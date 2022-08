Boj o titul: turnajové jedničky proti dvojkám. Pardubická juniorka vrcholí

Věru nelze říci, že by závěrečná část Pardubické juniorky tenisovým fanouškům přichystala nějaká velká překvapení. Pokud jde o to nejdůležitější na turnaji, o singly dívek i chlapců, platí ono konstatování stoprocentně: do pátečních finále se probily vždy nasazené jedničky a dvojky.