Otazníky nové sezony. Budou Alcaraz a Sinner dál vládnout a zazáří české ženy?

Markéta Plšková
  14:50
Vyhraje Novak Djokovič 25. grandslam? Podívají se čeští muži do elitní desítky? A překoná Kateřina Siniaková legendární Martinu Navrátilovou? Redakce iDNES se snažila odpovědět na důležité otázky před novou tenisovou sezonou, která startuje už v pátek, tradičně v daleké Austrálii.
Část 1/8

Bude pokračovat dominance Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera?

Jannik Sinner a Carlos Alcaraz před vzájemným finále Turnaje mistrů

Loni si rozdělili všechny čtyři grandslamy, Sinner dominoval na Australian Open a ve Wimbledonu, Alcaraz si odnesl trofej z Roland Garros a US Open. A rovněž na turnajích ATP byli často k neporažení. Dá se tak očekávat, že dominance dvou tenisových hvězd bude pokračovat i letos.

„Když hraje Carlos na sto procent, je skoro nemožné ho porazit. Pokud hraje na sto procent Sinner, může ho porazit jen Alcaraz. A ještě na antuce. Každopádně jejich rivalita je pro tenis skvělá,“ říká o nich legendární Mats Wilander.

Alcaraz a Sinner? Takovou dominanci tenis nezažil. Vidím nový trend, líčí expert Žofka

I světový žebříček napovídá, že jsou Španěl s Italem od ostatních odskočení. První Alcaraz má aktuálně 12050 bodů, druhý Sinner 11500. Jejich soupeři na dalších příčkách jsou daleko za nimi, třetí Němec Alexander Zverev má „pouhých“ 5110 bodů.

Dá se tak očekávat, že nejlepší duo posledních dvou let mezi sebe jen tak někoho nepustí.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Vémolovi hrozí za drogovou činnost osmnáct let, státní zástupce navrhl vazbu

Razie u domu Karlose Vémoly.

Den před Vánocemi zasahovala policie v domě MMA zápasníka Karlose Vémoly. Před vilou v Měchenicích nedaleko Prahy stálo několik policejních vozů včetně dodávky Celní správy. Při zásahu si policie...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

Kincl zničil Pukače, Dvořák padl. Obr Fleury obhájil titul a přijal novou výzvu

Patrik Kincl na Oktagonu 81 porazil Roba Pukače na body.

Nabitá O2 arena, jedenáct zápasů včetně dvou titulových a osm českých bojovníků. Turnaj Oktagon 81 nabídl velkolepou podívanou i hodně krve. Will Fleury obhájil titul v těžké váze, Žalgas Žumagulov...

Vémola se ozval z vazby, Novotný ho hájí. Stihne Oktagon v O2 areně?

Loučení s Jiřím Krampolem. Na snímku MMA zápasník Karlos Vémola (8. srpna 2025).

V neděli měl sedět u klece v pražské O2 areně a komentovat turnaj Oktagonu. Jenže všechno je jinak. Karlos Vémola je od úterka ve vazbě. Čelí obvinění ze závažné organizované drogové činnosti. Nyní...

Tenisový United Cup 2026: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Karolína Muchová se natahuje po míčku v semifinále United Cupu.

Tenisová sezona startuje čtvrtým ročníkem United Cupu. Atraktivní soutěž smíšených týmů začíná 2. ledna a potrvá až do 11. ledna. Český výběr hraje ve skupině D, kde se utká s Norskem a domácí...

1. ledna 2026  14:59

Otazníky nové sezony. Budou Alcaraz a Sinner dál vládnout a zazáří české ženy?

Carlos Alcaraz (vlevo) a Jannik Sinner pózují před vzájemným soubojem ve finále...

Vyhraje Novak Djokovič 25. grandslam? Podívají se čeští muži do elitní desítky? A překoná Kateřina Siniaková legendární Martinu Navrátilovou? Redakce iDNES se snažila odpovědět na důležité otázky...

1. ledna 2026  14:50

Řekl jsem si: Musíš! A trefil jsem to dobře. Krejčímu ke gólu gratuloval i Haraslín

Ladislav Krejčí slaví svůj gól na hřišti Manchesteru United.

