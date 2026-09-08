Otočila z 0:5 na 7:5. Dvakrát! Kvůli prohrám trpěla, teď čínská hvězda znovu září

Ano, čínská tenistka ve dvou zápasech po sobě odvrátila nepěkné skóre a uhrála sedm gamů v řadě. „Evidentně to nebylo jen štěstí,“ smála se po triumfu nad polskou soupeřkou.
V New Yorku je Čeng Čchin-wen už mezi nejlepší osmičkou, ve středečním čtvrtfinále vyzve Jelenu Rybakinovou. Už teď má ovšem parádní sérii, na závěrečném grandslamu sezony ovládla sedm zápasů v řadě.
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Možná si říkáte, že vám tyto počty nevychází, ale třiadvacetiletá tenistka svou cestu začínala v tříkolové kvalifikaci.
Aktuálně jí totiž patří až 121. příčka žebříčku, přitom ještě v březnu byla v elitní třicítce. A loni v červenci byla dokonce čtvrtou nejlepší tenistkou světa!
„Psychicky je to velmi těžké přijmout,“ přiznala po duelu se Šwiatekovou. „Kdysi jsem patřila do první desítky, byla jsem olympijskou vítězkou a od začátku kariéry jsem hrála na velkých stadionech.“
Možná si vzpomenete, že Čeng Čchin-wen dva roky zpátky ovládla olympijský turnaj v Paříži. Ten rok navíc coby jednadvacetiletá hrála finále Australian Open, o titul bojovala i na Turnaji mistryň.
Probila se ještě do čtvrtfinále US Open, loni se do stejné fáze dostala i na Roland Garros.
Od té doby ale její výkony stagnovaly.
„V té době jsem se toho hodně naučila - o sobě, o tenise, o životě, o všem možném,“ popsala.
Loni v červenci musela na operaci lokte, což její rozvoj zbrzdilo. Také letos jí dlouho trvalo, než navázala na své předchozí výkony.
„Poslední tři čtyři měsíce jsem nepodávala tak dobré výkony. Vím, že o mně mnozí pochybují,“ líčila. „Je to pro mě dost těžké. Musím si každý den udržovat pozitivní přístup a říkat si: Prostě dál pracuj a uvidíme, kdy se dostaví výsledky.“
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Což se zrovna děje.
Do US Open odehrála letos 24 zápasů, vyhrála jich ovšem jen jedenáct. Na Australian Open vůbec nestartovala, na Roland Garros i ve Wimbledonu vypadla hned v prvním kole. Až teď se jí opět daří.
„Bylo to nesmírně náročné. Hodně jsem trpěla, každá prohra pro mě znamenala velkou bolest,“ přiznala.
„Teď jsem prostě ráda, že jsem zpátky. Pokud mi Bůh nadělil všechny ty předchozí prohry, věřím, že mi to zase něčím oplatí.“
Minimálně poslední dva zápasy, které Čeng Čchin-wen na US Open hrála, působí lehce nadpozemsky.
Proti Američance Keysové čínská tenistka ztrácela 1:6, 7:6 a 0:5, načež vyhrála sedm gamů v řadě a senzačně zvítězila.
Se Šwiatekovou zase nechytla začátek úvodní sady, opět na tabuli svítilo skóre 0:5. Jenže na konci utkání z něj byla výhra 7:5 a 6:3.
„Je to fantastické,“ radovala se Čeng Čchin-wen.
„Ale musím zůstat pokorná. Realita je taková, že jsem 121. na světě. Říkám si: Už nejsi v první desítce jako dřív. Nepovyšuj se. Jsi tu stejně jako všichni ostatní. Začínáš odspodu. Tak tam zůstaň a bojuj dál.“
Další bitva ji čeká už ve středu proti Rybakinové.