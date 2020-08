Bejlek a Krumich, poprvé a naposledy. Finálové příběhy Pardubické juniorky

„Jsem hrozně ráda, že jsem finále zvládla. Budu se snažit to napodobit v dalších zápasech a turnajích, pokusím se dostat tam, kam moje slavné předchůdkyně,“ prohlásila Bejlek v narážce na fakt, že se na seznamu šampionů zařadila po bok hvězd minulosti i současnosti typu Martiny Navrátilové, Jany Novotné nebo Petry Kvitové.

Krumich, nasazená dvojka v pavouku chlapců, to bral víceméně jako splněnou povinnost. „Cením si toho, že jsem to dotáhl, před turnajem to byl můj cíl,“ svěřil se hráč.

Bejlek nad sparťankou Lucií Havlíčkovou v obou setech vedla 2:0, vyrovnaný ovšem byl nakonec jen ten první. Až do stavu 5:5. Pak Bejlek potvrdila svůj servis a soupeřce ho naopak vzala, což Havlíčkovou psychicky totálně odrovnalo. V následné sadě už to byla jednoznačná záležitost - Bejlek si hrála „to svoje“ a Havlíčková se nezmohla na jakýkoli odpor.

„Ten jediný game v závěru prvního setu rozhodl,“ mínila Bejlek. „Dala jsem tam takové šťastné ‚prase‘ a ona se složila, když ten míč zkazila,“ líčila po výhře 7:5, 6:0.

„Kanár“ ve druhé sadě ji nicméně i tak překvapil. „Pořád jsem čekala, že se Lucka v nějakém gamu chytne, nabídla jsem jí brejkboly při mém servisu. Ale spoléhala jsem na svoji sílu, v tom jsem měla celý zápas navrch,“ poznamenala Bejlek.

Havlíčková porážku od deblové parťačky oplakala a svůj kolaps dlouho nebyla s to vydýchat - po zápase se s nikým nechtěla bavit.

Krumich měl se svým sokem ve finále přece jen víc práce. Cestu na trůn mu navíc zkomplikovala náhlá průtrž mračen, která se na kurty LTC u zámku přihnala kolem třetí hodiny odpoledne.

Budoucí vítěz tak musel Matthewa Williama Donalda, o dva roky mladšího kolegu z pražské Sparty, po vynucené přestávce „dorazit“ až pod střechou haly. Přišli tam za Krumichova vedení v rozhodující sadě 3:2 a 40:0 při soupeřově podání.

Martin Krumich ve finále Pardubické juniorky.

„Věděl jsem, že když ten jeden míček uhraju, budu nahoře. I při rozehrávce jsem v té hale dobře servíroval. To mi pomohlo,“ řekl.

Brejkbol skutečně získal a celý duel, který se pro něj zprvu nevyvíjel příznivě, tak dovedl k výsledku 3:6, 6:0, 6:3.

„V prvním setu jsem byl nervózní a ztuhlý a dělal chyby. Ale pak jsem se vzchopil a začal hrát dobře. Matt přestal stíhat a už to bylo v pohodě,“ shrnul spokojený Krumich.