Dlouho už si neužili ani částečnou radost, vždyť fotbalisté Wolverhamptonu na bodový zápis čekali dvanáct zápasů, tedy déle než dva měsíce. I proto Ladislav Krejčí, střelec vyrovnávacího gólu proti...

1. ledna 2026  14:49

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

1. ledna 2026  8:13,  aktualizováno  14:32

Tour de Ski 2025/26: program, výsledky, favorité, kde sledovat

Pole závodníků na Tour de Ski vede švédský lyžař Edvin Anger.

Jubilejní 20. ročník Tour de Ski v běhu na lyžích letos odstartoval 28. prosince v Toblachu a vyvrcholí 4. ledna ve Val di Fiemme. Mezi české naděje patří Michal Novák a Kateřina Janatová. Podruhé za...

1. ledna 2026  14:14

Chelsea půl roku po triumfu na MS klubů odvolala trenéra Marescu

Enzo Maresca uklidňuje hráče Chelsea během utkání s Wolverhamptonem.

Od fotbalistů Chelsea byl po roce a půl odvolán trenér Enzo Maresca. Italský kouč s týmem loni ovládl Konferenční ligu a mistrovství světa klubů. V této sezoně se však londýnskému celku nedaří, navíc...

1. ledna 2026  13:54

Klaebo a Digginsová ovládli stíhací závod a přiblížili se vítězství na Tour de Ski

Nor Johannes Hösflot Klaebo ovládl na Tour de Ski stíhací závod na 20 km...

Nor Johannes Hösflot Klaebo a Američanka Jessie Digginsová ovládli stíhací závody na 20 kilometrů klasicky v Toblachu a přiblížili se triumfu v Tour de Ski. Zatímco Klaebo doběhl ve čtvrtém dílu s...

1. ledna 2026  13:51

Najman se vrací z Olomouce zpět do Sparty, opačným směrem míří Vitouch

Ondřej Najman na lavičce.

Hokejový útočník Ondřej Najman se vrací z Olomouce do Sparty. Sedmadvacetiletý hráč zamířil před sezonou na Hanou na hostování, které ale Pražané předčasně ukončili. Místo Najmana do Olomouce míří...

1. ledna 2026  12:31

Do LA jsem chtěl jet za svoje. Bugár o zakázané olympiádě i Emilu Zátopkovi

Premium
Imrich Bugár na Sportovci roku 2025

Věřil si, že na olympiádě v Los Angeles v roce 1984 by v hodu diskem mohl vybojovat medaili. Klidně zlatou. Vždyť o rok dříve dominoval na mistrovství světa v Helsinkách. Jenže Československo na...

1. ledna 2026

Rallye Dakar 2026: program, etapy, mapa, Češi na startu, kde sledovat

Martin Macík se svým kamionem v poslední etapě Rallye Dakar 2025.

Rallye Dakar se uvelebila na území Saúdské Arábie. V roce 2026 tam zamíří už posedmé za sebou. Pojede se od 3. do 17. ledna, start i cíl bude ve městě Jánbu. Trasu závodu, výsledky etap, pořadí...

1. ledna 2026  11:33

Špioni jako my. Natáčet oddechové časy, nebo ne? Mementem je finále házené

Chomutov, 22. 10. 2025, EuroCup FIBA basketbalistek, Levhartice Chomutov -...

Nová doba! Špionáž skrz televizní přenosy je snadnější než kdykoli dříve. Na posledním EuroBasketu už se proto nepřenášel zvuk a pohled na taktickou desku trenérů při time-outech v koncovkách zápasů,...

1. ledna 2026

Pastrňák se v historickém pořadí českých střelců v NHL dotáhl na druhého Eliáše

David Pastrňák z Boston Bruins před zápasem

Hokejový kanonýr David Pastrňák z Bostonu se v historické tabulce českých střelců v NHL dotáhl na druhého Patrika Eliáše. Devětadvacetiletý odchovanec Havířova si díky dvěma trefám na Silvestra v...

1. ledna 2026  10:49

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.