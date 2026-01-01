Bude pokračovat dominance Carlose Alcaraze a Jannika Sinnera?
Loni si rozdělili všechny čtyři grandslamy, Sinner dominoval na Australian Open a ve Wimbledonu, Alcaraz si odnesl trofej z Roland Garros a US Open. A rovněž na turnajích ATP byli často k neporažení. Dá se tak očekávat, že dominance dvou tenisových hvězd bude pokračovat i letos.
„Když hraje Carlos na sto procent, je skoro nemožné ho porazit. Pokud hraje na sto procent Sinner, může ho porazit jen Alcaraz. A ještě na antuce. Každopádně jejich rivalita je pro tenis skvělá,“ říká o nich legendární Mats Wilander.
I světový žebříček napovídá, že jsou Španěl s Italem od ostatních odskočení. První Alcaraz má aktuálně 12050 bodů, druhý Sinner 11500. Jejich soupeři na dalších příčkách jsou daleko za nimi, třetí Němec Alexander Zverev má „pouhých“ 5110 bodů.
Dá se tak očekávat, že nejlepší duo posledních dvou let mezi sebe jen tak někoho nepustí.