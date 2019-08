Čtrnáctiletá Fruhvirtová i Forejtek na Pardubické juniorce dominovali

Naprosto suverénním způsobem (bez ztráty setu) Juniorku vyhrála teprve čtrnáctiletá Linda Fruhvirtová. Turnajová jednička, dvaadvacátá hráčka žebříčku ITF, sice v posledním souboji s Kristýnou Lavičkovou poměrně brzy prohrávala 0:3, jenže za stavu 1:3 a 0:40 ze svého pohledu dokázala pátý gem vyhrát a soupeřce už nedala „čuchnout“. Fruhvirtová totiž získala ještě následujících deset gemů v řadě a po setech 6:3 a 6:0 bylo hotovo.

„Ze začátku jsem byla dost nervózní, protože se s Kristýnou dobře známe. Musím před ní určitě smeknout, v úvodu jí všechno padalo a naprosto diktovala tempo hry,“ uznala spokojená Fruhvirtová po utkání.

Zato Lavičková jen těžko zadržovala slzy. „Odešla jsem v hlavě. Linda vůbec nekazila, já začala, a to byl konec,“ popisovala.

Dívčí finále s sebou přineslo také několik zajímavostí. Ani jedna hráčka totiž nebyla úplně fit, Lavičková má za sebou operaci kolene a v úvodu roku prodělala mononukleózu. A Fruhvirtová? Kromě zatejpovaného stehna celou Juniorku odehrála se zlomeným palcem na levé ruce!

„Už jsou to asi dva týdny, co se mi při zápase ve skluzu podlomil palec. Mám v něm malou prasklinku a roztržené kloubní pouzdro. V průběhu Juniorky si na to ale palec zvykl a už mi to tolik nevadilo. Spíš jsem měla problémy s tím stehnem,“ líčila Fruhvirtová.

Forejtek „přejel“ Krumicha

Bez zdravotních patálií se neobešlo ani finále chlapců. Proti Jonáši Forejtkovi si je musel vytrpět Martin Krumich, jenž den před tím hrál dlouhou třísetovou bitvu v semifinále s Andrewem Paulsonem (7:6(0) 1:6 7:6(8), ve které odvrátil čtyři mečboly. Usnul v pět ráno a do finále šel značně unavený s nataženými svaly a křečemi v nohách. I proto prohrál 0:2 po setech dvakrát 3:6.

Vítězové Pardubické juniorky 2019 Turnaj dívek: Linda Fruhvirtová

Turnaj chlapců: Jonáš Forejtek

Turnaj dívek ve čtyřhře: Adéla Moravcová a Dominika Šalková

Turnaj chlapců ve čtyřhře: Daniel Siniakov a Jaroslav Šmédek

„Byl jsem fyzicky na dně. A Jonáš hraje výborně, rozděluje údery, takže abych vůbec mohl pomýšlet na to, že bych ho porazil, musel bych být stoprocentně fit,“ uvědomoval si Krumich. A to rozhodně nebyl, před osmým gemem si na kurt přivolal fyzioterapeutku.

„Nechtěl jsem utkání skrečovat, protože přišlo hodně lidí a byla dobrá atmosféra. Chtěl jsem to dohrát se ctí,“ říkal Krumich.

Ani náhodou však nelze říct, že by Forejtek vyhrál jen díky Krumichově indispozici. Pátý junior na světě byl na turnaji jasným favoritem, což naplno prokázal. I když snad ani v jednom utkání nemusel hrát úplně naplno.

„Finále hodně ovlivnilo, že Martin byl unavený. Dělal dost chyb a já ho moc nepustil do hry. V prvním setu měl brejk, já ho brejkl čistou hrou zpátky, potvrdil jsem na 4:2 a pak už jsem si věřil. Věděl jsem, že bych to měl dohrát,“ netajil se po utkání Forejtek.

Vrátil si tak loňský rok, kdy ve finále nestačil na Jiřího Lehečku. „Kouč Jan Mertl mi letos říkal, ať jsem v klidu, že bych měl vyhrát.“

Již ve čtvrtek se na kurtech LTC odehrála také finále čtyřher. To chlapecké pro sebe získali Daniel Siniakov s Jaroslavem Šmédkem a mezi dívkami uspěly Adéla Moravcová a Dominika Šálková.