentáře tenistů a tenistek o tom, jak nepůjde to a tohle; vždyť nejvíc ze všech trpí právě oni sami. A právě oni přece musí platit účty.“



Neboli: Děláme to pro vás. Pro vaše peněženky. Pro vaše dobro.

Ředitel pařížského grandslamu pro New York Times ozřejmil, co vedlo Roland Garros v radikálních časech koronaviru k ještě radikálnímu řezu do vlastní historie. Turnaj se má konat na přelomu září a října, čímž rozbombardoval kalendář ATP. Jak v textu zaznělo: je to projev sportovního darwinismu.

„Snažíme se nabídnout ty nejvyšší možné prize money,“ připomíná Forget, že se na grandslamech vydělává nejlépe. „Jenže jak uspořádat odložené Roland Garros bez toho, aniž bychom poškodili turnaj Masters 1000, jiný grandslam, Davis Cup? Tohle nám přišlo jako nejméně bolestivá varianta.“

Zásadní podmínkou pro uskutečnění antukové slavnosti je samozřejmě covid-19 pod kontrolou. Bude-li splněna, mají dle Forgetova vyjádření další prostě smůlu. Nastane dosud bezprecedentní střet tenisových zájmů.

Roger Federer proto už vzdal svůj Laver Cup. US Open by mělo skončit jen týden před startem pařížské kvalifikace. Tou dobou obvykle hrané monstrakce v Číně mají utrum úplně.

„Zprávy chodí poslední dobou opravdu optimistické,“ říkal v Praze třeba Dani Vallverdú, kouč Karolíny Plíškové, a Forgetovo vyjádření s tím koresponduje: „Opatření už jsou ve Francii flexibilnější a méně přísná. Ale máme za sebou šílené měsíce a nikdo nemůže vědět, co přijde. Proto musíme zůstat velmi opatrní, velmi skromní.“

Při zmínkách o skromnosti se patrně o ty, jejichž tenisový byznys letos bude Paříží zatlačen do ústraní, pokoušejí mdloby. Není to ale první ani poslední demonstrace síly v časech koronaviru - hokej by mohl vyprávět, jak se kvůli šachům s touto a příští sezonou NHL může prakticky jistě loučit s účastí hvězd na olympiádě v Pekingu i na mistrovství světa 2021. I v tenisu ti nejsilnější využívají svých pák.

A třeba i shody okolností, které jinak sami ovlivnit nemohou. Situace v USA je stále napjatá, newyorský grandslam má proto plány na tvrdý karanténní režim a pravidelné testování.

Kurt Philippa Chatriera

V Evropě naopak zpoza pandemických mraků zlehka vykukuje slunce, a tak Forget na rozdíl od US Open nevzdává plány na prodej vstupenek: „Mohli bychom využít třeba každé třetí sedadlo. Hrát za zavřenými dveřmi nezní jako něco, co bychom chtěli.“

I on dál skládá puzzle z tisíců kousků. Co počasí? Co kratší podzimní dny? Co to udělá s antukou? Kdo ví. Pointa šéfa Roland Garros je ale opět velmi francouzská. „Snad si na konci roku otevřeme šampaňské se slovy: Uf, bylo to těsné, ovšem pár velkých akcí jsme zachránili.“

A že pár menších zároveň bude trpět? Nedá se. Vyšší přece bere.